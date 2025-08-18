El presidente de Tragsa, sobre los salarios de los bomberos: "Pagamos lo que pone en los convenios [autonómicos], ni más ni menos"

Jesús Casas fue nombrado presidente Tragsa en julio de 2018 y estos días está a cargo de la empresa pública que da trabajo a unos 2.000 bomberos forestales en España, alrededor del 10% del total de efectivos que hay en el país. Se formó como ingeniero de montes y en su juventud trabajó como técnico en incendios forestales, cuenta en una llamada con infoLibre, de manera que hoy siente especialmente cerca la ola de incendios que asola el país.

"La extinción y la prevención deben ser un servicio público, y en eso coincido con todas las comunidades autónomas, salvo Murcia y Castilla y León", explica durante la conversación. También cree que "el colectivo debería mejorar su retribución dado el grado de exposición que tienen", aunque en el caso de los forestales que trabajan para Tragsa en Madrid o Castilla y León, no pueden por ahora ganar más porque ellos aplican el convenio que tienen las comunidades o las empresas adscritas. "Nosotros pagamos lo que viene en el convenio colectivo, no pagamos ni más ni menos", puntualiza.

El accionista mayoritario de Tragsa en la SEPI, adscrita al Ministerio de Hacienda (51%), seguida de la Administración General del Estado (48%) y las Comunidades Autónomas (0,6%). La compañía gestiona las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio de Transición Ecológica, un tercio de los forestales de Castilla y León, y una parte de los de Madrid, La Gomera, La Rioja, Álava y de los bomberos de Parques Nacionales. Estos días, Tragsa también ha desplegado maquinaria antiincendios, como bulldozers, y gestiona el alojamiento a los bomberos europeos que llegan de apoyo, afirme su presidente.

En este momento hay una reivindicación muy fuerte de los bomberos forestales por una mejora salarial ¿Cuál es el salario medio del personal que trabaja en Tragsa?

Depende de la comunidad autónoma. En los próximos días se va a publicar el nuevo convenio colectivo de las BRIF, que va a partir de los 27.000-28.000 euros brutos anuales para un bombero base. Si ya son técnicos superiores, un ingeniero, el salario parte en las BRIF de 42.000 euros.

Luego tenemos nuestro convenio de bombero forestal [que se aplica de forma general a sus forestales en las comunidades autónomas, salvo que el convenio de esa región sea superior], que está en 23.000-24.000 euros.

Si nos vamos a comunidades concretas, en la Comunidad de Madrid los brigadistas de Tragsa están en 27.000 o 28.000. Y en Castilla y León es donde peor están, bajo la figura del peón forestal, que son 18.000 euros brutos, aunque nosotros se lo mejoramos aplicando nuestro convenio, que son 23.000.

Esto, comparado con un bombero de la administración pública, ¿está muy por debajo?

Es menos. Un bombero estructural no gana menos 25.000 euros al año y llegan a casi 40.000 los que más, dependiendo de la comunidad autónoma.

Pero si lo comparas con un trabajador del sector forestal agrario está por encima. Todavía te encuentras a empresarios del sector que te dicen, ¿pero esta gente en realidad qué hace? Dar con un bate fuego, echar agua y cortar leña. Son obreros. Por supuesto no lo son, pero esa sensación todavía está en algunas mentes.

Personalmente, yo lo que creo es que el colectivo debería globalmente -no digo los míos, o los de Castilla y León, en concreto- mejorar un poco sus retribuciones dado el grado de exposición que tienen.

Los bomberos de Madrid llevan protestando meses, y los de Castilla y León, ¿por qué no les suben el sueldo como pasa con las BRIF?

Es complicado porque nosotros tratamos de homogeneizar a nuestros bomberos con nuestro convenio colectivo, pero cuando trabajamos con personal subrogado de comunidades autónomas o de empresas privadas que tienen su convenio colectivo, el tratamiento es diferente. Esto ocurre en el colectivo de incendios y en muchos otros.

Cuando nos subrogamos al contrato de una comunidad autónoma tenemos que asumir el convenio que tiene ese territorio, con lo bueno y con lo malo. Es cierto que hay un clamor general de la sociedad de que deberían cobrar más, pero nosotros no pagamos ni más ni menos, pagamos lo que viene en el convenio colectivo.

