La borrasca Kristin pone a España en alerta por nieve, lluvia y viento

La nueva borrasca Kristin mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para hoy de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que recoge EFE.

El valle del Almanzora y Los Vélez en Almería están en alerta roja por rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora.

A su vez, en nivel naranja (riesgo importante) están Baleares, la región de Murcia, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Ceuta, por temporal marítimo y viento; Castilla y León, por nevadas y viento; Castilla-La Mancha y Extremadura, por viento, ambas, y en amarillo (riesgo bajo) por lluvia y nieve.

También está en alerta naranja Galicia, por oleaje y en amarillo por nevadas; y la ciudad autónoma de Melilla por oleaje. A estos territorios se suman en nivel amarillo (riesgo bajo) los siguientes: Aragón, Cataluña y Madrid, por nieve y viento; Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias, por oleaje; La Rioja, por nevadas.

Se mantendrá la inestabilidad en el país debido a la rápida formación y paso de la borrasca Kristin. Las precipitaciones serán generalizadas; los mayores acumulados se esperan en el sur de Galicia, montañas de la vertiente atlántica y especialmente en Alborán y sierras del sur peninsular, donde serán persistentes y localmente fuertes.

Se prevén acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en Grazalema (Cádiz), incluso por encima de 120 litros por metro cuadrado localmente. En Ronda (Málaga), las acumulaciones serán de más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Nevará en amplias zonas de la mitad norte peninsular a una cota que irá subiendo de 600/800 metros hasta 1.000/1.200 metros, y en montañas del sureste a partir de 1.200/1.500 metros.

Se prevén acumulados significativos en la meseta norte y en montañas del centro y norte peninsular, también probable en regiones aledañas de la meseta sur, Galicia, Navarra y norte de Aragón.

Habrá espesores de 5 centímetros a partir de 800 metros en amplias zonas de la meseta, en Castilla y León.

La borrasca Joseph deja más de 800 incidencias en Galicia por accidentes e inundaciones Ver más

Se prevén rachas muy fuertes de viento de componente oeste en Baleares y de forma generalizada, salvo en el extremo norte de la península, pudiendo ser localmente huracanadas en regiones del extremo sureste.

Soplarán vientos de entre 90 y 100 kilómetros por hora en amplias zonas. En puntos de Andalucía como Nevada y Alpujarras (Granada) se llegará hasta 120 kilómetros por hora, y también en Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería).

En el Estrecho, en Cádiz, las rachas serán de hasta 110 kilómetros por hora.