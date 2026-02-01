Cinco comunidades del norte y el oeste peninsular en alerta por lluvias y deshielo

Cinco comunidades del norte y el oeste peninsular -Cantabria, Galicia, País Vasco, Castilla y León y Extremadura- están este domingo en aviso meteorológico amarillo (por peligro para realizar ciertas actividades) por precipitaciones, deshielo y fenómenos costeros, según informa EFE.

Según ha precisado hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora, en Castilla y León, mantendrán activo el aviso amarillo durante toda la jornada por riesgo ante lluvias frecuentes en el sistema Central de Ávila, donde se esperan acumulados de 30 o 40 litros en 24 horas.

Otros puntos del sistema Central de Salamanca, como Ciudad Rodrigo, la Alberca o Béjar se verán afectados por el deshielo y un temporal de lluvias que podría dejar hasta 40 litros por metro cuadrado.

En el norte de la península, el aviso se mantendrá hasta mediodía en el País Vasco ante el riesgo de ciertos fenómenos costeros en los litorales de Bizkaia y Gipuzkoa, donde se esperan olas de entre 4 y 5 metros.

La misma alerta amarilla se ha mantenido brevemente a primera hora en el litoral cantábrico por los riesgos de un mar combinado del oeste o noroeste y olas de entre 4 o 5 metros.

La comunidad gallega no estará en alerta hasta las 18.00 horas, donde el aviso se activará en áreas de las provincias de Ourense, Pontevedra y A Coruña, esta última la más impactada por el tiempo. Allí se esperan precipitaciones que podrían dejar hasta 50 litros por metro cuadrado y rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

En cuanto a Extremadura, en algunos puntos de la provincia de Cáceres se esperan a partir de las 18.00 lluvias frecuentes.

Precaución por nieve en Ávila y León

La nieve obliga a esta hora del domingo a circular con precaución por la red de carreteras de las provincias de León, la más afectada, y de Ávila.

Un tramo de la red secundaria en León permanece cerrado al tráfico de forma total, el de la carretera LE-473 entre Geras y Caldas de Luna, mientras que en otros cinco está prohibida la circulación a camiones y vehículo articulados. Estos cinco tramos se encuentran en la LE-481, a la altura de Torrestío; en la LE-321, junto a Redipuertas; en la LE-333, entre Cofiñal y Maraña; en la LE-234, desde Prioro a Siero de la Reina; y en la LE-233, desde Besande a Siro de la Reina.

La nieve ha vuelto a complicar el tráfico en la provincia de Ávila, con seis tramos de pavimento deslizante donde se recomienda precaución a los conductores y que se encuentran, dos de ellos, en la AV-501 junto a Navalperal de Pinares y Aldeavieja.

Carreteras cortadas en Cádiz por los efectos de Kristin

Numerosas carreteras de la provincia de Cádiz permanecen cortadas o con restricciones al tráfico como consecuencia de las fuertes lluvias y otros fenómenos meteorológicos adversos registrados en las últimas horas como consecuencia del paso de la borrasca Kristin.

Según el parte de incidencias difundido hoy por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, los cortes afectan a vías de la red estatal, autonómica y provincial, principalmente por inundaciones, hundimientos de la calzada, desprendimientos y daños estructurales, con especial incidencia en la Sierra de Cádiz y la campiña de Jerez.