Publicada el 27/07/2020 a las 12:16 Actualizada el 27/07/2020 a las 13:22

La ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno español, Reyes Maroto, ha afirmado este lunes en una rueda de prensa en Ibiza que "el Gobierno está trabajando para establecer corredores seguros con Baleares y Canarias".

Según ha informado la ministra Reyes Maroto este lunes en rueda de prensa recogida por Europa Press, "estamos trabajando con el Gobierno británico para establecer corredores seguros entre este países y los archipiélagos de Baleares y Canarias".

Además, ha añadido, desde el Gobierno trabajan "para trasladar un mensaje de tranquilidad, dado que las situaciones epidemiológicas en ambas zonas está por debajo del impacto del covid-19 en Reino Unido". "Confiamos en que esta medida se pueda adoptar lo antes posible", ha destacado Maroto.

En esta línea, la ministra ha destacado la reunión mantenida este lunes con la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, en la cual, ha explicado, ha trasladado "el apoyo del Gobierno a las Islas para reactivar el sector turístico, muy golpeado por la pandemia".

Por este motivo, ha señalado, "España es un destino seguro y Baleares es una comunidad segura". "Aunque hay rebrotes, se está haciendo un gran esfuerzo para controlarlos", ha asegurado. "Las comunidades están aplicando protocolos y están funcionando", ha añadido.

Asimismo, ha indicado, "el Gobierno de España no trabaja no solo con el Ejecutivo británico, al que quiere trasladar un mensaje de tranquilidad, dado que es el principal mercado emisor, sino con el resto de países europeos".

"A todos les estamos trasladado una información epidemiológica territorializada, porque queremos crear espacio de transparencia y seguridad", ha insistido Maroto, quien ha asegurado que "España está aplicando las mismas medidas que sus homólogos europeos porque no quiere ser ni más ni menos restrictiva". "Hay que ser consciente de que convivimos con el virus pero eso no significa que no podamos viajar, aunque con prudencia", ha apuntando.

Finalmente, preguntada por las peticiones de otras comunidades, en este caso zonas de costa peninsular, de que también se evite la cuarentena a los británicos que regresen de sus territorios, Maroto ha concluido que "el Gobierno establecerá un diálogo con todas las comunidades de la Península y se trasladará la información a Reino Unido".

Armengol: "La insularidad, en este caso, puede ser una oportunidad"

Por su parte, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha considerado que, ante el anuncio de Reino Unido de recomendar a sus ciudadanos no viajar a España, a excepción de Baleares y Canarias, "la insularidad, muchas veces vista como un hándicap, en este caso puede ser una oportunidad".

En este sentido, ha recordado la petición del cierre de puertos y aeropuertos "para controlar bien la pandemia" y "ser los primeros en abrir", así como el plan piloto y el corredor seguro establecido con Alemania el pasado 15 de junio, que permitió levantar la cuarentena a los turistas alemanes que llegaron a Baleares.

De acuerdo con ambas cuestiones, ha añadido la presidenta, "es importante poner en valor la experiencia adquirida, la preparación de los alojamientos turísticos y del sector de la restauración, además de la formación de los trabajadores".

Así, ha hecho hincapié en que, "desde el rigor, la tranquilidad y el compromiso" se puede asegurar que "Baleares es un espacio seguro para los visitantes y residentes". "Es importante remarcarlo hoy a tenor de las decisiones de Reino Unido, que pese a haber dejado las Islas fuera de la recomendación de no viajar a España, sigue teniendo la traba de la cuarentena".

En relación a las cuarentenas, ha opinado que "es un impedimento que se puede quitar si se hace un corredor seguro". Por esto, ha querido poner en valor que se ha trabajado "todo el fin de semana para conseguir corredores seguros y agradecemos la respuesta inmediatísima del Gobierno que se ha volcado para poder permitir estos corredores entre Reino Unido, Baleares y Canarias".

"Baleares apuesta por el equilibrio para salvar una temporada ya de por sí complicada, pero los datos epidemiológicos avalan a esta comunidad autónoma, con una incidencia en los últimos 14 días de ocho afectados por cada 100.000 habitantes frente a los 13,7 de Reino Unido", ha asegurado la presidenta, quien, ha añadido, no ve "razón ninguna para que un británico este en mayor riesgo de contagio que en su país".

"Esta es nuestra fuerza, al igual que el hecho de que los grandes turoperadores no hayan cancelado los vuelos a las islas, lo que nos permite posicionarnos por delante de destinos competidores, y vamos a pelear para que podamos seguir con la temporada turística, para lo cual se continuará impulsando la contratación de rastreadores —hay 162 actualmente— y queremos enfatizar que disponemos de todas las infraestructuras necesarias para atender situaciones de emergencia".