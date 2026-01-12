Marc Giró deja TVE y ficha por Atresmedia para presentar un nuevo proyecto de La Sexta

El periodista Marc Giró, uno de los presentadores estrellas de TVE, ha dejado la televisión pública y ha fichado con Atresmedia, donde se pondrá al frente de un nuevo proyecto en La Sexta, según ha informado el grupo audiovisual en un comunicado este lunes.

El presentador, que protagonizaba el formato Late Xou desde 2023, emitido originalmente en La 2 y que en 2025 pasó a La 1, vuelve ahora a Atresmedia, donde colaboró en el pasado en programas como Zapeando o las precampanadas de Feliz Año Neox.

Vox amenaza con despedir a Intxaurrondo, Javier Ruiz, Cintora y Marc Giró cuando "entren" a RTVE Ver más

Según Atresmedia, Giró es "uno de los presentadores y comunicadores más valorados y carismáticos de la televisión actual", por lo que esta incorporación se encuadra en su "apuesta por el talento".

El periodista desarrollará diferentes proyectos dentro del grupo audiovisual, concretamente un nuevo formato de La Sexta del que la cadena solo ha adelantado que se estrenará en 2026.

El presentador cuenta con una amplia trayectoria, desde su labor como editor en la revista de moda Marie Claire a su colaboración en programas de laSexta, Telecinco, la autonómica TV3 o en la radio RAC1. Además, ha sido reconocido con galardones como el Premi Nacional de Comunicació (2023) y el Premio Ondas (2023).