Tres comunidades no tienen un plan anual de prevención de incendios, como manda la ley de montes

Las comunidades autónomas están obligadas por la ley de montes a elaborar todos los años un plan para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Estos planes deben prever todas las actuaciones a realizar en todo el territorio, y deben aprobarse antes del 31 de octubre del año anterior a su aplicación. Tras la oleada de incendios forestales producida este verano, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo investiga la “ausencia o, en su caso, aplicación improcedente” de estos planes de prevención.

Sin embargo, hay tres comunidades autónomas, la Comunitat Valenciana, Canarias y Euskadi, que no han elaborado este plan anual. Su aprobación no consta en ninguno de sus respectivos boletines oficiales y tampoco están disponibles en sus páginas web, a pesar de que la ley no solo establece que los gobiernos autonómicos deben elaborar estos planes, sino también darles publicidad.

Además, de las trece que sí han elaborado planes de prevención, solo tres, Asturias, Cataluña y La Rioja, los aprobaron antes del 31 de octubre como marca la ley.

Sin plan anual en tres comunidades

En Euskadi existe un plan de emergencias por riesgo de incendios forestales aprobado en 1998. Desde entonces, se ha revisado en tres ocasiones, la última en diciembre de 2024. Sin embargo, no se trata de un plan anual ni se ha ido elaborando con esa frecuencia desde que la ley de montes obliga a ello, a pesar de que recoge explícitamente esta obligatoriedad en su texto. infoLibre ha consultado al Gobierno de Euskadi por la elaboración de este plan anual, pero de momento no ha obtenido respuesta.

En el caso de Canarias, el plan especial de Protección Civil para los incendios forestales tiene más de 10 años de antigüedad y data de 2014. Existen planes anuales de prevención y extinción para algunas de las islas, como los elaborados por los cabildos de Gran Canaria, La Palma o Tenerife, pero ninguna página del Gobierno autonómico recoge el plan de la comunidad, obligatorio según la legislación nacional, y el Ejecutivo no ha respondido a las consultas de infoLibre al respecto.

Lo mismo ocurre en la Comunitat Valenciana, donde la Conselleria de Medio Ambiente no tiene publicado ningún plan anual a pesar de que la comunidad ha registrado 200 incendios en lo que va de año. El Gobierno de Mazón, cuya continuidad lleva meses en el debate público debido precisamente a su gestión de otra catástrofe natural, tampoco ha contestado a la solicitud de información realizada por infoLibre sobre la ausencia de un plan anual de incendios.

Solo Asturias, Cataluña y La Rioja aprobaron a tiempo su plan

Tres comunidades aprobaron su plan anual contra incendios forestales antes del pasado 31 de octubre, como marca la ley de montes. La Rioja fue la autonomía más previsora, aprobando su plan a principios del mes que establece la norma, mientras que Asturias lo hizo el día 24 y Cataluña lo hizo el 29. Andalucía y Cantabria se quedaron fuera del plazo establecido legalmente, pero aprobaron sus planes a lo largo de noviembre, mientras que Murcia lo hizo en diciembre, también antes de que empezara el año al que se refiere el texto.

El resto de comunidades, sin embargo, aprobaron sus planes ya en 2025, lejos de la fecha marcada por la ley de montes. Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Navarra no lo hicieron hasta el pasado mes de mayo, cuando ya estaba a punto de comenzar la temporada de incendios. El objetivo de estos planes, es entre otros, establecer las pautas de prevención contra los incendios, de ahí que la ley establezca que deben ser aprobados con meses de antelación.

El Ministerio de Transición Ecológica no ha elaborado aún el decreto que marca la ley de montes

En el mismo artículo que la obligatoriedad de los planes anuales autonómicos, la ley de montes también establece la elaboración de un real decreto con los criterios comunes para la redacción de estos planes por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Hasta ahora, las comunidades autónomas han estado diseñando sus planes sin estos criterios comunes, ya que el Gobierno no ha aprobado aún este decreto, a pesar de que la modificación de la ley de montes se remonta al año 2022.

El ministerio presentó en octubre de 2023 un borrador del decreto y mantuvo hasta noviembre un plazo de participación pública para presentar alegaciones, pero casi dos años después, la norma no ha sido tramitada, aunque el Gobierno declara que confía en que pueda ser aprobada “en pocas semanas”.