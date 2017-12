Competencia dice que las medidas de Fomento para limitar los VTC no se justifican

Los movimientos especulativos son "lícitos"

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC ) manifestó su oposición a las nuevas medidas que el Ministerio de Fomento ultima para(VTC), el de empresas como Uber y Cabify, por considerar que "no están justificadas" y, además,, informa Europa Press."Las medidas dificultan que existan empresas y particulares que ofrezcan, no son proporcionadas, imponen cargas injustificadas" y, "en última instancia, se perjudica a los pasajeros que utilizan VTC".Así lo indica el superregulador en un informe emitido sobre el proyecto de Real Decreto de medidas sobre los VTC que el Departamento que dirigepretende aprobar próximamente para solventar el conflicto abierto entre este y el del taxi ante lasque se espera se otorguen por vía judicial en los próximos meses.El órgano que preside José María Marín Quemada indica que realizó el informe a iniciativa propia y ante la, dado que, según desvela, Fomento no le solicitó informar sobre la medida.La CNMC suma su rechazo a estas nuevas medidas al, pendiente de resolución, contra las que Fomento ya aprobó en 2015, cuando el Gobierno volvió a regular el sector de VTC, que se había, e impuso el ratio que marca la concesión una licencia de estas empresas por cada treinta que se otorguen a taxistas.Asimismo, se añade a las diferencias que también se han evidenciado entre la CNMC y Fomento en relación a la intención del Ministerio deEn esta ocasión, la CNMC se pronuncia sobre las dos medidas que Fomento prevé aprobar por Real Decreto próximamente. Una es la prohibición de vender licencias VTC, con el fin de evitar especulación con estos títulos.La otra consiste en la articulación de un registro público en el que las empresas como Uber deberáncon el fin de facilitar el control de los mismos a las comunidades autónomas en las que operan.No obstante, la CNMC, en su informe, concluye que estos dos nuevos "requisitos que Fomento impone a las empresas y particulares que prestan servicios alternativos al taxi para el transporte de viajeros en vehículos de turismo, los llamados VTC,y no están justificadas bajo los principios de necesidad ni proporcionalidad".En concreto, la Comisión pide a Fomentopor considerar que, además de suponer una barrera a la entrada, "no se aportan datos que sostengan o justifiquen la medida o su posible perjuicio para el interés público".También la ve "discriminatoria", dado que "la existencia de unno se ha puesto en cuestión respecto a ninguna otra actividad de transporte regulada". Además, la CNMC estima que "losson rasgos intrínsecos y perfectamente lícitos en una economía de mercado".De igual forma, la comisión tampoco ve "suficientemente explicadas" las razones de la obligación de registrar los contratos de transporte, mientras que, por contra, estima "puede suponer una muy elevada carga administrativa", además del "riesgo de suponer una barrera a la entrada y a la movilidad geográfica".