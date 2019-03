Publicada el 07/03/2019 a las 06:00 Actualizada el 06/03/2019 a las 21:28

Por sexto año consecutivo desde aquel 7 de marzo de 2013, cuando nacieron el diario digitaly la revista mensual en papel, seguimos cumpliendo nuestro compromiso de transparencia y. Consideramos que este ejercicio es clave en el pacto de confianza entre periodistas y lectores sobre el que descansa el proyecto que compartimos, lo cual exige aplicar sobre nuestros datos el mismo rigor y veracidad con que nos obligamos a tratar cualquier otra información. Ha sido un año intenso, con muchas luces y alguna sombra., pese a ser uno de los pocos medios que confían su sostenibilidad a los suscriptores y no exclusivamente a la publicidad ni mucho menos a acuerdos comerciales opacos. Preveíamos entrar ya en rentabilidad en 2018, pero hemos sufrido, tendencia que se ha invertido en los últimos tres meses para. La polarización y los sectarismos pasan factura cuando un medio se mantiene honestamente en una línea editorial incómoda, alejada de posicionamientos partidistas o de familias políticas concretas.Esa muestra de independencia en estos tiempos de inflamación permanente tiene a su vez recompensas.espor su reputación entre los periodistas más influyentes ( ver aquí UN estudio reciente de la Universidad de Navarra). Pero además nuestra apuesta por reivindicar el valor del buen periodismo y reclamar a los lectores que paguen por él ya no es contemplada como una aspiración quijotesca (como nos ocurría hace seis años) sino quecomo única vía para sostener el periodismo. En este sentido, incluso Google se ha comprometido en la puesta en valor de los contenidos informativos independientes y de pago. El Fondo para la Innovación en Noticias Digitales de Google (DNI, por sus siglas en inglés)diseñado porpara desarrollar una herramienta dede este diario. Con este instrumento, unido a distintas acciones dirigidas a la mejora de la calidad y el impacto de los contenidos, aspiramos a que este año de 2019 sea el de la consolidación definitiva de

LOS SOCIOS

tinta

Libre

tinta

Libre

tinta

Libre

Cumplir seis años perteneciendo a una ‘especie’ (el periodismo como oficio imprescindible en democracia frente al ruido de la posverdad) que demasiados gurús condenan a la extinción es ya un caso de éxito, pero sobre todo de aprendizaje. Envenimos defendiendo que un periodismo riguroso, fiable y contrastado, sea en papel o digital, tiene un coste imposible de cubrir a través de la publicidad convencional:para que esta no dependa de intereses ajenos a los de la ciudadanía. Nos comprometimos desde el primer momento a. Imitamos el modelo de nuestro socio editorial Mediapart , el digital francés presidido porque, con diez años de vida, ha demostrado quesi se logra convencer a un número suficiente de ciudadan@s/lectores (más de 150.000 apoyan ya a Mediapart).Los socios y socias dey los compradores de la revista mensualson nuestra principal fuente de ingresos.* El número de socios al terminar febrero de 2019 asciende a. Son 407 suscriptores menos que en el mismo mes de 2018, lo que suponeComo ya explicamos en marzo del año pasado, elsupuso una reacción en la comunidad demuy similar a la que ha sufrido el espacio progresista en España: denunciar las ilegalidades cometidas por el separatismo unilateralista y considerar al mismo tiempo desproporcionadas algunas de las acusaciones por las que hoy se sientan en el banquillo dirigentes independentistas no es bien recibido por quienes tienen las ideas muy claras acerca de esta crisis constitucional. Desde los dos polos se nos ha reprochado una cobertura informativa “parcial” y. El tiempo dirá si la línea editorial de, con aciertos y errores, convence o no a una mayoría suficiente de demócratas que compartan laa problemas complejos que históricamente jamás se han solucionado por métodos exclusivamente judiciales o policiales.En cualquier caso, un medio que renuncia a la guerra del clic y, sólo puede sostenerse si sus lectores aceptan comprometerse y participar en el proyecto. Necesitamos que corra la voz y que cada día más gente conozcay se suscriba. Será la única forma de poder dedicar aúny la publicación de esas informaciones que cuesta encontrar en otros medios. ( Ver aquí uno de los últimos ejemplos).* De ese total desocios,, 1.614 una mensual y 279 se habían acogido en febrero a nuestra oferta de hacerse socio durante 15 días por 1 euro. Es decir,lo cual agradecemos muy especialmente, por la confianza y estabilidad que ese compromiso aporta al proyecto. Se trata del porcentaje más alto en los seis años de vida de(en 2014 se situaba en el 57%).* Hay 3.964 socios que reciben la revista mensualen su casa, ya que han optado por esta modalidad de suscripción (anual o mensual).* Y a esos datos hay que sumar la venta en quiosco de, cuya media ha sido de 1.817 ejemplares. Es decir, la difusión total de nuestro mensual en papel ha alcanzado en 2018 losSeis años de experiencia en esta apuesta por el periodismo de suscripción permiten también analizar los errores cometidos y las vías potenciales para facilitar el acceso de nuevos socios entre una audiencia que ya ha demostrado ser fiel. La nueva herramienta queestá diseñando con la colaboración de Google nos permitiráde manera absolutamente personalizada. Con este instrumento, que empezará a funcionar en pocos meses, la promoción y la distribución de los contenidos exclusivos entre lectores que aún no sean socios se llevará a cabo de manera automatizada y siguiendo, es decir, el interés por una información fiable y no simplemente el impulso de apretar una tecla ante un titular llamativo.

