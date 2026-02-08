El temporal de lluvia provoca el corte de 179 carreteras, tres de ellas en la red principal

El temporal de lluvia que atraviesa gran parte de la península mantiene cortadas por inundaciones y desprendimientos un total de 179 carreteras, tres de ellas en la red principal, mientras que la nieve está afectando a más de 50 carreteras, según recoge EFE.

Según ha informado a las 9:20 horas de este domingo la Dirección General de Tráfico (DGT), las carreteras andaluzas son las más afectadas por el temporal de lluvia, con 150 carreteras cortadas por inundaciones y desprendimientos, especialmente en la provincia de Cádiz.

De la red principal siguen cortadas en Cádiz, la A-48 en Vejer de la Frontera, sentido Tarifa; en Jaén, la A-44 en Campillo de Arenas hacia Granada y la A-32 en Villacarrillo, sentido Albacete. Además, la nieve está afectando a más de 50 carreteras, 9 de ellas de la red principal.

Está prohibido el paso a camiones y articulados en Madrid y Segovia, en la carretera A-1 entre El Molar y Cerezo de Abajo y en Segovia, la SG-20, a la altura de Segovia capital.

Ya están transitables con precaución, en Madrid y Ávila, la AP-6 entre Las Eras y Maello; en Segovia y Ávila, la AP-51 entre Villacastín y Brieva; en Segovia, la AP-61 en El Espinar; en Zamora y Ourense, la A-52 entre Río Negro del Puente y A Canda. También transitables con precaución en León y Lugo la A-6 entre Manzanal y Pedrafita Do Cebreiro; y en Ávila, la A-50 en Narrillos de San Leonardo y la AV-20 en Ávila capital.

Aviso naranja en Andalucía y Murcia por fuertes vientos

La borrasca Marta va alejándose por el nordeste peninsular, pero dejando aún en aviso naranja algunas zonas del oriente de Andalucía y el noroeste de Murcia por fuertes rachas de viento, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el valle de Almanzora, Los Vélez, el Campo de Tabernas (Almería); Guadix y Baza (Granada) y el noroeste de Murcia se podrían dar rachas máximas de hasta 90 kilómetros hora (km/h), con vientos de componente oeste que suponen un "peligro importante".

Además de Andalucía y Murcia, otras nueve comunidades autónomas y la ciudad de Melilla tienen aviso amarillo este domingo por viento o nieve, en el caso de las montañas del centro y mitad norte peninsular.

Se esperan rachas muy fuertes de viento en Baleares, el Estrecho, Alborán y otras zonas del tercio este peninsular, y también probables en litorales de Galicia y Cantábrico. Ibiza, Formentera, Menorca, Mallorca, Madrid, Albacete, Alicante, Valencia, Tarragona, Castellón, Cantabria, Guipuzcua, A Coruña y Pontevedra tienen áreas en aviso amarillo de la Aemet por fuertes rachas de viento.

Hoy nevará en las montañas del centro y mitad norte, con acumulados significativos, a una cota de 900/1200 metros. Las provincias de Ávila, Cuenca, Lleida, León, Segovia y Zamora tienen áreas de montaña en aviso amarillo por acumulados de 5 centímetros en 24 horas a partir de 1000 metros.