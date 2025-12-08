MEDIOS
Paramount lanza una oferta hostil por Warner Bros a 30 dólares por acción
Paramount lanzó este lunes una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. Discovery dirigiéndose directamente a los accionistas con una oferta en efectivo de 30 dólares por acción, informa EFE.
Netflix anunció el pasado viernes un acuerdo de 83.000 millones de dólares para comprar una parte importante de Warner Bros. Discovery, un acuerdo aprobado por los consejos de administración de ambas compañías.