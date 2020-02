Publicada el 10/02/2020 a las 09:10 Actualizada el 10/02/2020 a las 10:22

La surcoreana Parásitos, cinta dirigida por Bong Joon-Ho, fue la gran triunfadora en la 92ª edición de los Oscar, celebrada en Los Ángeles en la madrugada del domingo al lunes, como informa Europa Press. Parásitos se hizo con cuatro premios, a mejor película internacional, mejor guión original, mejor dirección y mejor película. Un galardón, este último, con el que hizo historia al convertirse en la primera película de habla no inglesa que lo consigue. Parásitos, una fábula sobre la lucha de clases y la mentira de la promesa del ascenso social, ha suscitado consenso entre la crítica y ha logrado una taquilla de más de 35 millones de dólares en Estados Unidos, algo poco frecuente en una película de estas características.

"Ya estoy preparado para beber esta noche", dijo el cineasta asiático al recoger su segundo premio después de mejor guion, el de mejor película extranjera, categoría en la que era la gran favorita y donde finalmente se impuso, entre otras, a la española Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar. Nada más lejos de la realidad, ya que Bong Joon-Ho tuvo que subir al escenario en otras dos ocasiones para recoger los premios a mejor dirección y mejor película. Las seis nominaciones del filme sorprendieron ya a mediados de enero, pero la campaña promocional realizada por la distribuidora independiente Neon, a la altura de las majors, ha acabado dando sus frutos.

En la pasada edición de los premios, la mexicana Roma, de Alfonso Cuarón, triunfó en mejor dirección, fotografía y película extranjera, pero no en el principal premio de la noche, que fue finalmente para Green book —una decisión, por cierto, muy discutida—. La francesa The artist sí se hizo en 2012 con el premio a mejor película, además de otros cuatro galardones... pero técnicamente no era una película de habla no inglesa, puesto que era un filme mudo, y de hecho no estuvo nominado a mejor película extranjera. El triunfo de Bong Joon-Ho ha sido leído como muestra de la progresiva apertura de la Academia, que el año pasado llegó a contar con dos cineastas extranjeros —el griego Yorgos Lanthimos y el polaco Pawel Pawlikowski— en la categoría de mejor dirección.

Con estos galardones, el filme surcoreano certificaba así su triunfo sobre su principal competidora, 1917, el filme bélico de Sam Mendes, que se tuvo que conformar con tres galardones técnicos: mejor fotografía (Roger Deakins), mejor sonido (Mark Taylor y Stuart Wilson) y mejores efectos visuales (Guillaume Rocheron, Greg Butler y Dominic Tuohy). Esto, pese a que la película de Mendes, cineasta ganador de un Oscar por American beauty, había recibido los principales premios en las galas de los productores y los directores, así como en los Globos de Oro. Las apuestas más conservadoras la consideraban la mejor posicionada para hacerse con los premios a mejor película y dirección.

Este año se producía una anomalía en los apartados de interpretación. Habitualmente, las películas favoritas a mejor película logran también nominaciones para su casting, cosa que no ha sucedido este año. La Academia ignoró a todo el elenco de Parásitos —algo que muchos han criticado como muestra del racismo de Hollywood—, pero tampoco prestó atención a George MacKay y Dean-Charles Chapman, protagonistas de 1917. De esta forma, había que buscar a los favoritos entre las demás películas nominadas.

Y esa fue la única rareza en los premios de actuación, porque, una vez anunciadas las nominaciones, se perfilaron inmediatamente los favoritos, y las apuestas no decepcionaron. Los dos grandes favoritos, Renée Zellweger por Judy, y Joaquin Phoenix por su trabajo en Joker, se hicieron los premios de mejor actriz y mejor actor, respectivamente. Laura Dern también partía como favorita y también se alzó con el Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel de abogada en Historia de un matrimonio, de Noah Bambach. También cumplió con los pronósticos Brad Pitt, que se hizo con su primer Oscar tras cuatro nominaciones por su trabajo en Érase una vez en... Hollywood.

Y como viene siendo habitual durante toda la temporada de premios, al recoger el que es su primer Oscar tras cuatro nominaciones, Phoenix dejó otro afectado discurso sobre la necesidad de cambio y la urgencia de concienciar a la sociedad para "dejar de mirarnos el ombligo" que culminó con un recuerdo a su hermano River, fallecido a muy temprana edad. "Cuando tenía 17 años mi hermano escribió esto: 'Corre al rescate y la paz vendrá después", concluyó.

Zellweger, que levantó así el segundo Oscar de su carrera, dedicó el premio a la propia Judy Garland, a la que encarna en este biopic y que, recordó, nunca llegó a recibir este premio. "No recibió este honor pero estoy segura que todo esto es una continuación de su legado. Su generosidad de espíritu trasciende a cualquier logro artístico. Esto es para usted, señorita Garland", proclamó emocionada.

