Desarticulada la red del mayor narco de Canarias que introducía toneladas de cocaína en las islas

La operación 'Lazos de sangre' ha finalizado. Se ha saldado con la detención de 17 personas, la práctica de 23 entradas y registros y la intervención de 14 inmuebles, 38 vehículos y 24 embarcaciones. El principal investigado, alias El Buque, de cuyo arresto informó Narcodiario días atrás, era uno de los objetivos prioritarios para las policías europeas y está considerado como uno de los mayores narcotraficantes del archipiélago canario.

Su supone el culmen de una investigación de más de un año llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, que ha permitido desarticular por completo la estructura criminal, con la detención de todos sus miembros por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

La organización estaba especializada en la introducción de grandes cantidades de cocaína en territorio español mediante embarcaciones, utilizando métodos sofisticados para ocultar la droga. En cada operación, los alijos podían alcanzar las varias toneladas.

Fruto de las investigaciones, se han incautado cerca de 100 kilogramos de cocaína y otros 100 de hachís, interceptados en dos persecuciones en altamar. Asimismo, se han intervenido 24 embarcaciones, de las cuales seis estaban directamente vinculadas a operaciones de narcotráfico.

Se han practicado 17 detenciones en Las Palmas de Gran Canaria, La Gomera y Fuerteventura, así como 23 registros en diferentes inmuebles y embarcaciones. Entre los bienes intervenidos figuran 14 propiedades inmobiliarias, 38 vehículos de alta gama y cuantiosas sumas de dinero en efectivo, que han quedado a disposición de la Audiencia Nacional. También se ha incautado numeroso material informático y documental que está siendo analizado.

Ya se ha explicado aquí que uno de los elementos que se introdujo en el marco de esta investigación fue el secuestro de la esposa y el hijo del principal investigado y que, según distintas fuentes, se saldó con el pago de unos 300.000 dólares en criptomoneda. Todo ello por la supuesta pérdida de parte de un alijo de cocaína.

La operación ha sido desarrollada por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga y ha contado con el apoyo de organismos internacionales de primer nivel, entre ellos la NCA del Reino Unido, la DEA de Estados Unidos, la Policía Judiciária de Portugal, EUROPOL y el MAOC-N (Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico), además del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado).

La implicación de estos organismos ha sido esencial para rastrear los movimientos transnacionales de la organización e interceptar comunicaciones críticas que permitieron anticipar operaciones de alto riesgo. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.