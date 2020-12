Rosa María Mateo afirma que el coste de 'Las Cosas Claras' es inferior al de los programas a los que sustituyó

Publicada el 18/12/2020 a las 14:54 Actualizada el 18/12/2020 a las 17:06

Rosa María Mateo, lo había cifrado en 43.000 euros por emisión. En esta jornada, y tras las críticas de la parlamentaria del PP Macarena Montesinos, Mateo ha afirmado que ese espacio es más barato que los dos programas de cocina a los que ha sustituido, en concreto lo ha cifrado en 62 euros por mil espectadores-hora el del espacio de Cintora, frente a los 90 de aquellos programas. Última comparecencia del año ante la Comisión de Control Parlamentario de la Administradora de RTVE y nuevas acusaciones de la oposición sobre manipulación informativa. La sesión de este viernes en el Senado abordó el espacio Las Cosas Claras , sobre todo por el coste del programa que, ya en respuesta escrita, la administradora de RTVE,, lo había cifrado en 43.000 euros por emisión. En esta jornada, y tras las críticas de la parlamentaria del PP, Mateo ha afirmado que ese espacio es más barato que los dos programas de cocina a los que ha sustituido, en concreto lo ha cifrado en 62 euros por mil espectadores-hora el del espacio de Cintora, frente a los 90 de aquellos programas.

la defensa de una radio y televisión de verdadero servicio público”. Y ha explicado que se trataba de "un servicio público de calidad, que tiene un ejemplo reciente en Frente a las reiteradas acusaciones de poner RTVE al servicio del actual gobierno, la Administradora ha contestado que "nunca ha dado instrucciones políticas a los periodistas de la empresa, y además no las aceptarían; mi principal preocupación durante el tiempo que ha dirigido la Corporación ha sidode verdadero servicio público”. Y ha explicado que se trataba de "un servicio público de calidad, que tiene un ejemplo reciente en el Telediario del 26 de noviembre , presentado por Carlos Franganillo desde el Hospital del Mar de Barcelona. Otro ejemplo de trabajo bien hecho ha sido el despliegue en las elecciones norteamericanas. O los 60 especiales informativos realizados en 2020. Y la labor del canal 24 Horas, que en marzo alcanzó su segundo mejor registro de audiencia".

Mateo se ha sentido obligada a explicar, tras una pregunta de Vox, que cuando se refirió en su momento a que la edad media de la plantilla se situaba en los 55 años, no iba en absoluta referida a la cualificación profesional de los trabajadores, "que tienen experiencia y talento acreditados, sino a la necesidad de incorporar nuevos perfiles que hace unos años no existían". En este sentido, Mateo ha recordado que desde 2007 no ha habido oposiciones para el ingreso de nuevo personal indefinido, situación que espera resolver con el III Convenio Colectivo firmado: “Se pondrán en marcha concursos de traslados y promociones internas y, lo que es más importante, se convocarán pruebas de ingreso en las que podrán participar los trabajadores con contratos temporales, entre ellos, los de interinidad. Así el empleo temporal pasará, progresivamente, a indefinido”.

La administradora ha indicado que está pendiente de publicarse la convocatoria de 110 plazas: 46 de consolidación de personal temporal y el resto vinculadas a tasas ordinarias de reposición autorizadas por Hacienda y Función Pública en los ejercicios 2019 y 2020, al tiempo que se ha elevado la compensación económica para los trabajadores que, de forma voluntaria, se jubilen anticipadamente, a los 63 años, y se fija como edad obligatoria de jubilación la que coincida con la ordinaria de la legislación vigente, al tiempo que garantiza la reposición de plazas al 100%: “Se estima que la empresa tendrá una tasa de reposición anual superior a los 200 trabajadores, lo que permitirá realizar nuevas convocatorias de empleo; en los próximos 5 años, 2.200 trabajadores, podrán jubilarse. Y dentro de 9 años será la mitad de la plantilla la que pueda hacerlo”.