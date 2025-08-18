Seis estaciones de Aemet superaron el domingo los 45 grados

El calor en España fue especialmente sofocante ayer, domingo, con temperaturas por encima del umbral de los 45 grados en seis estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), todas ellas en Andalucía, aunque en 239 de las repartidas por el país los niveles fueron muy altos también, con 40 grados o más.

En primer lugar se situó el aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) con 45,8 grados, seguido en niveles máximos de temperaturas por El Granado, en Huelva, con 45,4 grados, según datos definitivos facilitados por Aemet.

A continuación por niveles de calor, destacaron otras cuatro estaciones con 45,2 grados respectivamente de temperatura máxima ayer; en concreto, Montoro (Córdoba), Tomares (Sevilla), La Rambla (Córdoba) y Morón de la Frontera (Sevilla). En una séptima estación, la de Roda de Andalucía (Sevilla) se llegó exactamente a 45 grados.

Por otra parte, el domingo se registraron valores iguales o superiores a 40 grados en 239 estaciones de la red de Aemet. "Teniendo en cuenta que ninguna estación en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias, a excepción de Labastida en Alava (con 40,4 grados) llegó a esos valores, podemos imaginar la concentración de calor en el resto de comunidades", ha indicado hoy el portavoz de la Aemet José Luis Camacho.

En 105 estaciones se superaron los 42 grados, repartidas por Andalucía, Extremadura, ambas Castillas, Comunidad de Madrid, Aragón, Valencia y Murcia. En 22 estaciones se superaron los 44 grados, situadas en Andalucía, Murcia y sur de Castilla-La Mancha.

"De manera singular, el humo de los incendios del oeste peninsular, al velar la luz del sol, ha impedido que las temperaturas en el levante y el nordeste hayan escalado hasta niveles tan elevados como los previstos", según el portavoz de la Aemet.

Las temperaturas nocturnas siguen siendo muy elevadas

Por otra parte las temperaturas nocturnas están siendo muy elevadas; en la pasada madrugada en Doña Mencía, en Córdoba, se registraron 31,8 grados, y en Osuna, Sevilla, el termómetro no bajó de 30,8 grados.

Las noches tórridas con temperaturas superiores a 25 grados se han extendido por amplias zonas de Andalucía, Extremadura, mesetas sur, litorales y prelitorales de Murcia, Valencia y Cataluña, Baleares y Canarias.

Según el portavoz de Aemet, ayer se registraron tormentas y actividad eléctrica en una franja norte sur desde el País Vasco y Cantabria hasta la costa de Granada y sierras béticas acompañadas de precipitaciones escasas y rachas de viento fuerte o muy fuerte.