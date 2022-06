CCOO denuncia que Zancajo dirige la campaña de Olona mientras disfruta en RTVE de "excedencia por cuidado de hijo"

"Como jefe de campaña de Macarena Olona, Zancajo ha viajado en la última semana a Granada, a Sevilla, a Córdoba, a Jerez de la Frontera, a Sevilla, a Dos Hermanas, a Málaga y a Jaén. En los próximos días, dirigiendo la campaña del partido de ultraderecha, viajará a Huelva y a Málaga. ¿Cuándo cuida a su hijo? ¿viaja su hijo en la furgoneta de campaña? ¿En qué momento de la campaña electoral, cada día en una provincia de Andalucía, Zancajo cuida a su hijo?". Es la gráfica denuncia de CCOO en RTVE después de que el periodista solicitara una excedencia especial por cuidado de hijo y con derecho a reserva de puesto de trabajo. Lo hacía pocos días antes de que se conociera que iba a ser contratado como jefe de campaña de la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 19 de junio.

"Urge una investigación", dice el sindicato, que añade: "Las evidencias son innegables, el trato de favor de RTVE a la ultraderecha también lo es y lo es porque hay antecedentes de que en situaciones parecidas (sin Vox como protagonista) trabajadoras de RTVE han visto rechazada su petición de licencia. La dirección de RTVE debe actuar de manera inmediata. Hay indicios suficientes para sospechar que Álvaro Zancajo ha mentido a la dirección de RTVE. Si la dirección de RTVE ha sido engañada debe proceder en consecuencia. Ahí se puede abrir un expediente informativo. Ahí se puede abrir un expediente sancionador. Ahí se puede ejecutar un despido disciplinario. Urge investigar si RTVE ha sido engañada. Urge investigar si los motivos de Zancajo para solicitar la excedencia son falsos".

Precedentes polémicos

Lo que denuncia este viernes el sindicato viene precedido de múltiples polémicas protagonizadas por el periodista. Álvaro Zancajo llega a Antena 3 como becario en los primeros años de 2000. Tiene confianza en sí mismo, y cuando termina la carrera es destinado a la delegación de la empresa de comunicación en Aragón. Allí, y durante poco más de un año, pasa de capital a capital hasta que vuelve a la sede central de San Sebastián de los Reyes. Primero trabaja en distintos magazines, hasta que pasa a la redacción de las noticias. En 2010 llega, junto a Sandra Golpe, a la dirección y presentación de los informativos de fin de semana, y cuatro años después, ambos reciben el encargo de suceder a Matias Prats en el informativo de las nueve de la noche. Su línea está muy cercana al gobierno de la derecha, algo que no es inhabitual en la cadena. Otra cosa es que cuando da paso a un vídeo en el que mezcla de manera interesada a la CUP, Podemos, ETA y Venezuela, y salta a las redes el comentario que realiza fuera de cámara Sandra Golpe: "Nos van a dar, pero bien".

Poco después, ya en 2016, Zancajo es fichado por el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, para dirigir el canal 24 Horas. Se trata de un contrato de "alta dirección", blindado y con una dotación por encima de los cien mil euros anuales. Organizaciones sindicales y profesionales ponen el grito en cielo y denuncian que su llegada está vinculada a la afinidad política, incluso al servicio de la derecha, y que carece de méritos para pasar por encima de los profesionales de plantilla.

Pero no hay nada que hacer; en el gobierno y en la dirección de RTVE se hace lo que decide el PP y Zancajo es el elegido. Hasta que llega 2018, y, con él, Rosa María Mateo como Administradora Provisional Única, que cesa en su puesto al periodista, que no se resigna, apela a la Justicia, que le da la razón a medias: no le repone en el cargo, pero, merced al blindaje conseguido con el PP, le consagra como fijo con carácter directivo de la empresa y es incorporado al espacio Imprescindibles, donde hace lo que le parece oportuno, para eso es directivo.

No obstante, en enero de 2020, es reclamado para dirigir los Informativos de Canal Sur... y se repite la historia: la plantilla le recibe de uñas, ejerce un control riguroso sobre los espacios de noticias, con una primacía obscena de las actividades del Gobierno andaluz, sordina casi absoluta de la oposición, censuras, manipulaciones constantes, y movilizaciones, protestas y paros de la plantilla. El ambiente llega a ser irrespirable y, a finales de 2021,cesa en su puesto. Regresa a formalmente a RTVE y solicita la excedencia poco antes de la campaña electoral andaluza, para ponerse al servicio de la candidata de Vox.