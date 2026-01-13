España eleva a 60 los casos de peste porcina tras 13 nuevos positivos en Cataluña

España ha confirmado 13 nuevos positivos por peste porcina africana (PPA) en jabalíes hallados muertos dentro de la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros en torno al primer caso en Cataluña, con lo que eleva a 60 los positivos en esta enfermedad y a un total de 15 los focos desde noviembre de 2025, según recoge EFE.

En el último documento de actualización de la peste porcina africana en jabalíes silvestres en Cataluña, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha detallado que se han detectado 3 focos primarios y 12 secundarios.

Además, se han analizado 622 animales con resultados negativos: 300 han sido capturados y 322 se han muestreado por "vigilancia pasiva".

Sobre las actuaciones en granjas y otros establecimientos de porcino, el Ministerio ha explicado que se mantienen en las 57 explotaciones localizadas en la zona infectada, sin que hasta ahora se haya encontrado "sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas".

Mientras tanto, siguen "las intensas labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes" y se trabaja en "la preparación de actividades de captura" para la reducción de las poblaciones de jabalíes en las zonas de bajo riesgo de la zona infectada.

También se están reforzando las medidas de aislamiento, vallados, aprovechando vallas ya existentes en carreteras y vías férreas, y priorizando el control de corredores de uso de jabalíes. Por ejemplo, se trabaja en una segunda barrera de contención alrededor de Collserola -AP7 y A2 en el sur y en el norte otras carreteras y vías para evitar paso al Maresme, hacia el norte también se está reforzando la barrera del Cercanías-, de acuerdo con el MAPA.

Según el Gobierno, la peste porcina africana, que reapareció en España el pasado noviembre, es una enfermedad que no se transmite a las personas ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos. No obstante, resulta necesario extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales de esta especie.

Es obligatorio comunicar cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional.