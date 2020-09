Publicada el 25/09/2020 a las 06:00

Gobierno, sindicatos y patronal esperarán al lunes para constatar el resultado de las dos “intensas” reuniones que han mantenido miércoles y jueves para firmar la prórroga de los mecanismos de protección de los ERTE, que caducan el día 30. Según explican a infoLibre fuentes sindicales, se han conseguido “avances” que van “en la buena dirección”. La patronal ha sido menos explícita y mucho menos optimista: “Seguiremos negociando en los próximos días”, ha sido su escueta valoración. No obstante, las fuentes de la negociación consultadas precisan que los empresarios están bastante reticentes, porque consideran insuficientes las exoneraciones propuestas y los sectores beneficiados por ellas.

De momento, sobre la mesa se ha dispuesto que los descuentos de cuotas a las empresas en regulación de empleo se ampliarán hasta el 31 de enero. Y que las exenciones de cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores incluidos en los ERTE alcancen hasta el 75% y el 80%, dependiendo del tamaño de la plantilla, para las empresas pertenecientes a los sectores más afectados por la pandemia y a su cadena valor. De forma que queden protegidos no sólo los negocios de hostelería y turismo, sino también los comercios que se han visto arrastrados por el hundimiento del consumo o las empresas de transporte.

Así, si la facturación de una empresa ha caído más de un 50% por culpa del covid-19 respecto a 2019 porque está situada en una zona turística, por ejemplo, podrá acceder a esas exoneraciones aunque no sea ni hostelera ni hotelera ni una agencia de viajes, explican las fuentes de la negociación. Además, se han redefinido los ERTE por rebrote, aprobados en la anterior prórroga del esquema de protección. También podrán acceder a los descuentos del 75% y el 80% que, no obstante, irán reduciéndose de forma progresiva hasta llegar al 45% en enero de 2021. Eso sí, de estas exenciones podrán beneficiarse tanto los ERTE por rebrote parciales como los totales. Y de cualquier sector, no sólo de los encuadrados en el turismo o la hostelería. Hasta ahora sólo podían beneficiarse los totales. En cambio, los ERTE por causas objetivas, organizativas o de producción, los llamados ETOP, se quedan sin los descuentos en las cotizaciones sociales de que disfrutaban desde la anterior prórroga.

El “contador a cero” de prestaciones puede quedar limitado a partir de octubre

Uno de los puntos de fricción entre los sindicatos y el Gobierno, la exoneración de cuotas de que disfrutan las empresas por los trabajadores que son reactivados, también puede cambiar ahora si sale adelante la propuesta del Ejecutivo tal y como ha quedado este jueves sobre la mesa. Hasta ahora, esos descuentos eran mayores para los trabajadores recuperados para la actividad que para los que seguían en ERTE, un esquema que CCOO, UGT y CEOE consideraban “absurdo”, pero que defendía a capa y espada el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. A partir de ahora, las exoneraciones para reactivados y para suspendidos serán de idéntica cuantía.

A los sindicatos les parece que este conjunto de cambios garantiza una cobertura “amplia” a empresas y trabajadores ante el duro otoño laboral que se avecina. La CEOE, por el contrario, pide mayores porcentajes de exoneración y para todos los sectores, aseguran las fuentes consultadas. Fuentes empresariales citadas por Europa Press recalcaban que, mientras no se dé cabida en los ERTE a todas las empresas y trabajadores, no habrá acuerdo con el Gobierno. Antes de sentarse con los sindicatos y la patronal la mañana del jueves, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostraba confiada en que el acuerdo estaba “cerca”: “Nos vamos a dejar la piel y no nos vamos a levantar de la mesa hasta conseguirlo”, aseguró en declaraciones a Telecinco.

Otro punto incluido en la propuesta de negociación que ahora el Gobierno debe traducir en un documento es el llamado “contador a cero”, que permite a los trabajadores no consumir prestación por el tiempo que ha pasado desempleado por culpa de la pandemia. La propuesta reduce ese contador. Quienes permanezcan en esa situación hasta el 30 de septiembre no gastarán tiempo de prestación; a partir del 1 de octubre sí que empezarán a consumirlo, pero habrá “excepciones”, aseguran las fuentes, aunque la redacción definitiva de ese punto aún está pendiente. El acuerdo, resaltan los sindicatos, dependerá de los “detalles” del redactado que haga el Gobierno. Para la patronal, sin embargo, está un poco más lejos.

