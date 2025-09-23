Recuperan 377 kilos de cocaína de la última lancha destruida por Trump en el Caribe

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Armada de República Dominicana han anunciado la incautación de una parte de la cocaína que supuestamente se transportaba en la última embarcación que fue bombardeada por Estados Unidos, por orden de Donald Trump, y con tres personas a bordo que fallecieron en el acto.

Las autoridades de la isla caribeña señalan que "a raíz de un golpe militar aéreo de los Estados Unidos, contra una lancha rápida de narcoterroristas, que transportaba aproximadamente 1.000 kilogramos de presunta cocaína, se incautaron 377 paquetes de la sustancia a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, provincia de Pedernales". Se localiza, de este modo, el lugar del ataque a los supuestos narcos.

Las autoridades dominicanas reflejan que realizaron la búsqueda en estrecha coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South). Así fue como detectaron una lancha rápida que, de acuerdo a informes de inteligencia, estaba cargada de sustancias narcóticas y se dirigía a territorio dominicano, con la intención de usar el país como puente, para llevarla a territorio estadounidense.

De inmediato, se activaron los protocolos de actuación de la República Dominicana, que fue alertada de la incursión ilegal de la embarcación. "Durante la operación, la lancha fue destruida por las autoridades norteamericanas, como parte de sus acciones contra el narcoterrorismo en la región del Caribe", explica la Dirección Nacional.

Posteriormente, unidades de la Armada y equipos tácticos de la DNCD realizaron un operativo de búsqueda y rastreo en la zona, logrando recuperar 13 fardos de arpillera que contenían los 377 paquetes, envueltos en cinta adhesiva y con diferentes logotipos.

“El informe, dado a conocer este domingo por las autoridades, precisa que 60 de los paquetes recuperados resultaron destruidos como consecuencia de la explosión de la embarcación”. El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público y la DNCD, que trabajan en la identificación de los responsables de esta operación de narcotráfico internacional.

Se resalta que es la primera vez en la historia que la República Dominicana y Estados Unidos llevan a cabo una operación conjunta contra el narcoterrorismo en la región del Caribe.