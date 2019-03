Publicada el 13/03/2019 a las 06:00 Actualizada el 12/03/2019 a las 21:10

Antonio García Gómez es socio de info Libre

Al mejor postor, a saber, y porque tal vez habría que recurrir al viejo dicho deHace aproximadamente un mes, el segundo de Vox se autointituló, muy satisfecho de escucharse, él como sus compinches, de. No sé si con carácter excluyente, de por vida, hasta que nos alcance el desfallecimiento. O con ánimo de despejar, en todo caso, dudas sobre ¿su españolidad, su valentía?Por lo que a mí respecta, soy español desde el momento en que mi padre me inmatriculó en su "libro de familia".Más adelante, como se decía antes, yo cumplí y serví a la patria, en este caso a España —¿la de la cara lavada y recién pintá?—, exactamente dieciocho meses —que se dice pronto— de mi florida juventud. Haciendo de "oficinista", aguantandopara añadir a sus sueldos —mangancia pura— de los patriotas de galones y charreteras, entonando simultáneamente el "¡todo por la patria!" para finiquitar mi año y medio con una cartilla militar en el que "se me suponía el valor".¡Uff, qué alivio!, tras tanta entrega patriotera personal y sacrificada.Hace poco se supo que la ONU ha sancionado al Gobierno español de hace cinco años, y en su nombre a España, por habera un menor de quince años que había logrado saltar la valla de Melilla, de Marruecos a España, sin ni siquiera haberle preguntado su nombre.Y eso sí es vergüenza patriótica y humanitaria, ¿o no? ¿O vale más la chacota echá p´alante de declararnos todos "españoles muy valientes"?Si es que logran que nos importe una higa eso de los "derechos humanos", eso de laAunque se presuma y se pretenda exculpar, dixit Abascal.Aunque yo me quede con mi corazón cerca de los más vulnerables, vengan de donde vengan,