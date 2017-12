65 periodistas han sido asesinados en 2017

Diez reporteras asesinadas

Un total depor llevar a cabo su actividad profesional en el mundo, según el balance anual correspondiente a 2017 de Reporteros Sin Fronteras (RSF).Así lo ha denunciado la ONG Reporteros Sin Fronteras en un informe en su página web. La organización destaca quesin tener en cuenta los que están en guerra (Siria, 12).65 reporteros fueron asesinados por causas diversas, un 18% menos que en 2016. Varios de ellos fueron víctimas de un bombardeo mientras realizaban su trabajo, pero otros también fueron asesinadosLa mayoría de los reporteros asesinados,El año 2017 ha sido el menos mortífero para los periodistas profesionales desde hace 14 años –52 han perdido la vida–, pero estas cifras "siguen siendo alarmantes", según la organización internacional. De hecho,La disminución de las agresiones no concierne a las periodistas, pues en 2017 se duplicó el número de reporteras asesinadas: diez murieron este año, mientras que en 2016 fueron cinco. La mayoría de ellas eran aguerridas y experimentadasA pesar de las amenazas que habían recibido, muchas de ellas seguían investigando y revelando casos de corrupción, como Daphne Caruana Galizia en Malta, Gauri Lankesh en India y Miroslava Breach Velducea en México.El 46% de los reporteros fueron asesinados enarmados declarados, mientras que en 2016 se trató de 30%. Así, en México se registró casi el mismo número de periodistas asesinados (11) que en Siria, el país más mortífero para los reporteros (12 asesinados).Christophe Deloire, secretario general de RSF, lamenta que "los periodistas de investigación sean convertidos en blanco de aquellos a quienes estas investigaciones incomodan. Esta alarmante situación nos recuerda la necesidad de, en un período de globalización de los desafíos de la información y de la internacionalización de la amenaza".Respecto a los profesionales encarcelados, hasta el 1 de diciembre de 2017, un total depor haber ejercido su labor informativa, un 6% menos que en 2016. "Aunque la tendencia general es a la baja, ciertos países que hasta ahora no habían sido identificados como "países cárcel" para los profesionales de los medios de comunicación, se han distinguido por un número inusualmente elevado de periodistas encarcelados. Es el caso de Rusia y de Marruecos", según RSF.Por otra parte, a escala mundial, cerca de la mitad de los periodistas detenidos aún se concentra enlas mayores prisiones de periodistas en el mundo.El informe de RSF apunta que, en la actualidad, existen, en manos de grupos armados o criminales, organizaciones no estatales como el grupo Estado Islámico o los hutíes en Yemen.La organización ha aclarado que cerca de tres cuartas partes de los reporteros secuestrados sony que comportan grandes riesgos. Todos los casos de periodistas extranjeros secuestrados se registran en Siria; hasta ahora no se ha podido precisar el lugar donde se encuentran.