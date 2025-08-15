Suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Galicia para el resto del día

Todas las circulaciones de trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia han sido suprimidas para el resto de este viernes, según ha informado Renfe en su cuenta de la red social X.

"La evolución de los incendios forestales de Zamora y Ourense impiden restablecer hoy el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia", añade Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, también en X.

Tanto Renfe como Adif ya anunciaron en la tarde del jueves que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguiría interrumpido hasta nuevo aviso por la negativa evolución de los incendios forestales.

En su comunicado conjunto, Renfe y Adif supeditaban una eventual reanudación del servicio al permiso de las autoridades competentes.

"Adif mantendrá suspendido el servicio ferroviario hasta que la dirección de la extinción de los incendios que se registran en las provincias de Zamora y Ourense, principalmente, autoricen el paso de trenes con plenas garantías", señalaba el comunicado del jueves.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha precisado este viernes, también en X, que la vía férrea entre Madrid y Galicia está operativa el cien por cien, tal y como ha verificado Adif, que mantiene activa una máquina exploradora.

Sin embargo, según Puente, la circulación no se ha reanudado porque no se cuenta con el permiso correspondiente ante la proximidad de las llamas a las vías.

Por otro lado, un incendio forestal declarado en El Herradón (Ávila) ha obligado a suspender la circulación de trenes entre Herradón-La Cañada y Ávila.