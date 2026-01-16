El podcast que se adentra en el corazón del narcotráfico

Desde la operación Nécora de 1990 hasta la operación Mito de 2018, los dos grandes hitos en la lucha antidroga en España. Desde la caída de Urfi Cetinkaya, el hombre que estuvo detrás de gran parte de la epidemia de la heroína en los 80, hasta la detención de Óscar Sánchez, el inspector jefe al servicio de los narcos que ocultaba 20 millones de euros en su domicilio. Las asombrosas historias del crimen organizado en España se recrean, una a una, en Narcopodcast, una creación de The Voice Village para Podimo que el próximo viernes, 23 de enero, abre su segunda temporada, tras 15 capítulos con una gran respuesta del público.

Detrás de la serie está el único medio de comunicación en España especializado en tráfico de drogas y crimen organizado, Narcodiario, y su director, el periodista Víctor Méndez. Le acompaña detrás del micrófono Ricardo Toro, exjefe de la Brigada Central de Estupefacientes. Ambos mantienen una estrecha relación desde que el policía, ahora retirado, estaba en la primera línea, y de su conexión parte una narración que alterna la conversación con la narración, siempre con el máximo rigor en los hechos que se ponen encima de la mesa.

A pesar de que hay más podcast dedicados al narcotráfico, Víctor Méndez defiende que el suyo es especial. "Porque la inmensa mayoría suelen limitarse a una entrevista a una persona en concreto. El nuestro es totalmente distinto. Es un podcast narrado, con una gran producción detrás, en el que se incluyen varias voces en cada capítulo. Hablan los propios narcos, los policías, y se recrean escenas reales y operaciones especiales, por ejemplo. Creo que hemos hecho algo diferente y muy atractivo".

Para la temporada que ahora comienza, los creadores del proyecto han pensado en la figura de la mayor narcotraficante (mujer) de todos los tiempos en España. Su nombre es Ana Garrido, conocida como La Rubia o La Reina del Norte. Su voz se escuchará en el Narcopodcast, lo mismo que la de los policías que la investigaban y la de los colombianos con los que trabajaba para introducir toneladas de cocaína en Europa, un negocio que siempre ha sido cosa de hombres en todo el mundo. También se profundizará en la figura de La Paca, otra mujer que llegó a dominar el mercadeo de drogas aunque, en su caso, a menor escala, en el poblado balear de Son Banya.

No menos interesantes serán las historias alrededor del fútbol y el narcotráfico, con un curioso paralelismo entre Diego Armando Maradona y Pablo Escobar, y con el análisis de algunos casos en los que los jugadores flirtean con el crimen organizado, o la de Marcial Dorado, el viejo amigo de Alberto Núñez Feijóo que, diez años después de ser condenado y de que sus bienes fuesen adjudicados al Estado, sigue viviendo en la fabulosa mansión que se construyó en la década de los 80, cuando, que se sepa, solo traficaba con tabaco, al tiempo que se introducía en distintos negocios legales y adquiría inmuebles por toda España.

Podimo es una app de podcasts y audiolibros que ofrece producciones originales, destacando por su modelo de suscripción que comparte las ganancias con los creadores. Disponible en iOS, Android y versión web, cuenta con un catálogo internacional y títulos de referencia como The Wild Project o El Podcast de Marc Vidal. En el caso de Narcopodcast, se publican episodios nuevos cada viernes y los oyentes pueden dejar comentarios que el propio Víctor Méndez contesta personalmente. La suscripción tiene un coste de 4,99€ al mes, pero a través de este enlace los lectores de Narcodiario e infoLibre pueden disfrutar de un periodo de prueba gratuito de 60 días.

Sito Miñanco, El Tigre, El Messi del hachís, El Yeyo, el citado Urfi Cetinkaya, Brian Charrington, Manuel Fernández Padín, Marc Fievet, Sergio de Carvalho, Jonas Falk o Miguel Devesa son algunos de los nombres cuyas historias ya han sido tratadas en la serie. La historia de amor y venganza de David Pérez Lago, hijastro del histórico Laureano Oubiña, y Tania Varela, la letrada que un día fue la única mujer presente en la lista de los Más Buscados de Europol, es el hilo conductor de otro de los capítulos. Precisamente ese episodio, al completo, se ofrece de forma gratuita en este enlace. Nada mejor que escucharlo para conocerlo.