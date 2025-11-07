La desarticulación del Tren de Aragua en España saca a la luz almacenes de coca y 'cocinas' de tusi en varias ciudades

El Tren de Aragua, la organización criminal más violenta de Sudamérica, ha desembarcado en España. Así lo constata la operación que acaba de desarrollar el Cuerpo Nacional de Policía, que, en conexión con la policía de Colombia en el marco del proyecto Ameripol, consiguió desmantelar una célula que se había extendido por todo el país para traficar con su droga favorita: la cocaína rosa, también llamada tusi. La acción policial partió de la caída en marzo de 2024 de Cheison Guerrero, hermano del máximo exponente de la organización, alias Niño Guerrero.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a trece personas que, presuntamente, conformaban la célula del Tren de Aragua en España. Ocho de los arrestos han sido realizados en Barcelona, dos en Madrid y los restantes en Girona, A Coruña y Valencia. Además, se han llevado a cabo cinco registros en Barcelona, dos en Madrid y uno en A Coruña y Girona, donde se han intervenido diversas cantidades de drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana indoor. También se han desmantelado dos laboratorios de la sustancia conocida como tusi, muy habitual en el desarrollo criminal de esta organización.

La desarticulación responde a la segunda fase de la operación Interciti, realizada a mediados de 2024, cuando se detuvo en Barcelona al hermano de Niño Guerrero –líder de la organización a nivel mundial y por el que Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares– en virtud de una Orden Internacional de Detención en vigor interpuesta por las autoridades venezolanas por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

Tras su localización y detención, los investigadores se centraron en determinar si el arrestado, que se había instalado en España, intentaba implantar y expandir su estructura en nuestro país, con el fin de operar a semejanza de cómo lo hace en los países del continente americano de donde es originaria. Fruto de la investigación, los agentes detectaron un entramado de personas ubicadas en diferentes partes del territorio nacional que conformaban una organización criminal que se financiaba, principalmente, del tráfico de drogas, especialmente tusi y cocaína.

La célula tenía una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras que llevaban a cabo la actividad ilícita a nivel nacional. Los arrestados se dedicaban al 'cocinado' de tusi en el interior de sus propios domicilios y su posterior distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente.

Los investigadores continúan las pesquisas encaminadas a detectar otros miembros del entramado, analizando todos los efectos intervenidos en los registros y, muy especialmente, las ramificaciones internacionales de esta organización, que se caracteriza por su componente de actividad transnacional. Ello se enmarca dentro del grupo de trabajo creado en la Policía Nacional para combatir este fenómeno delincuencial, en cuyo seno se llevan a cabo este tipo de investigaciones.

La investigación se encuentra bajo la dirección de titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, quien ha decretado el ingreso en prisión para cuatro de los arrestados.

De sindicato a banda criminal

El Tren de Aragua es un grupo criminal originario de Venezuela considerada la banda criminal más poderosa del país. Hasta hace unos meses tenía su centro de operaciones en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), sito en la región centro de ese país iberoamericano.

Esta organización lleva a cabo asesinatos, extorsiones, secuestros, tráfico y trata de personas, entre otros delitos. Se considera que tuvo su génesis en el sindicato de obreros que trabajaban en la construcción del tramo del Ferrocarril de Venezuela que recorría los estados Aragua y Carabobo, de ahí su autodenominación como Tren de Aragua. Tras el inicio del proyecto en 2005, el sindicato cobraba por la asignación de puestos de trabajo y extorsionaba a los contratistas. El grupo fue ampliando sus actividades criminales y cuando la construcción se paralizó en 2011, el sindicato ya actuaba como una banda criminal.

Desde 2018, el grupo se ha expandido rápidamente por el continente americano a lo largo de la ruta que recorren los migrantes venezolanos introduciéndose con el tráfico de migrantes en las áreas fronterizas de varios países. Asimismo, presuntos miembros del grupo se han asentado en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países. Sin embargo, el Tren de Aragua, como se le conoce hoy en día, no se consolidó hasta 2013, cuando Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias Niño guerrero, fue encarcelado en la Prisión de Tocorón y estableció alianzas con miembros del sindicato. Allí escaló rápidamente en la jerarquía penitenciaria hasta convertirse en 'Pran', como se les conoce a los líderes carcelarios en Venezuela.

Diversos factores ayudaron a que el grupo criminal se fortaleciera. Por una parte las reformas penitenciarias que dictó en 2013 la entonces ministra de prisiones pero que nunca fueron aplicadas en Tocorón. Así, Guerrero empezó a cobrar la «causa» o impuesto mensual que los presos debían pagar al 'pranato' y cuyos ingresos permitieron la construcción de gimnasios, piscinas, parques infantiles, restaurantes, discotecas y otras obras dentro de la prisión.