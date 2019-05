Publicada el 01/05/2019 a las 12:44 Actualizada el 01/05/2019 a las 14:26

Bajo el lema "La lucha continúa. Más derechos, más igualdad, más cohesión. Primero las personas",y se recuperen los derechos de los trabajadores y se lucheinstaladas en la sociedad española en los últimos años, ha informado Europa Press.La manifestación ha empezado en torno a las 12 de la mañana en la plaza de Neptuno, teñida de banderas de ambas organizaciones sindicales, a ritmo de batucada y gritando: "Viva la lucha de la clase obrera". Al inicio de la marcha, que finalizará con la lectura del manifiesto en la Puerta del Sol, se han podido leer: 'Ni más ni menos, igual'.Según han confirmado ambas centrales sindicales, este Primero de Mayo es laen España. Asimismo, ambos representantes sindicales han aprovechado esta movilización para pedir a las empresas que dejen de condicionar las políticas del Gobierno.Para ambas organizaciones sindicales, es imprescindible que el nuevo Gobierno ponga en marcha un programa de izquierdas que haga frente a lasque existen actualmente en España."Las personas de nuestro país que están en desempleo o que tienen salarios en el salario mínimo interprofesional (SMI), o por debajo, no pueden esperar más tiempo", recuerdan los sindicatos.Tanto CCOO como UGT creen quey de que la desigualdad y la pobreza deje de ser un problema "real" en la sociedad española.A la movilización, además de los secretarios generales de CCOO y UGT, han asistido el ministro Fomento en funciones,; el secretario general de Podemos,; y el coordinador federal de Izquierda Unida,, entre otros políticos.Los secretarios generales de CCOO y UGT, han pedido a la CEOE que deje de condicionar la configuración del Gobierno y han pedido a la gente que salga a la calle este 1 de mayo para "hacerse valer" y evitar que las grandes empresas sean las que condicionen las políticas de este país.Así lo han señalado ambos líderes sindicales antes del arranque de la manifestación con motivo del Día Internacional del Trabajador en Madrid, donde han hecho hincapié también en que el diálogo social y la concentración son "" en este nuevo periodo."Emplazamos a la CEOE a corresponsabilizarse con el diálogo social y que deje de ser un lobby social", ha apuntado Sordo, que ha criticado que la patronal no habló cuando las tres derechas planteaban "la ruina del Estado con una caída de impuestos o cuando había propuestas incomprensibles por parte de la extrema derecha".Asimismo, los sindicatos han recordado que la España que ha votado ha sido para decir que. "España quiere hacer frente al futuro desde una posición progresista de izquierdas y por ello instamos al próximo Gobierno a que lo haga", ha apostillado Sordo.Por su parte, Álvarez ha señalado que este 1 de mayo está lleno de "y se ha dirigido a los trabajadores, porque cree que la clase obrera española debe ser consciente de que votando un día no se consigue todo, sino que hay que trabajarlo todo el año"."Este 1 de mayo es un grito unánime para exigir un giro en la política", según el máximo representante de UGT, que también aboga por pensar en las personas, el reparto de la riqueza, por impulsar un sistema fiscal justo y equitativo y por derogar las reformas laborales.