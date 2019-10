El Parlamento someterá a debate la Enmienda Letwin, que podría suspender el voto final sobre el 'Brexit'

Publicada el 19/10/2019 a las 12:19 Actualizada el 19/10/2019 a las 12:54

El encontronazo de Johnson y Corbyn

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha decidido que el Parlamento, que podría suspender el voto final previsto para este sábado sobre el Brexit , informa Europa Press.La enmienda, que recibe el nombre del diputado Oliver Letwin,hasta que se apruebe la legislación para promulgarlo, una medida que automáticamentey obligaría al primer ministro, Boris Johnson, a solicitar un nuevo"Votar por esta enmienda supone votar por la dilación. Supone quitar todo sentido a este día", según fuentes de Downing Street al Sunday Times sobre la histórica sesión del Parlamento británico que está a punto de comenzar. "Resume lo rota que está la Cámara de los Comunes". ". Seguiremos obligando a que los diputados se pronuncien directamente sobre un acuerdo o no", han añadido, antes de asegurar que, si la suspensión ocurre finalmente este sábado, tienen previsto entregar el lunes un paquete legislativo para garantizar que el país abandona la UE para el 31 de octubre.Según fuentes del Gobierno a la cadena BBC, la aprobación de la enmienda implicará, casi con toda probabilidad,de la fecha de salida de la UE.El primer ministro británico, Boris Johnson , y el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn , han enfrentado sus posturas sobre el Brexit durante losde este sábado para decidir sobre el acuerdo para la salida del Reino Unido de la UE alcanzado esta semana entre Londres y Bruselas.En su comparecencia, Johnson ha reiterado quede cara al futuro y que ni el pueblo británico ni los líderes de los 27 "tienen ganas de volver a enfrentarse a un posible retraso" más allá de la fecha límite del 31 de octubre. El primer ministro ha defendido que lo pactado con Bruselas no afectará a los derechos de los trabajadores −"aquí nadie quiere bajar los estándares de vida de nadie", ha aseverado−.El siguiente turno de palabra ha ido para Corbyn, quien ha reiterado que este acuerdo síy ha asegurado que "el voto de hoy no ofrece certeza alguna a una población que no tendrá la última palabra". "Por favor, que nadie entregue a este Gobierno un cheque en blanco sobre los derechos de los trabajadores., y pone los puestos de trabajo de miles de personas en peligro", ha remarcado. "Este acuerdo es todavía peor que el alcanzado por (la predecesora de Boris Johnson) Theresa May , y la gente se va a dar cuenta. A ellos no les van a engañar", ha concluido Corbyn antes de dar paso al resto de portavoces de grupos parlamentarios.