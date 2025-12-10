Un médico lideraba desde Barcelona una red global de distribución de sustancias dopantes

Agentes de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra de la Unidad Central de Consumo y la de la Unidad Central de Blanqueo de la División de Investigación Criminal desarticularon un grupo criminal que distribuía medicamentos ilegales tanto a nivel nacional como internacional. En el pasado se han visto tramas similares en España, si bien esta era de las más potentes.

La explotación de la investigación se llevó a cabo el 26 de noviembre con 13 entradas y registros y con la detención de ocho hombres y una mujer, de entre 34 y 74 años, entre ellos un reconocido médico endocrinólogo que lideraba el entramado y que era muy influyente en las redes sociales en estos circuitos.

La investigación se inició en enero del 2025, y las primeras gestiones practicadas permitieron recoger indicios relacionados con la actividad principal de la organización establecida en Cataluña. Disponían de una sólida infraestructura que, bajo la cobertura de prestar un servicio médico profesional, enviaba los medicamentos mediante diversos servicios de paquetería, a nivel estatal e internacional, previo pago. Los principales investigados disponían de una estructura societaria y financiera en el extranjero que ofrecía suficiente opacidad para eludir los controles fiscales y difuminar las ganancias obtenidas con la actividad ilícita. Las sustancias llegaban en gran medida desde países bañados por el Mar Báltico.

Aparte de las detenciones, el día de la operación se intervino dinero en efectivo fruto de los pagos de las ventas de las sustancias anabolizantes y de otras operaciones ilícitas. Además, las entradas y registros en los diferentes inmuebles permitieron a los investigadores la localización de documentación relacionada con la recepción y los envíos de los medicamentos que debe permitir avanzar en la determinación de su origen y su conexión con otras investigaciones llevadas a cabo en otros países europeos en los últimos meses vinculadas a través de Europol.

Dada la gran capacidad de captación de clientes por parte del entramado, especialmente a partir de la figura del médico endocrinólogo, los investigadores solicitaron a la autoridad judicial el bloqueo de perfiles de determinadas redes sociales así como de páginas web relacionadas con el negocio ilícito. Esta medida fue concedida y ha empezado ya a tener los primeros resultados.

Los investigadores han culminado con éxito una compleja investigación económica que ha permitido desarticular un sofisticado entramado de blanqueo de capitales. La operación ha supuesto la intervención de más de 300.000 euros en cuentas corrientes, 250.000 euros en efectivo y más de 150.000 dólares americanos en criptoactivos, así como el bloqueo de varios bienes inmuebles y muebles que suman un valor superior al millón de euros. La dificultad de la investigación ha estado marcada por el uso de estructuras societarias y bancarias dispersas en diferentes Estados miembros de la Unión Europea, diseñadas para ocultar la trazabilidad de las ganancias ilícitas.

Según las pesquisas de los investigadores, la organización habría blanqueado los beneficios procedentes del tráfico ilegal de medicamentos mediante cuentas corrientes vinculadas a sociedades extranjeras y la compra de vehículos de alta gama e inmuebles. Estas operaciones se habrían enmascarado con la simulación de servicios médicos inexistentes o ilegales, consiguiendo generar un patrimonio oculto superior a 1,5 millones de euros.

El éxito de la operación pone de manifiesto la capacidad investigadora para rastrear complejos flujos financieros e identificar y desarticular mecanismos internacionales de blanqueo. La investigación, que se ha llevado a cabo durante casi la totalidad de lo que llevamos de 2025, ha contado con la presencia de efectivos de Europol y de la Policía de Estonia desplegados en territorio catalán como observadores para el intercambio de información.

El principal investigado, un médico endocrinólogo exculturista, era el encargado de prescribir los medicamentos ilegales entre los que destaca el uso de hormona del crecimiento como producto estrella de la organización debido a su alto coste y beneficio económico.

La hormona del crecimiento, indiciada por el tratamiento del enanismo, trastornos genéticos que afectan al desarrollo o deficiencias de la citada hormona y es empleada en el mundo del culturismo para favorecer el aumento de la fuerza y la calidad muscular, reducir la grasa y ampliar el efecto de los esteroides.

