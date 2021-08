Directo | Los talibanes regresan al poder en Afganistán y proclamarán el Emirato Islámico

Publicada el 16/08/2021 a las 09:04 Actualizada el 16/08/2021 a las 09:10

Los talibán han recuperado el poder en Afganistán tras 20 años de conflicto, después de una ofensiva fulgurante que les ha llevado a reconquistar la práctica totalidad de las capitales de provincia del país solo diez días después del comienzo de la retirada definitiva de las fuerzas internacionales, hasta culminar, este domingo, en el comienzo de las negociaciones para una rendición "pacífica" de Kabul, según recoge Europa Press. Los insurgentes anunciaron su entrada definitiva para evitar "saqueos" consecuencia de lo que perciben como un vacío dejado por las fuerzas de seguridad y, a última hora de la tarde, comunicaron que ya han accedido al Palacio de Gobierno, horas después de que el presidente afgano, Ashraf Ghani, haya huido del país.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes desde Afganistán:

09.10. El aeropuerto de Kabul suspende los vuelos comerciales en medio del caos. El aeropuerto internacional de Kabul ha suspendido todos los vuelos comerciales ante la situación de caos que se ha vivido en las últimas horas en la capital afgana, que ha derivado en una presencia masiva en el aeródromo de ciudadanos que buscan una vía de escape ante el avance talibán. Después de horas de confusión, finalmente las autoridades de aviación civil han confirmado que no saldrá ningún vuelo comercial por el momento del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai. Asimismo, han instado a la ciudadanía a evitar generar multitudes, según medios locales. La OTAN informó el domingo de trabajos para garantizar la seguridad del aeropuerto, punto clave de evacuación para las delegaciones y ciudadanos extranjeros que intentan abandonar el país. Las fuerzas de Estados Unidos también se han desplegado en las instalaciones, en el marco de un operativo en el que participan 6.000 efectivos norteamericanos.

09.03. Casado pide la comparecencia en el Congreso de Sánchez para explicar el "repliegue" de España en Afganistán. El presidente del PP, Pablo Casado ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar el "repliegue" de España en Afganistán. "La victoria talibán en Afganistán es una grave derrota para los aliados occidentales contra el terrorismo islámico y a favor de los derechos humanos sobre todo de las mujeres", ha escrito Casado en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press en el que ha añadido: "Sánchez debe informar al Congreso del repliegue y la posición de España como harán hoy Merkel y Johnson", en referencia a los primeros ministros de Alemania y Reino Unido.

08.45. Los talibán prometen a los afganos "serenidad" tras la conquista de Kabul. Los talibán han lanzado un nuevo mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras la toma de la ciudad de Kabul, prometiendo que trabajarán en favor de la "serenidad" y de mejorar la vida de la ciudadanía, que en estos últimos días ha observado con preocupación el fulgurante avance insurgente. "Daremos servicio a nuestra nación", ha dicho el número dos del grupo, el mulá Abdul Ghani Baradar, en un mensaje grabado en vídeo y en el que aparece junto a otros milicianos. Este dirigente ha admitido lo "inesperado" que puede suponer para muchos el éxito militar talibán, informa la cadena británica BBC.

El vocero del Talibán le dijo a la BBC que "habrá un gobierno inclusivo islámico", aunque no dio más detalles. https://t.co/7aexSXyRQV August 16, 2021

08.43. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este lunes por Afganistán. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este lunes para tratar la evolución de Afganistán. Las delegaciones de Noruega y Estonia ante la ONU, de las que ha partido la solicitud de reunión, han confirmado en sus redes sociales la cita del lunes, que arrancará a las 10.00 hora de Washington —seis horas más en la España peninsular—.

08.40. España mandará este lunes dos aviones a Dubái para repatriar a los españoles y traductores afganos. El Gobierno enviará este lunes dos aviones A400 desde España con destino Dubái para cubrir la primera fase de repatriación del personal de la embajada, de los españoles que quedan en ese país y de todos aquellos afganos y sus familias que durante años han colaborado con nuestro país, según han señalado fuentes del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a Europa Press. No obstante, aún no se ha especificado cuándo saldrán estas personas de Kabul. El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, anunció el viernes el inicio de dicho plan, si bien las fuentes han confirmado que por ahora no ha comenzado la evacuación propiamente dicha, sino que se están cerrando todos los detalles con el Ministerio de Defensa, que es el que procederá a la misma.