LOS INGRESOS

tinta Libre

tinta Libre

tinta Libre

No existe medio en el mundo que no presuma de independencia, perosi sus lectores no tienen posibilidad de conocer de dónde vienen sus ingresos y si están condicionados o no por poderes políticos o económicos. Como avanzábamos más arriba, hoy ya todos los grandes medios han asumido que la vía de la suscripción es la única que puede garantizar tanto la solvencia como la independencia del periodismo. Para hacer frente a la caída generalizada de ingresos publicitarios,, es decir piezas tratadas visual y tipográficamente como información aunque en realidad son contenidos pagados por una marca o empresa comercial. Enconsideramos que es una vía más o menos sutil de engaño a los lectores. Si rechazamos las noticias falsas, también creemos que debemos descartar publicidades disfrazadas de noticias.* En 2018, los ingresos netos de nuestras dos cabeceras,, ascendieron en total alo cual supone un descensorespecto al año anterior.* La distribución de los ingresos netos fue la siguiente: 503.436 euros por suscripciones, 459.614 euros por publicidad y 42.623 euros de la venta en quiosco de. En otras palabras, los ingresos de socios y compradores del mensual ya suponen el 52,6% del total de ingresos netos, mientras que la publicidad sólo supone el 44,3% de los ingresos totales.* Los socios de pueden navegar sin ver mensajes comerciales , porque entendemos que quien da un valor a la información y paga por acceder a ellasi quiere ver o no la publicidad o en qué momento hacerlo.* Los ingresos brutos por suscripciones. De esta cantidad hay que descontar el 21% de IVA en el caso de los abonos ay el 4% del precio correspondiente a. Los ingresos netos por suscripciones quedaron así, después de impuestos, en los mencionados* Llevamos ya seis años denunciando la, partiendo de una pregunta fácil: ¿Tiene algún sentido que las suscripciones a un diario de papelmientras que Hacienda se queda con el 21% de lo que paga cada socio de un medio digital ? Después de años de bloqueo, por fin la Unión Europea aprobó unánimemente hace unos meses la ver aquí los detalles). Sin embargo, el Gobierno español aún no ha ejecutado esa directiva europea, y su anunciada intención de aplicarlay el adelanto electoral. Sería absolutamente escandaloso que el Gobierno y el Parlamento que salgan de las urnas no asumieran de inmediato el fin de esta clamorosa discriminación.

