Acnur avisa a la UE: "No porque las llegadas de migrantes a Italia hayan disminuido la situación está resuelta"

"No podemos cambiar la geografía"

Evacuaciones de refugiados hacia Níger

Difícil reinserción de los traficantes

Las llegadas de migrantes y refugiados a Italia este año se han reducido en unpero la situación migratoria que tanto preocupa a los países de la Unión Europea dista mucho de haber quedado resuelta, ha prevenido el(Acnur) para la situación en el Mediterráneo Central,, según ha indicado Europa Press."No porque las llegadas a Italia hayan disminuido la situación está resuelta", sostiene, poniendo el acento en que en el continente hayy dos de cada tres países se ven afectados por ello. "Así que la gente sigue huyendo por buenos motivos como la guerra, por violaciones de los Derechos Humanos" pero además hay muchos que abandonan sus países "por el mal gobierno y la falta de oportunidades económicas", añade.Cochetel defiende que los países europeosen la resolución de los conflictos abiertos en África o en fomentar un "desarrollo más rápido del potencial económico" del continente. Es cierto que "no es fácil resolver los conflictos", sino que además de dinero en ocasiones es necesaria la intervención militar, como en, y también se requiere "compromiso político para que haya cambios" en los países de los que proceden quienes emigran.El dar por resuelto el problema podría suponer la apertura de "nuevas rutas". "Veremos", advierte, como en realidad ya está ocurriendo. En lo que va de año, a España han llegadomientras que en 2017 hubo unas, y uno de los motivos, según él, es el cambio de rutas que se ha producido debido a la dificultad de abandonary al endurecimiento de las medidas contra la migración en, dos de los países clave de la ruta del Mediterráneo Central. El nuevo presidente del Gobierno,, ya ha avisado de que propondrá nuevas medidas para tratar el tema de los refugiados.Actualmente, "algunas personas están llegando, esa es una situación nueva", mientras que otros llegan desdey otros consiguen llegar a este país gracias a que no tienen necesidad de visado, señala el responsable de Acnur, incidiendo en quepero "los traficantes aprovechan su vulnerabilidad y tratan de venderles el sueño europeo"."No podemos cambiar la geografía, así que tenemos que abordar el problema de la migración de otra manera", defiende el responsable de Acnur, animando a los países europeos a no solo centrarse en el retorno de los migrantes y en asegurar las fronteras, sino también en, "en desarrollar la capacidad de los países de primer asilo" en África y en "crear de forma gradual vías de migración, no para todos".Acnur apuesta porque haya unaen los países a los que huyen inicialmente los africanos dentro del continente, en general los países vecinos, para que "los refugiados se queden allí y llegado el momento puedan regresar a sus países de origen".En opinión del responsable de Acnur, las llegadas a Italia han caído porque–casi 7.000 en lo que va de año–, pero también porque "hayporque hay menos ONG que antes" –han desempeñado "un papel significativo", asegura– y al hecho de que el viaje se ha vuelto más costoso y no todos pueden permitírselo, al haberse complicado la partida desde las costas libias.Cochetel reconoce que sigue habiendo "" en cuanto al respeto de los Derechos Humanos y el cumplimiento de los estándares internacionales por parte de los guardacostas libios, y por ello apuesta pory capacitación con el fin de solventar este problema, aunque admite que también hace faltay una cadena de mando.Por otra parte, reclama a los países europeos una mayor implicación en el programa de evacuación que Acnur tiene en marcha paraen Libia para trasladarlos ay de ahí reasentarlos en terceros países. Por ahora solo se han producidode estas evacuaciones y soloreasentamientos a varios países de la UE y Canadá, mientras que se está a la espera del traslado de otros 50 y de lapor los países de acogida de 616."Nos gustaría que más países europeos participaran en el reasentamiento porque no todos lo están haciendo y también lo hicieran otros países", admite Cochetel, que subraya que ""."Níger ha sido muy generoso al ofrecer espacio para asilo temporal para esas personas pero al ser tan lento el reasentamiento", lamenta y advierte de que, de no hacerse, los refugiados más vulnerables y que necesitan protección "seguirán en las prisiones". "Este mecanismo de evacuación es parte de la solución, aunque no la única", insiste.Cochetel también anima a la UE a un desembolso más rápido de los fondos prometidos a Níger para lade quienes hasta ahora trabajaban en el contrabando y el tráfico de personas, especialmente en la región de, punto clave en el viaje hacia Europa, ya que por ahora "".El responsable de Acnur reconoce que había que poner fin a esta actividad criminal, de la que vivían muchas familias, pero al mismo tiempo hay que, además de una mejor situación económica, lo cual no siempre es fácil."Después de haber estado ganando 20.000 euros al menos,", lo cual es comprensible, admite. "Si enle ofrecieran a un traficante de drogas que lo dejara y trabajara como cajero en un supermercado seguramente no querría", subraya.La falta de estas alternativas ha provocado que, aunque algunos hayan dejado el negocio por temor a terminar en prisión, otros sigan con el mismo pero han optado por ", especialmente a través deo víay luego hacia Libia".