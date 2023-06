Cómo pasar en WhatsApp por un joven de la generación Z cuando eres un 'boomer'

¿Usas expresiones como "en fin, Serafín"? ¿Los signos de puntuación son tu pasión cuando escribes por WhatsApp? Pues tenemos una mala noticia para ti: la generación Z te considera boomer. Los nacidos entre 1994 y 2010 se han criado de la mano de Internet y de las redes sociales, en cambio, la generación del baby boom (1949-1968) ha llegado más tarde a su acercamiento a este "nuevo mundo". Por eso, las conversaciones pueden hacer que haya malentendidos y expresiones que no se entiendan del todo.

El lenguaje ha sido el culpable de crear esta diáspora generacional, aunque una de las diferencias más acentuadas entre jóvenes y adultos es el fin al que se quiere llegar en el uso de las redes sociales. Mientras que los nativos en la era digital se desenvuelven con soltura en la mensajería instantánea, a los mayores les cuesta más usar la tecnología para algo más allá de la comunicación. Para los jóvenes, estas plataformas suponen una vía común de socialización. Como el fin es distinto, también lo es el modo de comunicarse a través de ellas.

Las expresiones caducan

Así, las frases hechas y expresiones tan típicas de la lengua española y del día a día delatan la edad. Sin embargo, hay algunas que están a la orden del día. Según Carola Saeigh Dorín, profesora asociada en el departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, la diferenciación es la pieza clave para comprender por qué se dan estos cambios. "Cada generación de adolescentes o de jóvenes quiere crear un código propio. Un código no nuevo pero sí diferenciado de la generación anterior en el que las expresiones que se supone que dejan fuera al mundo adulto y que tampoco las usan los niños en general son muy atractivas", señala la docente.

"Dabuti", "efectiviwonder", "me las piro, vampiro" o "en fin, Serafín" son algunas de las que deberemos evitar para no ser tachado de boomer. Usar frases populares del momento puede ser una buena opción, siempre y cuando sea de manera irónica. Se podría recurrir, por ejemplo, al ya famoso "cómo están los máquinas" de David Bisbal o a algunas frases de Rajoy que se han vuelto tendencias como "no he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor" o "fin de la cita".

Como dijo nuestro ilustrísimo mariano rajoy un día....... no he dormido nada no me pregunten demasiado si hacen el favor — Celia (@_celiarramos) 6 de mayo de 2021

Según indica Hugo de Juan, estudiante de 17 años, algunas de las expresiones que ahora están de moda son "te falta calle" para indicar que "no estás en la onda" u otras como "padrear" que significa "vacilar a alguien". Sin embargo, él mismo señala que esto cambia muy rápido, que las expresiones que se usan "hoy" pueden no servir "mañana".

Las abreviaciones vuelven a estar de moda

La mejor opción para no perderse en esta batalla por estar al día es prestar atención a las redes sociales. Esto es a lo recurre la profesora Saeigh Dorín. Según explica a infoLibre, "lo mejor es hablar con los más jóvenes". Y añade: "Por ejemplo, tú crees que estás siendo ‘moderno’ para conectar con los jóvenes y contestas a un WhatsApp ‘ok’ en lugar de ‘vale’ hasta que alguien te explica que eso es borde. Entonces dices: vaya, pensaba que estaba siendo moderna".

Y si antes las abreviaciones provocadas por los límites de los SMS eran una fuente de creatividad para crear siglas y abreviaciones, ahora vuelven a estar de moda. Sin embargo, no todas son las mismas. Algunas de las que se usan son: sos (el clásico ayuda), tq (te quiero) lol (del anglicismo laughing out loud que significa reírse de forma muy alta) o klk (que podría definirse como una manera coloquial de saludarse, de las siglas de qué es lo que es). Otras que se usan frecuentemente podrían ser: lvv (lo vamos viendo), ntr (no te rayes) o ntp (no te preocupes).

Prohibidos los mensajes reenviados

También hay que tener en cuenta que la mensajería instantánea es una forma de comunicación personal y de tú a tú (o en grupo). Esto hace que los mensajes reenviados —que señalan en ocasiones que se han "reenviado muchas veces"— sean algo que no queda bien en las conversaciones y que muestra que no están invirtiendo tiempo en esa conversación. Además, como las redes sociales son ya conocidas por ayudar a la difusión de bulos y fake news, es conveniente no caer en este tipo de mensajes ya que es importante conocer lo que enviamos y de dónde proviene la información.

Adrià Pardo, profesor en el Departamento de Lengua Española de la Universidad de Salamanca, afirma que hablar por redes sociales tiene mucho de cultural y que en España se le da mucha importancia: "El hablar por hablar para, sobre todo, las culturas del sur de Europa es muy importante. Lo que ocurre es que en general los jóvenes sí que tienen un uso más interactivo y menos transaccional de WhatsApp y Facebook". "No es porque sean más dependientes de las redes sociales, es porque las dominan más", matiza este experto.

Significante y significado

Para Pardo, los de generaciones más adultas piensan en las redes sociales como una manera de comunicarse, sin dar un significado distinto a sus herramientas, como ocurre por ejemplo con los emoticonos. "Mi padre, por ejemplo, cuando me envía un beso por WhatsApp me envía el emoji de los labios súper carnoso. Él piensa: son dos labios, pues un beso. Pero para mi, no es un beso de un padre (ya que tiene un contenido más sexual)", sostiene este profesor. Esto, según el experto, sucede porque "ellos dan el mismo significado que el propio emoji tiene. No son nativos digitales y hacen un uso más literal porque es un código que no dominan tanto".

Pero no sólo son importantes el uso que hacemos de los emojis, también es relevante cómo usamos los signos de puntuación. Las generaciones más jóvenes pueden pensar que estás siendo "seco" o "borde" si usas punto final al acabar una oración o "pedante" si pones ambos signos de exclamación. Y es que, aunque sea lo gramaticalmente correcto, las redes sociales no dejan de ser un lugar en el que se tiende a calcar el lenguaje oral. Para la profesora Saeigh Dorín, "ya no se escribe muy correcto por redes sociales porque se considera que las relaciones más personales son más informales y más cercanas".

'OK boomer'

Y así, de estas diferencias, nace uno de los insultos favoritos de la generación Z para referirse a sus mayores. Aunque no hay un momento claro y la línea de quién dice qué es muy difícil de dibujar, el uso del término boomer como algo despectivo puede fecharse en 2019 cuando se popularizó la expresión OK, boomer.

Esta expresión, conocida por algunas personas como "la venganza de la generación Z", se usa generalmente cuando alguien más mayor es paternalista o bien con una persona joven o bien con otra generación. Por ejemplo, a la afirmación: "La música de ahora no tiene nada que hacer contra la de antes", la respuesta podría ser: "OK, boomer".

Toda esta diferenciación, como hemos visto, se da en referencias, memes, stickers e incluso signos de puntuación. La escritora y tiktoker Ava Draw oferece a infoLibre una pequeña guía de algunos de los emojis de la generación Z y sus significados.

Para el profesor Pardo, la clave es que los boomers han llegado tarde a este código. "Considerar algunos emojis como boomer es una manera de los millennial de decir que para este significante —que es esta forma, este dibujito—, tiene un significado completamente diferente", como se ve en el ejemplo en la guía de Ava Draw con el emoji de la mujer embarazada que se transforma en una respuesta para fotos de gente muy guapa.