¿Un desastre o un revulsivo?

Han pasado seis días desde el anuncio-bomba dey sigue siendo prontísimo para calcular sus efectos concretos en el escenario político, por mucho que abunden quienes en unos minutos ya vaticinaron que será un absoluto “desastre” para las fuerzas de izquierda, casi tantos como quienes lo interpretan como un eficaz “revulsivo”, capaz de poner freno a la desmovilización progresista y de. Por mi parte, después de hablar con los principales protagonistas y de pegar el oído al agitado asfalto de la política, sólo barrunto que caben perfectamente las dos posibilidades:que demuestren los diferentes liderazgos desde el centro a la extrema izquierda durante las próximas semanas y meses. Por resumirlo sin circunloquios: si se facilita que telediarios y debates, el banquero de Aznar y Rato, entonces. A esos les importa poco si la victoria viene de una mayoría absoluta del PP, de un contrato de arras con Ciudadanos o sujetos ambos al trote del caballo loco y desbocado de Abascal. (Lean Vox o la brutalidad política , por, uno de los retratos más agudos y profundos de ese “fascismo posmoderno”).Recuerdo bien el momento en que supe que la fractura personal y política entrey Errejón no tenía arreglo. Fue en febrero de 2017, en vísperas de Vistalegre II. El secretario general de Podemos me citó en su despacho del Congreso de los Diputados y, al hilo de la conversación sobre las diferencias entre ambos, afirmó:. (Ver Al fondo a la izquierda , pág. 313). Por esas mismas fechas, Errejón confesó algo también premonitorio:. Y perdió ampliamente en Vistalegre. Esa paradoja en política no es exclusiva de Podemos. Entre militancia y electorado suele haber diferencias profundas por mucho que compartan principios y objetivos.Tenía que ocurrir más temprano que tarde, porque sus concepciones del partido, de la política y de la forma de ejercerla son divergentes casi desde el mismo nacimiento de Podemos. En los últimos meses, Errejón fue llegando a la conclusión de que el paso que no se atrevió a dar cuandose equivocó de tecla e hizo pública aquella propuesta estratégica de asalto al poder debía darlo antes de la próxima cita electoral de mayo si quería tener alguna oportunidad para su proyecto sobre Madrid y sobre España. Es lógico y comprensible que Iglesias y su equipo (y no pocos inscritos e inscritas), convencido por su parte de que sólo por sorpresa y sin previo aviso podía sacar adelante el plan.Si ambas partes desean lo mejor para Madrid, para España, para el cambio y para la propia fortaleza de lo que representa Podemos,. Y si ampliamos el foco más allá e incluimos a otras fuerzas socialdemócratas o de origen comunista, desde el PSOE a Izquierda Unida o Izquierda Anticapitalista, o las Mareas o los comunes o Compromís o Actúa o… más vale que la izquierda deje de comportarse como lo que definecomo un “organismo fisíparo”, que se reproduce “mediante división o fisión” en. (Ver La superioridad moral de la izquierda , pág. 69).¿Acaso las diferencias entre Iglesias y Errejón son mayores que las que durante años han tenido y mantienen Aznar y Rajoy? ¿Es más inaceptable el enfrentamiento entre Sánchez y Susana Díaz que el que han sostenido en un mismo gobierno Sáenz de Santamaría y Cospedal?Lo que ocurre es quesobre la que el propio electorado, por fraccionado que esté, no alberga la menor duda de que engrasará cualquier disputa para garantizar la ocupación y ejercicio del poder.Ya no sólo ha pasado a mejor vida el bipartidismo, sino que también la nueva política está fraccionada. No es ese el problema, ni para España ni para la izquierda.por encima precisamente de cualquier interés crematístico, nepotista, grupal o personalista. Ya que no hay intereses mutuos del calibre de grandes bancos, empresas editoras o compañías eléctricas, harían bien las izquierdas en demostrar esa manida superioridad moral (que tanto encabrona a las derechas) concentrando sus prioridades en algunos objetivos indiscutibles. Bastaría con que repasaran el último informe de Oxfam Intermon previo a la cumbre de Davos para colocar como ejes compartidos de cualquier programa político la lucha contra la desigualdad económica, la defensa de las clases medias más agredidas por las políticas neoliberales o, que impidiera este insulto permanente de que los ricos sean cada vez más ricos mientras ellos mismos manejan la válvula de la explosión social a base (como mucho) de esa beneficencia tuneada estilo Davos.Bastaría, de hecho, con que los partidos nuevos y viejos que comparten ideales progresistasque lograron aparcar diferencias grandes y pequeñas para demostrar el pasado 8 de marzo que las mujeres pueden luchar como un solo bloque contra el machismo y la desigualdad. (A la vista está que el patriarcado ibérico se ha puesto de los nervios).Más Madrid sumará o restará. Depende tanto de quienes aplauden ilusionados la iniciativa de Errejón y Carmena como de quienes se declaran y se sienten “tocados”, “tristes” o “traicionados”. Las fuerzas progresistas que se presenten a las elecciones de mayo en Madrid tienen una doble responsabilidad: superar el 5% para obtener representación y, un entendimiento como mínimo tan sólido y obvio como el que todo el mundo da por descontado a las derechas.Y una vez se aclare el futuro de ese Más Madrid (incluso mientras tanto), urge entrar a fondo en, de afrontar de una vez y sin complejos (con perdón) la, capaz de competir con ese españolismo reaccionario que se pretende imponer a base de trompetazos, banderazos y un 155 infinito.