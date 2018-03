Círculo cromático

De La espalda de la violinista

Teresa Gómez

Quizás cuando dijiste azulquisiste decir tiempo,y por eso me apremiantu destino y tu urgencia.Quizá cuando dijiste blancoquisiste decir frío,y por eso me inquietantu pasión y tu ausencia.Quizá cuando dijiste rojoquisiste decir guerra,y por eso me hierentu coraje y tu asombro.Quizá cuando dijiste negroquisiste decir miedo,y por eso me habitantu deseo y tu angustia.Quizá cuando dijiste verdequisiste decir fin,y por eso me faltantu valor y tu risa.O dijiste amarilloqueriendo decir Dios,y por eso me niegas.(Puebla de Don Fadrique, Granada, 1960) es poeta. Su último libro, La espalda de la violinista (Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2018).