Una docena de recomendaciones culturales para pasar la cuarentena

Publicada el 13/03/2020 a las 14:36 Actualizada el 13/03/2020 a las 16:23

Teatros cerrados, conciertos cancelados, presentanciones literarias pospuestas... Y a las medidas que han clausurado gran parte de los espacios culturales en las zonas más afectadas por el coronavirus, se suman las recomendaciones de que los ciudadanos no abandonen sus casas más que para lo imprescindible. Parece que la cultura falta cuando más se la necesita, pero en absoluto: con la perspectiva de un encierro más o menos voluntario y más o menos indefinido, se abre la posibilidad de atacar ese montón de libros que acumula polvo en la mesilla o de empezar el propósito de fin de año siempre postergado de ver —este año sí— más cine.

Mientras el mundo se detiene ahí fuera con la mayor de las justificaciones, aquí dentro se proponen otras posibilidades de viaje: a realidades paralelas donde no existe la enfermedad, a escenarios donde el terror llega por otros motivos —y uno puede sentir miedo sin sentir ansiedad—, a esa historia que quizás nos salve no solo el fin de semana sino, quién sabe, la vida. Proponemos 12 series, programas de televisión, películas, libros y discos para disfrutar en el confort —aproximado— del sofá.

1. Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez

Un padre y un hijo recorren las enormes extensiones argentinas, contando kilómetros, cruzando controles militares, movidos por la voluntad de una sociedad secreta llamada la Orden. En la última novela de Mariana Enríquez, ganadora del Premio Herralde, el miedo está presente, pero viene de otros lugares: la represión de la Junta Militar, un culto esotérico, el pulso oscuro y sobrenatural de una de las escritoras latinoamericanas más celebradas. El libro está editado por Anagrama y la plataforma todostuslibros.com permite conocer qué librerías lo sirven: muchas de ellas tienen tienda online con la que hacer un pedido sin salir de casa.

2. La lista Cuarentena de Filmin

La plataforma de series y películas online, pionera en España, no da puntada sin hilo: ya ha hecho un listado de esas películas que, por un motivo o por otro, pueden acompañarnos en el encierro. En el canal incluyen películas que suceden en un solo espacio —La soga, de Alfred Hitchcock, o The party, de Sally Potter—, historias cuyos protagonistas también sufren algún tipo de aislamiento —como La trinchera infinita, uno de los estrenos españoles del año—, filmes con o sobre epidemias —Doce monos, la trilogía REC— o comedias para olvidarse de todo —clásicos como Con faldas y a lo loco o hallazgos relativamente recientes como Carmina o revienta—.

3. Porvenir, de Le Parody

El último disco de Le Parody quizás esté hecho para escuchar en una gran sala de conciertos con unos enormes altavoces retumbando en el pecho. Pero su proyecto, que bebe tanto de la cultura rave como de la cultura flamenca, admite igual de bien unos buenos cascos y la tranquilidad del hogar. Porvenir, nominado a los premios MIN de la música independiente como mejor grabación de electrónica, aúna letras que siguen la senda de la tradición popular con un sonido audaz y cuidadísimo, y ofrece desde melodías contemplativas en "Plata fina" a colpas que agitan conciencia y cuerpo como "Europa". Se encuentra en Bandcamp y en Spotify.

5. El histórico de Cachitos de hierro y cromo

El programa de La 2 acaba de cerrar su octava temporada, y estos días parecen una buena excusa para consultar todos sus episodios, disponibles en la web de RTVE. Cachitos de hierro y cromo se asoma al inabarcable archivo de Radiotelevisión Española para contar, a partir de los directos emitidos por la televisión pública, las últimas décadas de la historia de la música. Quizás sus programas de Nochevieja sean los más conocidos —no se sabe si más por la música o por el ingenio de sus guionistas, que no dejan títere sin cabeza en los letreros o chyrons que acompañan a la imagen—, pero también se pueden encontrar episodios dedicados a las sagas cantoras, al desamor, a los cantautores españoles o al flamenco yeyé.

6. Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós

El pasado enero se cumplió un siglo de la muerte del escritor, uno de los autores más relevantes de la literatura española, capaz de suscitar encendidos debates incluso cien años después de muerto. Fortunata y Jacinta, considerada su obra cumbre, un retrato de la sociedad del siglo XIX con perspectiva feminista y de clase, no es desde luego un libro para leer con prisas: con sus más de 800 páginas —en las ediciones de bolsillo supera las 1.300—, exige dedicación y tiempo. Qué mejor momento que el encierro para atreverse con uno de esos libros que uno siempre debería haber leído pero nunca lee. Lo mismo se podría decir de, por ejemplo, el Quijote o las obras completas de Jane Austen. De Fortunata y Jacinta, la web todostuslibros.com ofrece ediciones variadas, incluida la ilustrada recién publicada por Reino de Cordelia.

