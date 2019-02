Nueva jornada de manifestaciones en Venezuela: Maduro y Guaidó miden sus apoyos en las calles

Publicada el 02/02/2019 a las 20:32 Actualizada el 02/02/2019 a las 21:14

"Coalición internacional por la ayuda humanitaria y la libertad de Venezuela"

La crisis en Venezuela vuelve a medirse en las calles durante este sábado con varias movilizaciones multitudiarias.convocada con motivo del 20º aniversario de la primera juramentación de Hugo Chávez como presidente venezolano. Por su parteque ha convocado además otras 300 por todo el país a 24 horas de que se cumpla el plazo dado por la comunidad internacional para que Maduro convoque nuevos comicios.Desde la emblemática avenida Bolívar de Caracas,que atribuye al autoproclamado presidente Guaidó y a Estados Unidos . "El golpe de Estado fracasó y no se quieren dar cuenta", ha afirmado Maduro durante un acto multitudinario que recoge Europa Press. Además, en respuesta a los llamamientos de Guaidó a la rebelión del Ejército, ha destacado la fidelidad de los militares. "La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está cada vez más leal, más comprometida al mando que tengo como comandante nacional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está unida al pueblo en respeto a la Constitución", ha remachado.Maduro también se ha referido a laspara paliar la crisis que sufre la población. "Es tiempo de buscar soluciones. Venezuela no somos mendigos. No necesitamos ayuda de nadie", ha argumentado. El mandatario se ha referido en concreto a la oferta de 20 millones de dólares en ayuda humanitaria anunciada por Estados Unidos. ". Somos un país de dignidad, de orgullo nacional. Un país con la frente en alto. Allá los que se sienten mendigos del imperialismo y venden a su patria por 20 millones de dólares", ha apuntado.Asimismo, Maduro ha anunciadoa través de "cabildos bolivarianos abiertos" para proponer el adelanto de las elecciones legislativas. "Vamos a elecciones parlamentarias", ha asegurado. "Estoy de acuerdo que se relegitime el poder legislativo", ha añadido.Además, Maduro ha anunciado la. "Le hago el llamado a los milicianos y milicianas que tengan la disposición, sobre todo a la juventud que se inscriban y se incorporen como soldados activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", ha anunciado.Por su parte, en otra zona de Caracas, el autoproclamado presidente de Venezuela ha anunciado este sábado la. Además, ha informado de que se han dispuesto ya tres puntos para la entrada de ayuda humanitaria en el país. "Hoy anunciamos una coalición mundial por la ayuda humanitaria y la libertad en Venezuela. Ya tenemos tres puntos de acopio para la ayuda: Cúcuta es el primero. Otro estará en Brasil y otro en una isla del Caribe", ha afirmado Guaidó durante un acto multitudinario de la oposición en Caracas recogido por Europa Press. "En los próximos días estaremos pidiendo respaldo a todo el pueblo de Venezuela para que nos acompañe a buscar la ayuda humanitaria", ha apuntado.. "Usted, soldado, tendrá en sus manos la decisión de permitir la entrada de esos insumos de ayuda. Pediremos el acompañamiento de los venezolanos para recibir la ayuda humanitaria", ha argumentado. "No solo es ponerse del lado de la Constitución, soldado de la patria, no. Es tu rol en la reconstrucción de Venezuela, ejercer soberanía, expulsar al ELN, les digo a los soldados que no disparen a los manifestantes", ha apostillado.El autoproclamado presidente ha reiterado además su. "Los que hoy usurpan el poder, de los que creen que una banda los hace presidentes. Vamos a seguir en las calles hasta que logremos la libertad, el cese de la usurpación", ha advertido.Además, el diputado de la Asamblea Nacional ha destacado la labor a nivel internacional en referencia a las sanciones anunciadas principalmente por Estados Unidos. "Hemos protegido el dinero del país para reactivar la producción de nuestro país, para paliar la crisis humanitaria. El 23 de enero todos tomamos el juramento de luchar hasta alcanzar la libertad y hoy lo reafirmamos", ha subrayado. Guaidó ha apelado además al "pueblo chavista descontento y defraudado". ". No buscamos torcer manos, sino estrecharlas", ha remachado.