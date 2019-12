Manifiesto ante el abandono del territorio leonés

Publicada el 31/12/2019 a las 18:14 Actualizada el 31/12/2019 a las 18:22

“Es tarea inexcusable de los políticos resolver los problemas recogiendo sentires e inquietudes de la ciudadanía para, sumando voluntades, exponerlos y canalizarlos a fin de lograrLa Comunidad Autónoma de Castilla y León se conforma mediante dos entidades, de rica y profunda historia, unidas en expresión copulativa que en principio debiera unir esfuerzos, resolver desequilibrios y permitir que ambos territorios progresen cooperativamente sin perder sus esencias. Pero, tras años de vinculación,de acuerdo con los datos que se reciben, es manifiestamente dramática. La mayoría de los indicadores evidencian el declive de la Región Leonesa. Se trata de indicadores económicos que la mayoría de los afectados reciben con preocupación, máxime en un periodo -el democrático- de mayor progreso y desarrollo de España. Así, a contracorriente, es difícil explicar esa decadencia a los habitantes de esta región, la más histórica de las históricas.Los pueblos abandonados, la demografía envejecida, el desempleo, la emigración de los jóvenes, la falta de inversiones relevantes, la parálisis económica de sectores productivos que en décadas pasadas eran relevantes a nivel nacional yhispanos son datos que de continuo se explicitan y los leoneses sufren.Ante esta circunstancia,se apoderan de una población envejecida, que no observa el progreso del país, sino el aumento de la decadencia y los desequilibrios internos de un territorio autonómico cuya vertebración pareciera mal diseñada desde su origen.Elha de saber reconocer estos hechos y leerlos, recoger los contenidos e interpretarlos, sacar conclusiones y ofrecer soluciones.Estimamos que tal es la visión apuntada por el alcalde de León,a la que se han sumado otras y, aquí, las nuestras. No obstante, y una vez más, intereses ajenos al objetivo que se pretende tergiversan la interpretación, la lectura y la exposición de tan gravísimos datos para tratar de ocultar una realidad que tozudamente se ofrece dramática mediante interpretaciones distorsionadas respecto al discurso central: el declive de la región leonesa.No se resuelve la situación ocultando los problemas bajo la alfombra tejida porDesde el Ayuntamiento de León se ha adentrado en los problemas, que requieren soluciones. No sirven ya discursos disolventes aireados para negar o silenciar una realidad que los datos tozudamente explicitan.Los abajo firmantesa favor de una autonomía leonesa al amparo de una sabia reflexión cervantina “la verdad adelgaza y no quiebra y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua”.