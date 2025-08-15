Cuatro de los seis heridos en los incendios de León siguen en estado crítico
Los cinco heridos que permanecen ingresados por graves quemaduras en el hospital Universitario Río Hortega de Valladolid continúan sin cambios clínicos significativos en las últimas 24 horas -cuatro en estado critico y uno grave-, mientras que el sexto ingresado en el Universitario de Getafe (Madrid) permanece estable y ha experimentado una evolución positiva.
De estos seis heridos, cuatro resultaron en Abejera (Zamora) por el incendio que comenzó en Puercas de Aliste al intentar huir de las llamas, y los otros dos en La Bañeza (León).
En la última actualización de la evolución de las personas heridas, la Junta de Castilla y León ha detallado que de los cinco pacientes que están en el hospital de Valladolid, tres de ellos están en estado crítico en la Unidad de Quemados, de referencia autonómica, y otros dos en la Unidad de Cuidados Intensivos convencional, uno de ellos en estado crítico y otro con pronóstico grave.
En concreto, se trata de una mujer de 56 años con el 48 por ciento de superficie corporal quemada (crítica), un hombre de 36 años con el 50 por ciento quemado (crítico), otro hombre de 64 con el 35 por ciento (crítico) y un hombre de 80, con el 15 por ciento (crítico).
Ademas, una mujer de 77 años, con el 10 por ciento de su superficie corporal quemada, está grave.
Por otra parte, el sexto herido, un hombre de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17 por ciento de su cuerpo y que fue trasladado a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe, permanece estable dentro de la gravedad, con evolución positiva en las últimas horas.
13:54 h
La medida de confinamiento por los incendios se ha levantado para más de 200 personas en distintos puntos de Ourense, aunque se mantiene para otras 120 por los incendios forestales que afectan a esa provincia. El 112 Galicia ha informado de que los cierres han concluido en Rebordedondo, en Cualedro -60 personas-, en As Casas dos Montes y en Oímbra -142 personas-. Solo siguen confinados 122 vecinos de A Madanela, en la localidad de Monterrei.
Previamente, el confinamiento también se levantó para los vecinos de Estevesiños y Vences, en Monterrei, que este jueves tuvieron que resguardarse en sus casas.
Además, fueron evacuados de sus viviendas siete vecinos de Flariz (Monterrei), que según el 112 Galicia ya han podido volver a sus casas, mientras que los desalojados de una residencia de Chandrexa de Queixa continúan a la espera de poder volver a su domicilio.
Las 44 personas de la residencia de A Mezquita que fueron evacuados esta semana y trasladados a A Arnoia también han podido regresar.
Los incendios que intentan contrarrestar los servicios de extinción han calcinado unas 32.000 hectáreas.
13:35 h
Los tres brigadistas que sufrieron quemaduras en las labores de extinción de un incendio en Oímbra (Ourense) continúan ingresados en el hospital de A Coruña, uno de ellos con pronóstico muy grave y los otros dos están graves.
Según el parte médico ofrecido este viernes por el Complejo Hospitalario de A Coruña (Chuac), el brigadista de 18 años tiene quemaduras de tercer grado y un 40 % de su cuerpo se vio afectado, además de haberse intoxicado por inhalación de humo. Se encuentra estable, pero su pronóstico es muy grave, por lo que continúa sin cambios respecto al parte del jueves.
El brigadista de 23 años que sufre quemaduras de segundo grado, con una afectación del 15% del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo, evoluciona favorablemente, aunque con pronóstico grave.
Otro de los brigadistas heridos, de 25 años, también tiene quemaduras de segundo grado, con un 15% de su cuerpo afectado. Pese a haberse intoxicado por inhalación de humo, está estable y con pronóstico grave.
Los tres permanecen ingresados en la unidad de quemados del Chuac, que actualizará su situación el próximo lunes. La Guardia Civil ha detenido al supuesto autor del incendio forestal que afectó a estos tres brigadistas.
El instituto armado le atribuye dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, por los brigadistas heridos. Según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) está descartado que el hombre vaya a pasar este viernes a disposición del Tribunal de Instancia 2 de Verín.
13:32 h
Renfe se plantea reabrir el servicio ferroviario en la línea Madrid-Galicia, cortado por los incendios forestales, con transbordos en autobús por carretera en el trayecto entre Otero de Sanabria (Zamora) y Ourense.
El operador ferroviario público así lo ha transmitido y está previsto que a lo largo de la mañana de este viernes comiencen a circular los trenes, según han transmitido al Centro de Coordinador Operativo Integrado (Cecopi) constituido en Zamora por los incendios forestales.
De esa circunstancia ha informado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora y responsable del Cecopi, Fernando Prada, que ha indicado que los convoyes de Madrid llegarán a la estación de Sanabria Alta Velocidad, en Otero de Sanabria, para desde allí continuar camino en autobús hasta Ourense por la autovía A-52, que está abierta al tráfico.
Los incendios forestales del este de la provincia de Ourense que han llegado ya a la Alta Sanabria de Zamora han motivado el cierre al tráfico de la línea de Alta Velocidad Madrid Galicia.
13:29 h
Los cinco heridos que permanecen ingresados por graves quemaduras en el hospital Universitario Río Hortega de Valladolid continúan sin cambios clínicos significativos en las últimas 24 horas -cuatro en estado critico y uno grave-, mientras que el sexto ingresado en el Universitario de Getafe (Madrid) permanece estable y ha experimentado una evolución positiva.
De estos seis heridos, cuatro resultaron en Abejera (Zamora) por el incendio que comenzó en Puercas de Aliste al intentar huir de las llamas, y los otros dos en La Bañeza (León).
En la última actualización de la evolución de las personas heridas, la Junta de Castilla y León ha detallado que de los cinco pacientes que están en el hospital de Valladolid, tres de ellos están en estado crítico en la Unidad de Quemados, de referencia autonómica, y otros dos en la Unidad de Cuidados Intensivos convencional, uno de ellos en estado crítico y otro con pronóstico grave.
En concreto, se trata de una mujer de 56 años con el 48 por ciento de superficie corporal quemada (crítica), un hombre de 36 años con el 50 por ciento quemado (crítico), otro hombre de 64 con el 35 por ciento (crítico) y un hombre de 80, con el 15 por ciento (crítico).
Ademas, una mujer de 77 años, con el 10 por ciento de su superficie corporal quemada, está grave.
Por otra parte, el sexto herido, un hombre de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17 por ciento de su cuerpo y que fue trasladado a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe, permanece estable dentro de la gravedad, con evolución positiva en las últimas horas.