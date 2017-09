'Verano 1993' representará a España en los premios Oscar

info Libre

Verano 1993, de Carla Simón, será la película que representará a España en la 90 edición de los Oscar para competir en la categoría a la mejor película de habla no inglesa. La Academia de Cine ha elegido la ópera prima de la directora catalana entre una terna finalista en la que también se encontraban el drama bélico, del también debutante Salvador Calvo; y la comedia Abracadabra , del ya consagrado director Pablo Berger (Blancanieves). En total, han participado en esta carrera hacia los Oscar 42 largometrajes estrenados entre el 1 de octubre y 30 septiembre de 2017. El siguiente paso para la cinta es. Se prevé que a finales de año la Academia de cine estadounidense seleccione nueve títulos en una primera fase, de los que sólo cinco llegarán a la ceremonia.La cinta dirigida por Carla Simón (Barcelona, 1986), estrenada el pasado mes de junio, fue galardonada en la pasada edición del Festival de Málaga con lay consiguió el premio ay el gran premio del jurado en la 67 edición de la Berlinale. Además, ha sido una de las 10 cintas seleccionadas para competir por el Premio Lux de Cine de la Eurocámara.Verano 1993, protagonizada por Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusí y David Verdaguer, narra la historia de Frida, una niña de seis años que afronta el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de sus padres, enfermos de sida. Rodada en catalán, el argumento de la cinta está. "Lo de Berlín fue muy fuerte, me acordaré toda mi vida", contó Carla Simón en su entrevista a. "Yo estaba trabajando el día antes de volar, terminando la película. Rodamos en verano, hicimos la posproducción y en febrero estaba ahí. Después con los del premio no entendía nada, y sigo sin entenderlo muy bien. De repente haces algo hablando de lo personal… y funciona".La actriz Anna Castillo ha sido la encargada de realizar la lectura de la película finalista este jueves en la sede de la Academia de Cine. Ha estado acompañada por la presidenta de esta institución, Yvonne Blake, y de la notaria Eva Sanz del Real. En la pasada edición, los tres largometrajes incluidos en esta preselección fueron El olivo, de Iciar Bollaín; La novia, de Paula Ortiz; y Julieta, la última producción de Pedro Almodóvar. Finalmente,, aunque la Academia de Hollywood no la incluyó entre las semifinalistas a mejor película de habla no inglesa., del húngaro László Nemes, un asfixiante drama sobre el campo de concentración de Auschwitz, acabó llevándose el Oscar.Hasta la fecha,en esta categoría: Volver a empezar, de José Luis Garci, en 1982; Belle Époque, de Fernando Trueba, en 1993; Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, en 1999; y Mar adentro, de Alejandro Amenábar, en 2004. La gala de los Oscar 2018 se celebrará el 4 de marzo, en el Dolby Theatre de Hollywood.