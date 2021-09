Publicada el 23/09/2021 a las 06:00

¿Qué significa iniciativa privada? En política económica, significaría la posibilidad de hacer propuestas de negocio y de llevarlas a la práctica. La iniciativa privada es, desde el punto de vista teórico, esencial en el sistema capitalista (que sea o no “liberal” no afecta a dicho significado), porque sirve para justificar la desigualdad que genera, pasando la responsabilidad de la misma a quienes la sufren. Es decir, la riqueza de unos y la pobreza de la mayoría se debería, respectivamente, a la mayor o menor capacidad de iniciativa de las personas, y no al sistema económico imperante. Por eso, cuando surgen crisis económicas, quienes defienden el sistema capitalista propugnan una mayor iniciativa privada y menor inversión pública.



Sin embargo, todo lo anterior solo tiene que ver con la teoría, porque la práctica dista bastante de ser como se proclama. En efecto, cuando algunos dirigentes políticos ensalzan la iniciativa privada (como ocurre en Euskadi con la propuesta de creación de una nueva universidad privada (Euneiz) y el apoyo que recibe por parte del PNV) lo que se está defendiendo es, únicamente, la privacidad de la iniciativa, pero no de su puesta en práctica, ya que lo que se pretende es que sea apoyada con dinero público, al igual que ocurre con los mal llamados “centros concertados”, que son privados en su titularidad pero públicos en su mantenimiento.



Este capitalismo de salón no solo es perverso desde un punto de vista moral, al usurpar “legalmente” lo que es común para hacer negocios privados, sino que es expresión de una gran hipocresía, porque nada tiene que ver lo que dice defender con lo que realmente practica.



En una sociedad capitalista como la nuestra, lo menos que se puede pedir a quienes la defienden es que sean consecuentes con sus ideas, que, al fin y al cabo, son las mismas que dominan la práctica totalidad del planeta. Nada hay que les impida hacer realidad sus sueños, y que sus iniciativas sean privadas de principio a fin. Quienes defendemos lo público les aplaudiremos.

Julián Goñi Salvador es socio de infoLibre