Y esto tiene todo el sentido porque los trabajadores no tienen que estar cambiando de convenio cada vez que cambian de empresa. Imagina que yo ahora hiciese unas cláusulas particulares para los brigadistas de Madrid, y en cuatro meses, cuando termine nuestro contrato, se vuelve a licitar… los forestales perderían sus beneficios porque sería una mejora de empresa. Lo lógico es que los bomberos cambien su convenio.

Entonces, ¿la responsabilidad de que haya bajos salarios es de la comunidad autónoma?

De la comunidad autónoma en el caso de que sean trabajadores de la administración. Pero en el resto de los sitios son los convenios colectivos suscritos entre las empresas y los trabajadores, los que establecen el precio. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, nosotros nos subrogamos en el año 2022 a un dispositivo que ya existía y estamos pagando lo que estaba en el convenio empresarial, con las subidas correspondientes de los trabajadores públicos.

¿Y hay expectativa de que los convenios vayan a mejorar? ¿Cómo va el de Madrid?

En Madrid llevamos cuatro años y estamos en conversaciones para tratar de continuar más allá de diciembre. Sí tengo que decir que la Comunidad se está planteando extender los contratos a todos los brigadistas durante los 12 meses del año. [En este momento, aproximadamente el 40% de los bomberos forestales de Tragsa en Madrid tienen contratos de verano].

Una de las reivindicaciones del sector es que se les contrate como bomberos forestales, no como conductores o peones. El estatuto de bombero forestal de 2024 obliga a introducir esa denominación, ¿por qué algunas no lo han hecho todavía?

Tenemos comunidades autónomas que tienen realmente un cuerpo que llaman bomberos forestales, como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Valencia. Y tenemos otras comunidades que no reconocen la condición de bomberos forestales porque consideran que no se adecúan a sus singularidades, los llaman brigadistas, y pueden estar trabajando cuatro meses al año. Como Madrid, que tiene un modelo mixto, o Castilla y León.

En Madrid los brigadistas se sienten bomberos, y lo entiendo porque están muy próximos y la ley obliga ahora a llamarlos así. Pero si tú dices [en referencia al Gobierno de la Comunidad de Madrid] que "mi gente no son bomberos forestales", no estás legalmente obligado a llamarlos así.

Otro de los cambios de esa ley es la posibilidad de adelantar la jubilación por el riesgo de la profesión, ¿lo están aplicando?

Precisamente lo acabamos de aplicar en el nuevo convenio de las BRIF. Los coeficientes reductores son fundamentales y están incluidos, pero estamos esperando un real decreto del Ministerio de Trabajo que los regule. También hemos incorporado la segunda actividad, para que si un bombero no pasa la revisión médica, pueda seguir trabajando en otro puesto y no se vaya a la calle.

¿Tiene sentido seguir contratando bomberos forestales exclusivamente durante la temporada de verano?

El modelo de trabajar cuatro meses tenía sentido cuando había mucha gente en el campo y la actividad forestal era un complemento de verano, pero el campo, por desgracia, se nos está quedando vacío. Con el campo cada vez más abandonado hay más combustible en forma de biomasa y esto hay que tratarlo profesionalmente. Además, ahora hay escasez de mano de obra eventual.

Personalmente, creo que ahora hay que apostar por un modelo profesionalizado con trabajo de 12 meses al año. Me pueden decir que es más caro, y es verdad para un año que no haya ningún incendio. Pero este año difícilmente alguien puede decir que habría sido más caro tener un dispositivo durante 12 meses perfectamente organizado.

¿Y tiene sentido que un servicio esencial como la respuesta a los incendios esté privatizada en algunas regiones?

Con esto me cuesta mucho separar mi labor como presidente de la empresa pública de mi labor como profesional forestal durante 40 años. Como presidente diría que respeto la decisión que tome cada comunidad, pero yo creo en lo público y que hay cosas que deben estar ahí, como ocurre con la Sanidad y la Educación, sin menoscabo de que estemos en una economía liberal abierta.

Hay otros compañeros que opinan lo contrario, pero creo que la mayoría de comunidades piensa así. Ahora mismo un modelo privado al 100% para incendios forestales, creo que solo lo tiene Murcia. Castilla y León tiene una parte pública, sobre todo la gente que lleva motobombas y equipos mecánicos, pero se complementa con equipos externos, de los que un tercio son de Tragsa y dos tercios de empresas privadas.