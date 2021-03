15 recomendaciones para reconocer el trabajo de las creadoras en un 8M cultural imposible

Publicada el 08/03/2021 a las 06:00

El covid-19 ha arrasado la vida de todos, pero no ha afectado a todos por igual. La pandemia ha agrandado la brecha de género en el empleo hasta niveles de la crisis económica de 2008, y el los desafíos del teletrabajo y la crisis de cuidados han recaído sobre los hombros de ellas. El mundo de la cultura no escapa a esta realidad y arrastraba ya una desigualdad en el acceso de las mujeres a la financiación de sus proyectos. Después de tres años en los que el feminismo se ha abierto paso en el debate público, el coronavirus amenaza con echar por tierra estos esfuerzos. De cara al 8M, recomendamos 15 películas, libros y discos de creadoras españolas lanzados desde el pasado marzo con los que recordar la importancia de las trabajadoras de la cultura.

Cine

Las niñas – Pilar Palomero

Con su debut en el largometraje, Pilar Palomero logró 9 nominaciones a los Premios Goya del próximo 6 de marzo, solo por detrás de Adú, producción con mucho más músculo industrial apoyada por Mediaset. Y se hizo con las estatuillas a mejor película, dirección novel, guion original y dirección de fotografía. La ópera prima, ambientada en la Zaragoza de 1992, cuenta la historia de Celia, una niña de 11 años que atraviesa la pubertad en un colegio de monjas, agitada por las primeras tardes de discoteca y también por las primeras verdades hirientes del mundo adulto. Las niñas cuenta también con un elenco casi completamente femenino, con Andrea Fandos, descubrimiento estelar como Celia, y Natalia de Molina como su madre. Estrenada en septiembre, la película ha tenido que enfrentarse a la pandemia en las salas de cine, reuniendo a más de 100.000 espectadores, pero desde el 4 de febrero puede encontrarse también en plataformas como Filmin, Rakuten o Movistar+.

La boda de Rosa – Icíar Bollaín

De una debutante a una veterana. La décima película de Icíar Bollaín, una comedia feminista, llegó en agosto a unos cines recién reabiertos. En La boda de Rosa, la protagonista —interpretada por una Candela Peña que también fue nominada al Goya aunque no se llevó la estatuilla— decide que, a sus 45 años, está harta de pasarse la vida cuidando de los demás y dice basta con un acto simbólico: casarse consigo misma. El conflicto que generará esto a su alrededor, cuando Rosa decide liberarse de parte de la carga de cuidados que lleva décadas asumiendo, resuena con la presión a la que se han visto sometidas muchas mujeres desde marzo, con las dificultades de asistencia pública para los niños y los mayores, de la que se han responsabilizado ellas mayoritariamente. Tras pasar por salas, La boda de Rosa se estrena el viernes 5 de marzo en Movistar+.

My mexican bretzel – Núria Giménez Lorang

Todas las críticas de My mexican bretzel, el documental de Núria Giménez Lorang, coinciden en que es mejor ir a verla sabiendo poco o nada sobre ella, así que haremos un esfuerzo por evitar el spoiler. En su primera película, la cineasta se sirve exclusivamente de grabaciones caseras, rodadas en 8 mm y 16 mm entre los cuarenta y los sesenta, acompañadas de un uso del sonido fascinante, sin voz en off y con largos espacios de silencio, una combinación que sumerge al espectador en una historia íntima fascinante. Todo, para reflexionar sobre la mentira, sobre los engaños de la memoria y sobre la capacidad del documental y de la narración para captar la realidad. Tras su estreno en cines en diciembre, llega a la plataforma Filmin el 5 de marzo.

Bonus track: Patricia López Arnaiz en Ane

Ane, de David Pérez Sañudo, refleja el angustioso conflicto entre una madre y su hija, dentro del conflicto por las obras del tren de alta velocidad de la Y vasca. Patricia López Arnaiz da vida a esa madre angustiada por la desaparición de una hija que de pronto parece una desconocida, y sostiene con su actuación —ganadora del Goya a la mejor actriz protagonista— buena parte del peso de la película.