Los medicamentos provenientes de los llamados laboratorios 'Under', nombre con el que se conoce en el mercado ilícito en las plataformas de distribución ilegales de medicamentos o sustancias dopantes ficticias bajo la apariencia de laboratorios reales, llegaban camuflados como productos cosméticos desde los países bálticos para su posterior condicionamiento. Entre la sustancia intervenida se han localizado varios medicamentos falsificados bajo el nombre de medicamentos legales en España.

El líder de la organización, bajo su condición de médico colegiado, prescribía terapias hormonales principalmente a hombres, aunque los valores mostrados en las analíticas no cumplían los requisitos para la indicación médica de la testosterona.

Con total desobediencia del Código Deontológico Médico, el principal investigado indicaba la compra de medicamentos falsos a un contacto de confianza, también de la organización, ya que la prescripción no está permitida en las condiciones expresadas por los pacientes, induciendo a efectos secundarios irreversibles.

La terapia de reemplazo de la testosterona (TRT) es un tratamiento médico que se utiliza para hombres con niveles bajos de testosterona, la medicación puede administrarse mediante inyecciones, hielo o parches transdérmicos para mejorar la sintomatología propia que incluye fatiga, disminución de la masa muscular o bajo deseo sexual.

El tratamiento puede acarrear efectos secundarios no deseados como la alteración del colesterol, retención de líquidos, aumento de los riesgos de problemas cardiovasculares o niveles de hematocrito especialmente altos, entre otros.

La explotación de la investigación consistió en varias entradas y registros en los domicilios de los investigados así como en almacenes de empresas que utilizaban para la distribución de la mercancía. Se intervinieron cerca de 250.000 euros en efectivo, 40.000 comprimidos, 2.500 viales de hormona del crecimiento y más de 500 tabletas para la mejora de la condición sexual. También se requisaron relojes de alta gama así como cartas coleccionables de un conocido juego y de alto valor económico en plataformas especializadas, por su posible relación con el blanqueo de la red criminal.

El dispositivo policial tuvo lugar en las localidades de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Vilanova y la Geltrú, Canyelles, Masnou, Castelldefels, Prat de Llobregat, Salou y Vallirana. De los nueve detenidos, la mayoría de ellos sin antecedentes, siete pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción 9 de Vilanova y la Geltrú. Se les atribuyen delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsificación de documento público y pertenencia a organización criminal.

Los investigadores ponen especial énfasis en la peligrosidad que comporta la compra o adquisición de medicamentos fuera de los canales legales de distribución (como farmacias o centros hospitalarios), dada la falta de controles de calidad sobre estos productos, tanto en su elaboración y fabricación como en los procesos de distribución (mantenimiento de la cadena de frío, exposición a temperaturas inadecuadas). Esta ausencia de garantías puede acarrear graves riesgos para la salud de las personas, ya que los medicamentos pueden estar adulterados, contener dosis inferiores o superiores a las declaradas, encontrarse caducados o presentar impurezas, incluso con la presencia de otros principios activos medicamentosos.

Caletas, armas de guerra, cocaína, hachís y caballos: histórica redada antidroga en el Sureste de España Ver más

Los anabolizantes (esteroides androgénicos) provocan efectos secundarios graves a corto y largo plazo, tanto físico como psicológicos, es decir problemas de salud cardíacos (aumento de la presión arterial y del tamaño del corazón), aumento del colesterol, por lo que hay más riesgo de infarto e ictus, problemas en la función hepática, hormonales y sexuales y atrofia testicular, alopecia y psicológicos como la irritabilidad, la agresividad, los cambios de humor, síntomas depresivos y sin olvidar la dependencia a los mismos.

En el caso de las mujeres, tomar esteroides androgénicos conduce a una masculinización irreversible. De manera visible hay signos en el tono de voz, más grave, hirsutismo o aumento del pelo corporal, alopecia androgénica (como los hombres), y las alteraciones menos evidentes son la amenorrea o falta de menstruación por supresión la hipertrofia clitoriana (aumento del tamaño del clítoris hasta 2-3 veces del volumen normal).

Del mismo modo, el uso de los esteroides anabolizantes se asocia directamente a alteraciones conductuales que van desde un comportamiento violento hasta un mayor riesgo de depresión, ansiedad y suicidio.