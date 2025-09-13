Incautan un espectacular alijo de cocaína en plena noche en A Pobra do Caramiñal

Apenas unas semanas después de que Narcodiario publicase en exclusiva el desarrollo de una descarga en la que narcotraficantes gallegos introdujeron un importante alijo de cocaína en el entorno de Ribeira, en la cara Norte de la Ría de Arousa, la Policía Nacional acaba de impedir que la historia se repitiese.

Agentes uniformados de la Comisaría de la citada localidad de Ribeira han intervenido un gran alijo de cocaína que podría aproximarse a las dos toneladas en plena noche y en plena calle, en la localidad vecina de A Pobra do Caramiñal. Los hechos se han registrado en la madrugada de este sábado, sobre las 5.00 horas. Así lo puede adelantar en primicia este medio, que señala que este hallazgo puede ser obra de la misma organización que 'coronó' en el mes de agosto en el entorno de Corrubedo.

Por el momento no existen datos concretos acerca de si se produjeron detenciones sobre el terreno. Lo que se sabe es que los policías nacionales incautaron el remolque en el que los narcos intentaban llevarse la cocaína a un lugar seguro, un remolque que sufrió graves daños.

La droga, como se puede apreciar en las imágenes, estaba empaquetada en fardos de arpillera con asas para su transporte. Se sospecha que había sido descargada desde una embarcación de pequeño tamaño en las inmediaciones de la localidad arousana, aprovechando la impunidad de la noche y sin luces, en una maniobra muy típica de esa zona de Galicia y que se lleva desarrollando desde hace años.