Bonus track: el elenco de Akelarre

En Akelarre, Pablo Agüero se adentra en la Euskadi de principios del siglo XVII: cuando los hombres de una aldea marchan al mar, las mujeres organizan una fiesta en el bosque por la que acaban siendo acusadas de brujería. Frente a los antagonistas masculinos de la Inquisición —cuyos procesos en el País Vasco y Navarra estudió Agüero durante 10 años—, las protagonistas son las mujeres del pueblo, interpretadas por Amaia Aberasturi, Jone Laspiur, Garazi Urkola, Yune Nogueiras, Irati Saez de Urabain y Lorea Ibarra.

Libros

Un amor – Sara Mesa

Un amor, la última novela de Sara Mesa, publicada por Anagrama el pasado septiembre, no es un libro en el que buscar refugio. Nat, una mujer que busca huir de su pasado por razones que el lector desconoce, llega a La Escapa, un pueblo en mitad de la nada. Allí no encontrará la conexión con las raíces que proclama el movimiento neorrural, y tampoco una Arcadia en la que atrincherarse contra los males de la sociedad. En los inquietantes paisajes de Un amor viven las mismas obsesiones de los anteriores libros de Mesa (Cuatro por cuatro, Cicatriz, Mala letra...): los bordes afilados de la incomunicación, la hipocresía de la sociedad, los límites de la propia moralidad.

Confía en la gracia – Olvido García Valdés

Desde el título, el último poemario de Olvido García Valdés (Premio Nacional de Poesía en 2007) promete un alivio que no discurre por la superficie de la tierra sino en lo profundo. La gracia a la que hace referencia el título es, para la poeta, “una especie de don, maravilloso si se produce, pero enteramente natural, [que] está en nosotros mismos”. A través de ella, García Valdés cuestiona y explora la relación con lo existente, en una conversación con la tradición mística: “voy y miro y todo es / como si no fuera yo quien lo mirara”. En un mundo marcado por la enfermedad y la muerte, donde se ha transformado la textura del paso del tiempo, la poeta propone otra relación con la eternidad: “qué permanente / y efímero este estar, ave de paso, nubecilla voladora”.

Panza de burro - Andrea Abreu

Si la energía de Olvido García Valdés es aérea, la de Andrea Abreu está pegada a la tierra, a la tierra canaria desde donde escribe. El debut de la escritora, publicado por la editorial Barrett bajo el acompañamiento de la escritora Sabina Urraca, ha sido una de las sorpresas del año y ya ha vendido más de 20.000 ejemplares. Panza de burro sigue a dos niñas en su travesía de la pubertad, pero su fuerza reside sobre todo en el uso del lenguaje, un habla tumultuosa y desbordante donde las particularidades de la expresión canaria se mezclan con los anglicismos populares, y donde la sintaxis, la gramática y la ortografía son solo recomendaciones que desechar cuando no sirven a unos propósitos más altos.

Tempestad en víspera de viernes – Lara Moreno

En este volumen, la escritora Lara Moreno (autora de novelas como Piel de lobo o Por si se va la luz) recoge su poesía publicada hasta la fecha, desde La herida costumbre (2008) hasta Tuve una jaula (2019), donde medía las huellas de la violencia machista y el abuso. Al final de este volumen, Moreno recoge también algunos poemas inéditos, entre los que se encuentran las cinco piezas que componen la sección “La noche de la pandemia”, escritas desde el pasado marzo bajo el influjo del coronavirus. Uno de los primeros acercamientos poéticos a la realidad que todavía vivimos —la epidemiológica, la social, la emocional— y una manera profunda de comprender lo que nos ocurre.