Aceleramos la evacuación decidida anteayer de españoles, afganos que han colaborado con España y sus familias, en coordinación con Ministra @Defensagob. Apoyaremos a UE y su servicio exterior para una salida ordenada de personal europeo y local. No dejaremos a nadie atrás. — José Manuel Albares (@jmalbares) August 15, 2021

08.30. Alemania inicia la evacuación del personal de su embajada en Kabul. Alemania ha iniciado este lunes a evacuar a sus ciudadanos en Afganistán después de que el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, anunciara el cierre de la Embajada del país en Kabul y el traslado inmediato de todo el personal al sector militar del aeropuerto de la capital afgana ante la llegada de los talibán. Un avión estadounidense ha evacuado al personal de la embajada hasta la capital de Qatar, Doha, según informa la agencia DPA.

08.15. Naciones Unidas indica que más de 17.000 desplazados a Kabul necesitan asistencia humanitaria. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) ha indicado este domingo que 17.600 desplazados internos a Kabul desde el pasado mes de julio necesitan asistencia humanitaria. "Debido a la escalada del conflicto en todo el país, muchas personas están llegando a Kabul y a otras grandes ciudades, buscando seguridad frente al conflicto y otras amenazas", ha dicho la organización y ha especificado que en un solo día se ha registrado a 2.000 nuevas personas en la capital que necesitan esta ayuda.

08.00. Más de 60 países piden la "salida segura y ordenada" de extranjeros y afganos de Afganistán. Más de 60 países, entre estos, España, Estados Unidos y Reino Unido, así como el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, han pedido este lunes a todas las partes "que respeten y faciliten la salida segura y ordenada de los ciudadanos extranjeros y afganos que deseen salir del país". "Dado el deterioro de la situación de seguridad, apoyamos, estamos trabajando y pedimos a todas las partes que respeten y faciliten la salida segura y ordenada de los ciudadanos extranjeros y afganos que deseen salir del país", han dicho en un comunicado conjunto. El Departamento de Estado y de Defensa de Estados Unidos han anunciado este domingo nuevas actuaciones "para asegurar" el aeropuerto de Kabul y "permitir la salida segura del personal estadounidense y aliado en Afganistán". En un comunicado conjunto, han explicado que durante los próximos dos días, 6.000 soldados desplegados en el país tendrán la misión "única" de ayudar en la evacuación y "asumir el control del tráfico aéreo".

Afghanistan - Joint statement by @JosepBorrellF, 25 Member States & more than 40 others countries: "The Afghan people deserve to live in safety, security and dignity. We in the international community stand ready to assist them.”https://t.co/Ewn4qnal6c — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) August 16, 2021

07.30. Trump pide la "dimisión" de Biden ante la situación en Afganistán. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este domingo la "dimisión" del actual presidente, Joe Biden, ante la toma del poder de los talibán en Afganistán. "Es hora de que Joe Biden dimita en desgracia por lo que ha permitido que le ocurra a Afganistán, junto con el tremendo aumento dl covid-19, la catástrofe de la frontera, la destrucción de la independencia energética y nuestra economía paralizada", ha dicho en un comunicado recogido por la revista estadounidense Newsweek.

07.15. Albania y Kosovo anuncian que acogerán temporalmente a refugiados afganos a petición de EEUU. El primer ministro de Albania, Edi Rama, y la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, han anunciado este domingo acogerán temporalmente a "varios cientos afganos", entre ellos "intelectuales y activistas afganos", a petición de Estados Unidos ante la crítica situación en Afganistán. Rama ha apelado a la pertenencia del país a la OTAN y a su historia como lugar de acogida de refugiados a la hora de tomar esta decisión. "Durante la cumbre de la OTAN recalqué de viva voz que Albania estaba lista para asumir su parte de un deber que todos los países de la OTAN deberían compartir entre ellos", ha manifestado a través de un comunicado publicado en Facebook.

07.00. La ONU pide a los talibán que actúen "con máxima moderación" y respeten los DDHH. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha demandado este domingo a los talibán y al resto de partes implicadas en la crisis de Afganistán que "actúen con la máxima moderación para proteger vidas y garantizar que se puedan atender las necesidades humanitarias", después de que los insurgentes hayan tomado el control este domingo de Kabul. "El conflicto está obligando a cientos de miles a huir de sus hogares. Sigue habiendo informes de graves abusos y violaciones de Derechos Humanos en las comunidades más afectadas por los enfrentamientos", ha expresado el secretario general en un comunicado en el que ha reflejado su "especial" preocupación "por el futuro de las mujeres y las niñas".