7. El festival Yo me quedo en casa

Con los conciertos y festivales suspendidos, el festival Yo me quedo en casa ha puesto en marcha una iniciativa para, por un lado, hacer que la música en directo siga presente en la vida de todos y, por otro, concienciar sobre la necesidad de permanecer en el hogar en la medida de lo posible. El festival se desarrollará entre el viernes 13 de marzo y el domingo 15 y ha encontrado un espacio poco habitual que se libra del cierre: Instagram. Artistas como Rozalén, Carlos Sadness o Muerdo emitirán actuaciones en directo a través de sus perfiles en esta red social. Los horarios, que ocupan toda la tarde e incluyen hasta 18 artistas al día, pueden consultarse en la cuenta de la iniciativa.

8. El irlandés, de Martin Scorsese

Si algo se le afeó a la última película de Martin Scorsese fue su duración: ¡a quién se le ocurría hacer nada que dure tres horas y media en pleno 2019 y con unos espectadores cada vez más dispersos! Esa excusa ya no sirve con este encierro semivoluntario, y es quizás el momento de acercarse al filme, protagonizado por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, una historia de la mafia como las de antes con, quizás, una vuelta de tuerca: aquí tiene especial protagonismo la amistad y el paso del tiempo, lo que se dejó marchar y los errores que pesan con el paso de los años. Está disponible en la plataforma Netflix, a cargo también de la producción, que incluye en su catálogo también una entrevista de 20 minutos con los tres actores y el director. Y así se echa una tarde completa.

9. Acercarse a la zarzuela

El género chico es quizás uno de los más desconocidos de las artes escénicas, y eso que se trata de una forma artística esencialmente española. El Teatro de la Zarzuela, dependiente del Ministerio de Cultura, recoge en su canal de Youtube representaciones completas de producciones clásicas, con sonido y realización profesionales. El catálogo forma parte de Proyecto Zarza, una iniciativa puesta en marcha para llevar el género a las nuevas generaciones, cuenta con intérpretes de menos de 30 años e incluye representaciones contemporáneas de La verbena de la Paloma o Agua, azucarillos y aguardiente, y también adaptaciones a la zarzuela de obras como Tres sombreros de copa o El sueño de una noche de verano.

10. La peste: epidemias en el siglo XVI

No hace falta explicar por qué el contexto social parece especialmente propicio para ver La peste. La serie de Alberto Rodíguez y Rafael Cobos, creadores de La isla mínima, se desarrolla en la Sevilla que era aún puerto de Indias, la Sevilla imperial que se verá arrasada por una epidemia mortal. Con dos temporadas emitidas, se trata de la producción televisiva más ambiciosa del audiovisual español —solo la primera parte contó con un presupuesto de 10 millones de euros, un equipo de 450 personas y 130 localizaciones—, y vehicula a través de una trama policiaca la recreación minuciosa de la ciudad y sus costumbres. Puede verse en Movistar+Lite, que ha abierto gratuitamente todos sus contenidos durante un mes.

11. Clavícula, de Marta Sanz

A una mujer le duele la clavícula y no sabe por qué, pero ese dolor no captura solo su cuerpo, sino que inunda su vida social y hace temblar su sustento: la enfermedad se suma a la precariedad. Esa mujer es la escritora Marta Sanz, o su voz narradora, que reflexiona en Clavícula no solo sobre el dolor, sino también sobre un mundo laboral inhóspito que exige la producción continua más allá de las posibilidades materiales del cuerpo humano, sobre la autoexplotación que antepone lo laboral a cualquier otra consideración, y sobre los lazos sociales que se convierten en verdaderas redes de seguridad cuando lo demás falla. Si resuena algo en el panorama actual, es pura coincidencia. Disponible de nuevo en Anagrama y en la web todostuslibros.com.

12. Todo sobre Watchmen

La serie Watchmen, adaptación de Damon Lindelof —Perdidos, The leftovers— del mítico cómic, ha sido considerada una de las producciones del año. Este es un buen momento para sumergirse en este mundo de superhéroes y supervillanos que es también una reflexión sobre la autoridad estatal, los límites de su monopolio de la violencia... y el fin del mundo. Sería incluso recomendable acercarse antes a la novela gráfica original, con guion de Alan Moore —considerado un renovador del género— y dibujos de Dave Gibbons, editado en España por Norma Editorial (y disponible, una vez más, en todostuslibros.com). La serie se encuentra en la plataforma HBO, que también la produce.