LOS GASTOS



El compromiso de transparencia quedaría incompleto si sólo informáramos de los ingresos obtenidos. Para cumplirlo es exigible dar cuenta también a los pequeños inversores, socios y lectores dedel destino damos a sus aportaciones. Hasta el último euro. Sólopuede dar solidez a ese pacto de confianza entre periodistas y lectores.* Los gastos ascendieron en 2018 en total a, lo que supone un descenso del 0,7% respecto al año anterior.* Del total de gastos en 2018, el 72,9%(849.589 euros). Esta partida incluye las nóminas de los trabajadores en plantilla y el pago a colaboradores. La relación entre ely elde los contratos en redacción a jornada completa fue de 3 a 1, como viene siendo desde el nacimiento de* El resto de los gastos se distribuyó de la siguiente forma:, 122.483 para gastos generales, 39.714 euros en agencias, 27.200 euros en gastos financieros y 3.511 euros en amortizaciones.* Nuestro equipo está formado por(18 en redacción y 3 en administración). De ellas, 18 están en plantilla y 3 tienen un contrato de colaboración. De los trabajadores en plantilla,y 2 un contrato de redactor en prácticas en el segundo año (perciben un 85% del sueldo mínimo de un periodista de plantilla).* En la redacción detrabajan además cinco becarios divididos en tres turnos: dos por la mañana, dos por la tarde y uno el fin de semana. Todos ellos cobran 300 euros mensuales y tienen. Fueron seleccionados tras la firma de convenios con la Universidad Complutense , con la Carlos III de Madrid y con la Universidad Rey Juan Carlos , entre otros centros. Todos tienen asignado un tutor, tal y como se establece en esos convenios.* Los costes de plantilla ascendieron aen sueldos y salarios ya la Seguridad Social.* Los gastos en colaboraciones se situaron en. El importe abonado por cada artículo enoscila

EL RESULTADO DEL EJERCICIO

Este proyecto periodístico nunca ha tenido como prioridad unos altos beneficios, pero sí. Entramos en nuestro séptimo ejercicio con el realismo que siempre ha caracterizado la gestión de, dispuestos a obtener los recursos necesarios para continuar dando esta batalla que consideramos cívica.* El año 2018 se cerró con unas. En el ejercicio anterior habían ascendido a 28.050 euros.* Para este año 2019 están presupuestadas unas pérdidas de

EL MODELO EMPRESARIAL

Como saben bien nuestras socias y socios, enhemos seguido el modelo de nuestro referente editorial, el digital francés de investigación Mediapart , apoyados porque comparten nuestros principios editoriales , y por la Sociedad de Amigos de infoLibre , cauce de. Con sus aciertos y errores, enlas decisiones editoriales y empresariales tienen la garantía de que responden a los criterios decididos por, sin interferencias de otros poderes.* El grupo de periodistas fundadores, el periódico digital francés Mediapart y la Sociedad de Amigos de infoLibre * La Sociedad de Amigos de(encabezada por personalidades de la cultura, la universidad o el periodismo . Se trata de ciudadanas y ciudadanos que han invertido un mínimo de 400 euros y un máximo de 12.000 en acciones de. Esta vía sigue abierta para cualquiera que desee apoyar un periodismo independiente no sólo como suscriptor sino también comoen el que confía.

LAS AUDIENCIAS

Parece claro que uno de los factores decisivos que inciden en estos tiempos de ruido y de furia es la llamada guerra del clic, o la necesidad imperiosa que los medios tienen de ganar audiencias millonarias que a su vez generen ingresos publicitarios. Hasta el punto de queque multiplique sus datos a través de buscadores y redes sociales.es elque dan valor al periodismo, y quede su periódico. Como ya saben los lectores de, publicamos en abierto todos los artículos de opinión, las entrevistas y aquell0s contenidos que forman parte de la agenda del conjunto de los medios, así como secciones de carácter cultural y participativo como la revista de libros Los Diablos Azules , la cabecera especializada en cine Insertos o blogs temáticos como Al Revés y al Derecho Insostenible (sobre sostenibilidad), Foro Milicia y Democracia obtuvo en 2018, según datos certificados por OJD , una media mensual de 836.123 usuarios únicos, 2.206.118 visitas y 4.015.449 páginas vistas.* En cuanto al otro medidor de audiencias digitales, Comscore , la media mensual de usuarios únicos deen 2018 se situó en 646.000, el número de sesiones llegó a 2.250.000 y la* En las redes sociales, en Facebook contamos con más de, mientras que. Durante este último añotambién se estrenó en Instagram, donde ya cuenta con 11.500 seguidores, y en Telegram, donde supera los 2.000 suscriptores.Son ya seis años comprometidos con un periodismo riguroso a través de un medio transparente y compartido, procurando. En ese esfuerzo continuamos, con la voluntad de que en las próximas semanas y meses seguiremos ofreciendo novedades, tanto técnicas como de contenidos, que nos permitan consolidarcomode asuntos cuya denuncia y conocimiento público son imprescindibles para la calidad democrática.Gracias a quienes ya compartís este proyecto, y, si aún no has dado el paso, súmate a. Te necesitamos.

Presentacion Socios 2018 by infoLibre on Scribd