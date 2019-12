Polonia impide a la UE comprometerse a eliminar sus emisiones de CO2 para 2050

Publicada el 13/12/2019 a las 10:26 Actualizada el 13/12/2019 a las 10:45

Los jefes de Estado y de Gobierno han sidoeste jueves para comprometerse aen 2050 por lospara asumir este objetivo, por lo que volverán a debatir esta cuestión en junio del próximo año, informa Europa Press.Finalmente, los Veintiocho han pactado un texto en el que destacan que comparten el objetivo de conseguir la(reducir las emisiones de gases de efecto invernadero todo lo posible y compensar las restantes), aunquey, por tanto, no se compromete a hacerlo.En concreto, el documento apunta que el Consejo europeo "se adhiere al objetivo de alcanzar la neutralidad climática para 2050", pero acto seguido admite que "un Estado miembro, en este momento, no puede comprometerse a implementar este objetivo", por lo que los líderes "volverán a esto en junio de 2020".Así, lo ha explicado la canciller alemana Angela Merkel en una rueda de prensa tras finalizar el encuentro de los líderes de la UE , en la que ha señalado queEl presidente del Consejo europeo,, ha presentado el resultado de la reunión como un éxito para la UE, pero ha admitido que un Estado miembro todavía no puede dar su visto bueno y, por eso, los jefes de Estado y de Gobierno deben volver a esta cuestión dentro de seis meses. "Es una importante decisión la que tomamos hoy porque, pero es correcto decir al mismo tiempo que, en este momento, un Estado miembro no es capaz de comprometerse con implementar este objetivo, lo que significa que habrá una", ha justificado el belga.El primer ministro de Polonia,, ha confirmado en su posterior comparecencia que ha quedado "exenta" la aplicación del dicho objetivo de la neutralidad climática, queLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , también ha celebrado el resultado del "intenso debate" de los líderes que, a su juicio, ha concluido con el aval de los Veintisiete a su "compleja" estrategia para el clima. "Por tanto creo que es un enorme éxito tener hoy el Consejo muy alineado en el objetivo común y", ha apuntado la alemana.Von der Leyen, además, ha afirmado que "todos" en la UE son conscientes de que "no todas las regiones parten del mismo punto y que" el objetivo de la neutralidad carbónica. Por ello, el documento recoge la(Polonia, Hungría y República Checa): que la transición climática vaya acompañada de apoyo financiero para los países que actualmente más dependen de los combustibles fósiles. "", recalca el texto, en referencia al fondo que con el nuevo Ejecutivo comunitario quiere movilizar 100.000 millones de euros en inversiones verdes entre 2021 y 2027.El Consejo europeo también ha reconocido, tal y como pedían, que los Estados miembros son libres de decidir las fuentes energéticas y las tecnologías que consideren "más adecuadas" para recorrer esta transición. E incluso han conseguido que el documento haga referencia a ladentro del mix energético.Esta cumbre de líderes europeos ha tenido lugar un día antes de que finalice la Cumbre del Clima (COP25) que está teniendo lugar en Madrid y el Consejo europeo ha aprovechado para agradecer a España la "exitosa organización" del evento.