Brad Pitt dedicó su premio a sus padres, a los especialistas de Hollywood, a su compañero de reparto Leonardo DiCaprio y al director del filme, Quentin Tarantino. "Esto va para ti, Quentin, la industria del cine sería peor sin ti", apuntó.

El Oscar al mejor guión adaptado fue a manos del neozelandés Taika Waititi, de padre maorí y madre de ascendencia judía, por el libreto de Jojo Rabbit, que dedicó este premio a todos los niños indígenas que quieren dedicarse al arte.

Toy Story 4 se alzó con el premio a la mejor película de animación, dejando sin galardón a la producción española Klaus, a cargo de la plataforma Netflix, mientras que el premio al mejor documental fue para American Factory, de Steven Bognar y Julia Reichert, una cinta producida también por la compañía de streaming y en la que participó el matrimonio Obama.

Otros premiados en la gala fueron Elton John y Bernie Taupin, que se llevaron el Oscar a la mejor canción original por el tema (I'm gonna) Love me again de Rocketman, filme biográfico sobre el propio Elton John, mientras que el galardón a la mejor banda sonora fue para Hildur Guonadóttir por la música de Joker, la primera mujer en recibir la estatuilla en esta categoría desde 1997.

Lista completa de ganadores

Película

Parásitos

1917

Érase una vez en… Hollywood

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

Le Mans '66

Dirección

Bong Joon-Ho, por Parásitos

Martin Scorsese, por El irlandés

Quentin Tarantino, por Érase una vez en… Hollywood

Sam Mendes, por 1917

Todd Phillips, por Joker

Guion original

Bong Joon-Ho y Han Jin Won, por Parásitos

Quentin Tarantino, por Érase una vez en… Hollywood

Noah Baumbach, por Historia de un matrimonio

Rian Johnson, por Puñales por la espalda

Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns, por 1917

Guion adaptado

Taika Waititi, por Jojo Rabbit

Greta Gerwig, por Mujercitas

Anthony McCarten, por Los dos papas

Steven Zaillian, por El irlandés

Todd Phillips y Scott Silver, por Joker

Actor protagonista

Joaquin Phoenix, por Joker

Adam Driver, por Historia de un matrimonio

Leonardo DiCaprio, por Érase una vez en… Hollywood

Jonathan Pryce, por Los dos papas

Antonio Banderas, por Dolor y gloria

Actriz protagonista

Renée Zellweger, por Judy

Saoirse Ronan, por Mujercitas

Charlize Theron, por El escándalo

Scarlett Johansson, por Historia de un matrimonio

Cynthia Erivo, por Harriet

Actor de reparto

Brad Pitt, por Érase una vez en… Hollywood

Al Pacino, por El irlandés

Joe Pesci, por El irlandés

Tom Hanks, por A beautiful day in the neighbourhood

Anthony Hopkins, Los dos papas

Actriz de reparto

Laura Dern, por Historia de un matrimonio

Kathy Bates, por Richard Jewell

Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit

Florence Pugh, por Mujercitas

Margot Robbie, por El escándalo

Fotografía

1917

El irlandés

Joker

El faro

Érase una vez en… Hollywood

Montaje

Le Mans '66

Jojo Rabbit

Joker

El irlandés

Parásitos

Diseño de producción

Érase una vez en… Hollywood

El irlandés

Jojo Rabbit

1917

Parásitos

Diseño de vestuario

Mujercitas

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Érase una vez en.. Hollywood

Maquillaje y peluquería

El escándalo

Joker

Judy

Maléfica: Maestra del mal

1917

Banda sonora original

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Canción original

"(I'm gonna) Love me again", de Rocketman

"I can't let you throw yourself away", de Toy Story 4

"I'm standing with you", de Breakthrough

"Into the unknown", de Frozen 2

"Stand up", de Harriet

Edición de sonido

Le Mans '66

Joker

1917

Érase una vez en… Hollywood

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mezcla de sonido

1917

Ad Astra

Le Mans '66

Joker

Érase una vez en… Hollywood

Efectos especiales

1917

Vengadores: Endgame

El irlandés

El rey león

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Película de habla no inglesa

Parásitos, de Bong Joon-ho (Corea del Sur)

Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar (España)

Los miserables, de Ladj Ly (Francia)

Corpus Christi, de Jan Komasa (Polonia)

Honeyland, de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov (Macedonia)

Película documental

American factory

The cave

The edge of democracy

For Sama

Honeyland

Película de animación

Toy Story 4

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Mr. Link: El origen perdido

Cortometraje

The neighbors' window

Brotherhood

Nefta Football Club

Saria

A sister

Cortometraje documental

Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl)

In the absence

Life overtakes me

St Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Cortometraje de animación

Hair love

Scera (Daughter)

Kitbull

Memorable

Sister