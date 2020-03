Publicada el 25/03/2020 a las 18:25 Actualizada el 25/03/2020 a las 19:07

Sabemos que llegan los días más duros de esta crisis inédita y somos conscientes de que nos hará más falta que nunca sumar fuerzas. Sin bajar la guardia de la conciencia crítica, informando con rigor de todos aquellos datos que componen una realidad muy cruda, y exigiendo que la gestión política sea eficaz y transparente. Pero también creemos en infoLibre que tenemos la obligación cívica de reivindicar la fortaleza democrática, el valor de lo común, de lo que nos une más allá de partidismos y coyunturas adversas. Por eso abrimos esta iniciativa, este #QuieroSumar que se convirtió este lunes en trending topic, al que invitamos a toda la comunidad de socias, socios y lectores, y que abrimos hoy con las reflexiones escritas y/o leídas desde el confinamiento por algunos de nuestros principales colaboradores. Tenemos razones para la esperanza.

Este lunes las firmas de infoLibre abrieron la iniciativa y después se sumaron personalidades de la cultura, socios y lectores. ¿Y tú? ¿Vas a sumarte?

María Barranco: "Yo ya me he hecho tres películas de protagonista absoluta"

En este tiempo que estamos aquí confinados en casa y no podemos salir a la calle... ¿Qué hago? Pues he hecho ya tres películas. He rodado sin parar. En este tiempo de paro, yo ya me he hecho tres pelis de protagonista absoluta. Cuando me agobio, me salgo a la terraza a que me dé el aire. Y lo que hago también es leer mucho. Me estoy leyendo cada libraco. Cuando me canso de leer, me los pongo en la cabeza porque es muy bueno para la columna y camino por la casa. También me aplico mucha crema. Y también mucho sofá, que relaja mucho. Y contando las horas, para que os voy a metir. Con ganas de que pase todo esto y que salga lo mejor posible. Y ánimo.

Javier Gurruchaga: "Siempre con la sonrisa bien puesta"

Aquí estamos, en casa, encerraditos, haciendo lo que nos dicen las autoridades. Y leyendo, escribiendo, dándole vueltas, viendo la tele, pasando el rato y pensando siempre en positivo por mañana. Ahora estoy leyendo unos cuentos de Nikolái Gógol, Los cuentos de San Petersburgo. Hay que hacer cosas y no hay bajar la guardia. Son tiempos difíciles, pero siempre con la sonrisa bien puesta.

Pitingo: "Mucha fuerza para todos"

Estamos sobrellevando esto lo mejor posible con mi mujer, con mi hijo, con mis dos perros... Aprendiendo a jugar al ajedrez, cocinando, porque me gusta mucho la cocina, componiendo los ratitos que puedo también... Pero, sobre todo, cocinando. Yo creo que cuando salga de aquí me dan una estrella Michelín porque no es normal lo que estoy cocinando. Espero que estéis todos bien. Mucha fuerza para todos.

Eduardo Velasco: "Estoy aprovechando para hacer muchas cosas que tenía pendientes"

Yo estoy aprovechando esta cuarentena para hacer muchas cosas que tenía pendientes: escuchar música, leer,... y también para cocinar. Mirad que cosa más simple y más sencilla.

Marta Hazas: "Vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos"

Pues aquí en casa, intentando ponerme al día con las series, con el inglés, que estoy empezando también, y aprovechando también para leer, que últimamente lo tenía muy abandonado y solo lo dejo para épocas de vacaciones. Así que vamos a intentar ser productivos desde casa y vamos a pasar esto juntos y vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos. Os mando un beso muy grande.

Antonio Resines: "Quédate en casa. Y no me la líes"

Escúchame, que tú sabes que yo soy de decirte que nada de tonterías. Bueno, pues no hagas la tontería de salir de casa, que es una de las tonterías más gordas que se pueden hacer. O sea, quédate en casa. Y no me la líes, porque yo soy una persona mayor y no quiero líos, ¿comprendes? Quédate en casa. Escúchame, si yo me entero que sales, voy a por ti. Bueno, a ver, cuando se acabe todo esto voy a por ti. Que sé dónde vives, chavalote. Y muchísimas gracias, de verdad, para todo el personal sanitario. Gracias.