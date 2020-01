La trifulca de la investidura

Publicada el 09/01/2020 a las 06:00 Actualizada el 08/01/2020 a las 21:14

Me tocó seguir elcomo comentarista en el plató de Al Rojo Vivo. Allí tienes una extraña percepción. Formas parte de un proceso comunicativo entre lo que muestran las cámaras de televisión y lo que llega a los espectadores.. Para completar el desasosiego, se trata de un directo en el que. Con cierta perspectiva, se puede entender mejor la estrategia con la que los diferentes protagonistas del debate lo abordaron y establecer unLos tres partidos de la derecha coincidieron en centrar su ataque en unpor parte de Pedro Sánchez. Se trataba de mostrar máxima indignación por el hecho de que las decisiones tomadas por el PSOE (coalición con UP y pacto con ERC para su abstención) ibanen campaña y que, por tanto, se había engañado a los electores. La derecha denunciaba ante los votantes socialistas el atropello de que habían sido objeto. Dos detalles se obviaban. Por un lado, la pretensión de Pedro Sánchez de gobernar en solitario si obtenía una amplia victoria electoral no se vio corroborada en las urnas y, por tanto, no era posible llevarla a cabo. En segundo lugar, que la negativa de la derecha a facilitar con apenas 13 abstenciones la conformación de un gobierno progresista. El PSOE defendió en la tribuna del parlamento que en realidad todo el discurso de la derecha era una. Según su tesis, la derecha sólo quería encubrir su auténtica intención mantenida desde la noche del 10 de noviembre, la de bloquear como fuera la conformación del nuevo gobierno después de haber perdido las elecciones. De paso, se perseguía un segundo objetivo. Si finalmente Pedro Sánchez conseguía los apoyos necesarios, se trataba deese proceso para iniciar así la legislatura con el gobierno deslegitimado de nacimiento.. La derecha tiene claro que su prioridad esal recién designado presidente. Todo el trabajo de demolición parece centrarse en intentar desgastar a Pedro Sánchez, al que se acusa de todo tipo de inmoralidades que se pueden agrupar en su connivencia con estalinistas, terroristas y separatistas. Todo ello justificado en su desmedida ambición de poder.Cuanto más se centre la ofensiva, más eficaz será el daño que se cause. Si todos los cazadores dispararan a una misma pieza a la vez habría más posibilidades de abatirla.. La gran novedad del debate de investidura vino por la presentación pública del nuevo rol del líder de Unidas Podemos. La conocida capacidad oratoria de Iglesias sirvió por vez primera para, que, en esta ocasión, contó con unde la formación morada. La fuerza de toda la izquierda levantada al unísono en apoyo del mismo proyecto político pudofrente a una derecha firmemente unificada desde la famosa foto de Colón. Para restarle fuerza, es probable que Pablo Iglesias vuelva a ser ubicado de nuevo como. No tardará en suceder.Seguramente, la frase de la portavoz de ERC aludiendo a que la gobernabilidad en España le importaba un comino fue. Ha sido ERC quien ha optado porque el futuro de Cataluña vaya directamente vinculado al de la gobernabilidad en Madrid. Han decidido unilateralmente condicionarla para. Han asumido que ahora la batalla política catalana sea aún más dependiente de la española. Para conseguirlo, han necesitado además la estrecha colaboración de PP, Vox y Ciudadanos, que han preferido que el gobierno de Sánchez dependa de los votos independentistas antes que plantearse evitarlo.El momento desde el punto de vista del diseño de las diferentes estrategias de los partidos es complicado.y la de todos está directamente condicionada por la de los demás. Es decir, un lío. El PSOE va abocado ay, a la vez, a buscar permanentemente acuerdos adaptados a la realidad de momentos muy diversos. La formación de Pablo Iglesias va a empezar a estar sometida a una presión tremenda, mayor de la que nunca haya conocido y eso que ha conocido auténticos infiernos. El PP tendrá que decidir si va a hacer algo más que compartir territorio con Vox. Da la sensación de que su prioridad es liderar la reunificación de la derecha desde la base de. Tendrá por delante el reto de acercarse al electorado de centro que ha abandonado a Ciudadanos como alternativa. Inés Arrimadas se comporta como quien siente la brisa en el rostro a bordo de un descapotable en primavera. Ciudadanos no es que esté al borde del abismo, es que cayó al vacío el 10N. Si abre los ojos, verá que. Debería pensar con urgencia en buscar una rama a la que sujetarse. Finalmente,del ambiente de trifulca que hemos vivido estos días. Si el territorio político se traslada a una ruidosa taberna, el vino se consume sin medida, la testosterona se extiende y se llega al momento de los cantos regionales, Vox habrá encontrado su paraíso.