Las maravillas – Elena Medel

Publicada en octubre por Anagrama, Las maravillas, primera novela de la poeta y editora Elena Medel, es otra de las novedades que dejaba una de las rentrées literarias más extrañas de la historia. Dice la editorial que Las maravillas es, simplemente, una novela sobre el dinero: sobre el dinero que no tienen María y Alicia, emigradas a Madrid para buscarse la vida en momentos distintos de la historia de España, el dinero que les roba tiempo, libertad y vida y las obliga a alquilar por horas sus habilidades y su cuerpo, esto es, a trabajar. Un libro con el que pensar en el trabajo ahora que este impera sobre el ocio y el placer, y con el que pensar en el arraigo y la migración ahora que muchos se encuentran atrapados en ciudades que no eligieron.

Música

Lilith - María Rodés

Lilith es el personaje mítico de la primera mujer, creada antes que Eva y por lo tanto primera pareja de Adán. Este ser demoníaco, predecesor de la mujer fatal, es también el que da nombre al último disco de María Rodés, en el que la música se inspira en una genealogía de mujeres libres: las brujas. Fue el confinamiento el que transformó en disco un proyecto pensado en principio solo para el directo, lo que explica también la brevedad del álbum, con nueve temas y media hora de duración. Para crear estas nueve canciones, Rodés se basa en las tradiciones de brujería, históricas o mitológicas, de distintos territorios, desde su Cataluña natal a la curandera mexicana María Sabina, incluyendo alguna bruja sui generis, como Alfonsina Storni.

Ya dormiré cuando me muera – Ginebras

Ya dormiré cuando me muera, el título del primer disco largo de la banda Ginebras, podría sonar un poco contradictorio con los tiempos que corren: el coronavirus da espacio a poco carpe diem y mucho llorar por la juventud perdida en el confinamiento. Pero la banda, formada en 2018 en Madrid por cuatro mujeres de aquí y de allá, no se deja amilanar por la actitud sombría que se extiende por el mundo, y contraponen las melodías luminosas del pop al gris reinante. En “Crystal Fighers” homenajean los temas pegadizos del grupo inglés —con cierta nostalgia por el festivaleo— y en el tema “Cosas moradas” enumeran... cosas moradas. Porque qué aburrimiento ser constantemente trascendentales.

Farsa (género imposible) – Silvia Pérez Cruz

Cada una de las canciones de Farsa (género imposible), el último trabajo de Silvia Pérez Cruz, surge de la colaboración con otras disciplinas artísticas. "Intemperie" nació de la película homónima de Benito Zambrano; "Grito pelao", de la obra junto a la bailarina y coreógrafa Rocío Molina; “Pena salada”, de la obra Terra baixa de Lluís Homar... El resultado es un catálogo de los variados intereses de Pérez Cruz, una de las voces clave de la música actual española, de su inquietud creativa y de la fértil tensión de sus creaciones entre la vanguardia y la tradición.

Días raros – Melenas

El título del disco Días raros es, aunque no lo parezca, anterior a que la palabra “coronavirus” se metiera para siempre en nuestro vocabulario. La banda de Pamplona lanzó su segundo largo el pasado mayo, un nuevo trabajo de pop atmosférico de teclados y reverb. El trabajo tiene algo de ensoñación, de irrealidad, que casa estupendamente con esta nueva normalidad que en otro momento nos hubiera parecido parte de una fantasía. “No me despiertes de este sueño en el que todo me va bien”, cantan, canalizando cierto espíritu de época.

Marjorie – Núria Graham

Núria Graham fue una de las muy poco afortunadas en presentar trabajo justo antes de que estallara la pandemia. Marjorie, su tercer disco, salió al mercado en febrero de 2020, y apenas ha tenido ocasión de encontrarse con el público. Y es una pena, porque este trabajo de la cantautora catalana de ascendencia irlandesa afianza su proyecto de apropiación y transformación del folk anglófono y el country americano. El tema del disco, que bebe de la historia familiar de la propia artista, engarza con el trabajo de memoria de los músicos españoles que están trabajando el folclore desde las raíces españolas —ahí están Maria Arnal y Marcel Bagés o Ruiseñora—, pero también parece especialmente apropiado para un año en el que el público ha estado alejado a la fuerza de la familia o incluso de la tierra de origen.