El Govern catalán activa la emergencia para agilizar la lucha contra la peste porcina

El Govern catalán ha declarado este martes la emergencia para agilizar la lucha contra la peste porcina africana detectada en Collserola (Barcelona), lo que permitirá acelerar la tramitación de contratos de servicios, suministros e incluso obras, según informa EFE.

El Ejecutivo considera necesario realizar esta declaración ante la "rápida propagación del virus" y el riesgo de que algún animal pueda escapar de la zona de confinamiento y contagiar al resto del territorio e incluso a otras comunidades autónomas.

De esta manera, se tramitarán de emergencia todos los contratos de servicios y suministros y obras que pueda ejecutar la Generalitat o su sector público con la finalidad de "contener, prevenir o paliar los efectos y contagios de la fiebre porcina africana y posibles mutaciones o variantes del virus".

Más rapidez en la contratación

A manera de ejemplo, se podrán contratar de manera más rápida suministros de material veterinario, servicios de laboratorio o medicamentos, equipos de protección, o la limpieza, recogida y tratamiento de residuos. También el abastecimiento de vehículos y combustible, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, drones, trampas, cámaras termosensibles y armas.

Del mismo modo, entrarían en este apartado el alojamiento del personal que participe en las tareas de prevención y la desinfección o limpieza de equipos, y los servicios de vigilancia, transporte y eliminación de animales muertos.

Además, el ejecutivo catalán ha dado luz verde en su reunión de hoy a las ayudas económicas con las que quiere mitigar el impacto económico y sanitario del brote de peste porcina.

Qué es la peste porcina africana y por qué es la mayor amenaza para los productores de cerdo Ver más

En concreto, el Govern ha creado una línea de ayudas y subvenciones por 10 millones de euros, que es ampliable a otros diez más. También amplía la línea de préstamos del Institut Català de Finances (ICF) para empresas y entidades afectadas por emergencias climáticas de manera que se incluyen las que se vean afectadas por la peste porcina africana.

En paralelo, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat, Acció, y la promotora de exportaciones catalanas, Prodeca, pondrán en marcha un servicio de asesoramiento y acompañamiento.

El Govern ha encargado a la Agencia Catalana del Agua (ACA), Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) e Infraestructures.cat la ejecución de las actuaciones necesarias para controlar el brote en coordinación con los departamentos de Presidencia, Interior, Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y Agricultura, Ganadería y Pesca.