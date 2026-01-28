Las nevadas en Madrid obligan a activar el nivel 1 del plan de Protección Civil

La Delegación del Gobierno en Madrid ha activado el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid, ante las copiosas nevadas que se están registrando en amplias zonas de la región, según fuentes de la institución que recoge EFE.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, mantiene un seguimiento permanente de la evolución meteorológica prevista asociada a la borrasca, en coordinación con los servicios de emergencias y protección civil, así como con los organismos técnicos de referencia.

Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad y desde el kilómetro 13 de la A-6.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está prohibido el paso a camiones en Madrid en la A-6 y AP-6, en el entorno de Guadarrama.

Adif ha informado también de que en las líneas de Cercanías Madrid C8 y C10 se están registrando retrasos por una incidencia que afecta a la señalización entre Las Matas y Torrelodones provocada por condiciones meteorológicas adversas.

El servicio entre Cercedilla y Segovia se encuentra interrumpido por acumulación de nieve en la infraestructura.

Los ayuntamientos de la zona oeste de la Comunidad de Madrid están suspendiendo servicios y aconsejando a la población que aumenten las precauciones debido a las nevadas que están cayendo esta mañana del miércoles.