Ocho años de guerra en Siria en ocho datos

Publicada el 15/03/2019 a las 10:00 Actualizada el 15/03/2019 a las 10:49

Ellos sirios se echaron a las calles de la ciudad de Deráa, en el suroeste de Siria, en unas protestas que pronto se extendieron a las principales ciudades del país y que reclamaban la. Aquellas protestas pacíficas, a las que el Gobierno de Bachar el Asad respondió con virulencia, terminaron desencadenando una compleja guerra que aún no ha terminado.Aunque en el último año la violencia ha remitido en gran medida, después de que el régimen, principalmente con el apoyo dey en menor medida de, haya recuperado buena parte del territorio que cedió primero antey luego ante los, los sirios aún sufren los estragos del conflicto, también en las zonas liberadas.En el este, en Baghuz, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), respaldadas por Washington e integradas principalmente por las, están librando la batalla final para expulsar de su último reducto al grupo terrorista Estado Islámico , que llegó a controlar buena parte del país.En el norte, la provincia de Idlib, en la frontera con Turquía se ha convertido en el último bastión en manos rebeldes, aunque en los últimos meses la alianza Hayat Tahrir al Sham (HTS), de la que el antiguo--otrora filial de Al Qaeda en Siria--, se ha hecho prácticamente con el control.El pasado septiembre, un acuerdo entre Rusia y Turquía para la creación de una zona de distensión frenó el asalto de las fuerzas gubernamentales sobre Idlib, donde residen tres millones de personas, en su mayoría desplazados llegados de otras partes del país, evitando así lo que tanto la ONU como las ONG habían alertado de que podría ser unaNo obstante, en los últimos tiempos el régimen parece haber puesto sus ojos de nuevo en la región y haMientras, en el noreste, lashan consolidado su control sobre las zonas que arrebataron a Estado Islámico, creando una entidad con su propio gobierno de futuro incierto ahora que Estados Unidos , su mayor aliado y respaldo, ha anunciado que procederá a una retirada aunque no total sí parcial de sus tropas en Siria.El conflicto ha dejado, buena parte de ellos combatientes aunque también numerosos civiles, si bien la ONU hace ya tiempo que dejó de contabilizar a las víctimas.Así las cosas, repasamos enlas consecuencias de oen el país, de las que 5,2 millones necesitan ayuda urgente. Del total de personas que necesitan algún tipo de ayuda,- El conflicto ha dejado, si bien en el último año, ante la reducción de la violencia, 1,4 millones han regresado a sus países.- Otrosde sirios han optado por cruzar la frontera y buscar, incluidos 2,8 millones de niños. Esto convierte a Siria enDe ellos, más de 3,6 millones (el 64 por ciento del total), se encuentran en Turquía. Líbano acoge a algo menos de un millón, mientras que Jordania alberga a unos 670.000, Irak a 250.000 y Egipto a 133.000, según datos de ACNUR - Elde la población. La guerra ha provocado la destrucción de viviendas e infraestructuras, dejando muchas zonas sin servicios de agua potable y saneamiento adecuados.- El coste de lase estima que podría alcanzar los, una factura que por el momento los países occidentales no están dispuestos a ayudar a sufragar a falta de una solución política al conflicto., según UNICEF . Muchas han quedado destruidas o son usadas por las partes en el conflicto, mientras que en otros casos los centros no cuentan con personal debido a que los profesores se han visto desplazados, como el resto de la población.- Entre marzo de 2011 y diciembre de 2018 se han registradoen el país, según el recuento de la ONG Physician for Human Rights. Este tipo de ataques han sido "distintivo característico" de la guerra en Siria, denuncia la organización, que apunta a quede los ataques fueronDel total de ataques contra instalaciones médicas constatado, casi el 73 por ciento fueron, el 98 por ciento de los cuales fueron obra del Gobierno sirio o de su aliada Rusia. Según la ONG, en el último año, ante el avance de las fuerzas gubernamentales, este tipo de ataques han disminuido, algo que ya se constató por ejemplo endonde en 2016 hubo 54 ataques y desde su reconquista en diciembre de ese año solo ha habido nueve.- 8.800 millones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que la ONU ha solicitado para atender las necesidades en 2019 tanto de los sirios dentro del país como de los que han buscado refugio en los países de la región. De ese total, 3.300 millones se destinarán a la asistencia dentro del país yEn 2018, se solicitaron también algo más de, de los que se recabó alrededor del 65 por ciento. En cuanto a los 5.600 millones solicitados para la respuesta regional, se recibió el 62 por ciento.