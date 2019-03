Israel carga contra España por apoyar un informe de la ONU sobre Gaza: "Su voto es vergonzoso y alienta el terror"

Publicada el 25/03/2019 a las 17:29 Actualizada el 25/03/2019 a las 17:30

La posición española respecto al conflicto palestino-israelí

La posición europea

23 síes, 8 noes y 15 abstenciones

Varios cargos del Ministerio de Exteriores israelí, incluido su portavoz, Emmanuel Nahshon,por respaldar las conclusiones de una comisión de investigación de la ONU sobre la respuesta de Israel a las manifestaciones y protestas que comenzaron en Gaza hace un año, que ha dejado 183 civiles muertos."El voto español del viernes pasado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es vergonzoso y alienta el terror", ha escrito este lunes Nahshon en su cuenta de Twitter. Además, ha denunciado que "España fuey a favor del terror, apoyando un informe sesgado que pretendía hacer daño a Israel y su derecho a la defensa propia". "Nada de lo que estar orgulloso", ha añadido.Esa indignación que las autoridades han hecho pública, la han expresado también en privado: según fuentes diplomáticas, representantes israelíes han mantenido, ya desde antes de la votación, pero también durante el fin de semana. Han protestado por lo que consideran un "acto hostil" por parte de España. Israel ha interpretado, a partir de la votación España, que se ha salido del consenso europeo para alinearse con regímenes dictatoriales El Gobierno de Benjamin Netanyahu, además, veentre la resolución que se aprobó el viernes en Ginebra y el ataque con cohete perpetrado este lunes por Hamás desde Gaza al norte de Tel Aviv, que ha causadoSin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores español –queperpetrado desde Gaza y ha pedido contención– niega que se haya roto un consenso europeo y ha justificado su apoyo a la resolución del Consejo de Derechos Humanos ONU.Fuentes de la Oficina de Información Diplomática (OID) han señalado que, el pasado viernes, la delegación española destacó ante el Consejo "la necesidad de lapor los trágicos eventos que tuvieron lugar en Gaza", pero también "la responsabilidad de Hamás y quienes lideran las protestas dey garantizar que esas protestas sean no violentas". Asimismo, dejó claro "la importancia que para España reviste la seguridad de Israel frente a amenazas y ataques terroristas".Las mismas fuentes han explicado que los Estados miembros de la UE coordinan su posición, pero que eso no implica mantener una única posición en todas las cuestiones –aunque sí en la mayoría–, al margen de las que presenta la propia UE como tal. A ellos se suma que, que tiene 47 miembros con mandatos de tres años.Actualmente son miembros del Consejo un total de(Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, España, Hungría, Italia, Eslovaquia y Reino Unido). Los que no son miembros del Consejo tienen laa una iniciativa mediante su "copatrocinio" y, en ese caso, señalan las fuentes,seis Estados miembros de la UE: Suecia, Irlanda, Eslovenia, Luxemburgo, Portugal y Malta.Lo que adoptó el Consejo, por 23 votos a favor, 8 en contra y 15 abstenciones, fue una resolución, titulada 'Garantizando la rendición de cuentas y la justicia por todas las violaciones de Derecho Internacional en los Territorios Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén Este', que endosa el informe de unaAustria, Bulgaria, Hungría y República Checa votaron en contra (junto con Brasil, Australia, Ucrania y Fiji) y el resto de socios europeos se abstuvieron. El informe, explican estas fuentes,en las protestas de 183 civiles, incluyendo 34 niños, y las heridas de bala de más de 6.100 manifestantes, y también describe loscausados por las cometas y cohetes incendiarios lanzados desde Gaza.Así, subrayan quedel informe y que losinvestigados sean sometidos nacionales o internacionales y subraya que los esfuerzos para poner fin al conflicto Israel-Palestina deben fundarse en el respeto al Derecho internacional y a los derechos humanos.Además, llama a las partes a cooperar con el Tribunal Penal Internacional , "condena el aparenteexcesiva por parte de Israel contra civiles", llama a todas las partes a que las manifestaciones futuras sean pacíficas y que se abstengan de poner en peligro la vida de civiles. También llama al respeto de la Cuarta Convención de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario y pide a la Oficina de la Alta Comisionada, dé seguimiento a la situación e informe al Consejo de Derechos Humanos en próximas sesiones.