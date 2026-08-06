La Policía desmantela en España infraestructura del Cártel Jalisco que ocultaba metanfetamina en vainilla

Aunque ya no es una novedad, pues desde Narcodiario e infoLibre se ha informado en meses pasados de las primeras incursiones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España, resulta muy relevante constatar que la organización criminal de las cuatro letras, que ahora dirige alias Pelón tras la caída del Mencho, sigue apostando por la península ibérica para hacer grandes negocios.

En la lucha contra esta organización, agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Oficina Antiestupefacientes de Francia (OFAST), han desarticulado una rama del CJNG presuntamente dedicada al tráfico internacional de metanfetamina y han desmantelado toda su infraestructura logística en España, incluido un laboratorio clandestino donde recuperaban la droga previamente disuelta en mercancía legal para dificultar su detección.

La organización habría introducido más de 2,5 toneladas de metanfetamina camuflada en aproximadamente 12 toneladas de aroma líquido de vainilla procedente de México, en una de las mayores aprehensiones realizadas hasta la fecha tanto en España como en toda Europa.

La investigación se inició a principios del mes de junio gracias a la colaboración entre las autoridades francesas y españolas, en el marco de una investigación seguida contra una organización criminal dedicada al tráfico internacional de metanfetamina entre México y Europa. Durante las pesquisas, las autoridades francesas detectaron un contenedor marítimo procedente de México y con destino final España que transportaba cerca de 12.700 kilogramos de aroma artificial de vainilla en estado líquido.

Desde la entrada del contenedor en territorio nacional, las diversas gestiones policiales permitieron determinar que el cargamento transportaba disuelta una gran cantidad de droga, así como conocer los movimientos del mismo y de las personas implicadas en su recepción.

La mercancía era almacenada inicialmente en una empresa logística situada en una localidad de la provincia de Barcelona, donde permaneció hasta que varios de los investigados pudieron retirar una parte del cargamento siguiendo una operativa previamente organizada. Posteriormente, parte de esta mercancía fue trasladada a una nave industrial ubicada en la misma provincia, utilizada como punto intermedio de almacenamiento y transferencia, siendo trasladada finalmente a una finca aislada situada en la provincia de Lleida.

Las investigaciones permitieron constatar que esta última ubicación había sido acondicionada como un sofisticado laboratorio clandestino donde los integrantes de la organización recuperaban la metanfetamina disuelta en el aroma líquido de vainilla mediante complejos procesos químicos de extracción, purificación y cristalización. Con este procedimiento pretendían recuperar la sustancia estupefaciente introducida en la mercancía aparentemente lícita y obtener metanfetamina cristalizada para su posterior distribución.

Paralelamente, los investigadores identificaron a los distintos miembros de la organización y las funciones que desempeñaban dentro del entramado criminal, desde la recepción del cargamento y la coordinación de los transportes hasta las labores de seguridad, contravigilancia y manipulación química de la sustancia.

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Una vez constatado que el laboratorio había iniciado el proceso de recuperación de la metanfetamina, se llevó a cabo un operativo simultáneo en distintas ubicaciones que culminó con la detención de los principales responsables de la organización y el desmantelamiento de toda la infraestructura utilizada para la recepción, almacenamiento, transporte y transformación de la droga.

Como resultado de la operación, el pasado 10 de julio se practicaron siete entradas y registros en Lleida, Barcelona (cinco) y Tarragona, donde se localizó un laboratorio clandestino plenamente operativo y se intervinieron 2.400 kilos de metanfetamina, de las cuales 1.600 kilos se encontraban aún ocultos en vainilla líquida, seis vehículos, casi 4.500 euros, abundante instrumental químico e industrial, diversos productos y reactivos, así como numerosos dispositivos electrónicos.

Finalmente, fueron detenidas 13 personas –cinco en Lleida, cuatro en Barcelona y otras cuatro en Tarragona–, que pasaron a disposición judicial como presuntas responsables de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. El juez decretó el ingreso en prisión de 12 de ellas.