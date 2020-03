QuieroSumar: así responden las redes a la llamada contra el coronavirus

Publicada el 23/03/2020 a las 17:00 Actualizada el 23/03/2020 a las 18:29

Sabemos que llegan los días más duros de esta crisis inédita y somos conscientes de que nos hará más falta que nunca sumar fuerzas. Sin bajar la guardia de la conciencia crítica, informando con rigor de todos aquellos datos que componen una realidad muy cruda, y exigiendo que la gestión política sea eficaz y transparente. Pero también creemos en infoLibre que tenemos la obligación cívica de reivindicar la fortaleza democrática, el valor de lo común, de lo que nos une más allá de partidismos y coyunturas adversas. Por eso abrimos esta iniciativa, este #QuieroSumar que se convirtió este lunes en Trending topic, al que invitamos a toda la comunidad de socias, socios y lectores, y que abrimos hoy con las reflexiones escritas y/o leídas desde el confinamiento por algunos de nuestros principales colaboradores. Tenemos razones para la esperanza. Este lunes las firmas de infoLibre abrieron la iniciativa. ¿Y tú? ¿Vas a sumarte?

Maribel Verdú: "Sé que vamos a superarlo si conseguimos estar más unidos que nunca"

Vivir encerrados, sentir el miedo que nos envuelve por nuestra salud y por la de la gente a la que queremos nos conduce a ratos hacia la impotencia, la rabia o el desaliento. Y me niego. Porque sabemos que todos esos sentimientos son tan humanos como inútiles. Y porque sé que vamos a superarlo si conseguimos estar más unidos que nunca desde esta soledad responsable. Dando aliento a todas las iniciativas que contribuyan a ayudar a quienes se están dejando la vida para cuidar las nuestras. Para contagiarnos a todos de la fuerza colectiva necesaria para salir adelante. Por eso #QuieroSumar.

Antonio de la Torre: "Sólo desde lo colectivo podremos solucionar problemas globales"

Quiero sumar, porque creo que esta crisis es una oportunidad para darnos cuenta de que sólo desde lo colectivo podremos solucionar problemas globales. La humanidad se enfrenta a un reto y el único camino para prosperar como especie es a través de lo colectivo, de lo público.

Javier de Lucas: "Gracias a cuantos se están dejando su vida por salvar nuestras vidas"

Gracias a cuantos se están dejando su vida por salvar nuestras vidas. Y también a todos esos trabajadores callados e invisibles. Desde los camioneros a cajeras y reponedores, pasando por panaderías y farmacias que siguen permitiendo que nuestra vida cotidiana aun en estas condiciones excepcionales. Y una petición: esta conciencia de que nos encontramos ante una amenaza más que global común a todos no puede hacer que olvidemos que, pese a todo, somos unos privilegiados.

María Llapart: "Necesitamos una información veraz que nos ayude a pasar este momento"

Mi mensaje para sumar es que, por favor, paremos los bulos, que no reenviemos los mensajes y los audios que nos llegan. Si no tenemos claro que la información es veraz y rigurosa, frenemos los mensajes. No los mandemos. Generamos muchísimo desasosiego y muchísima desinformación, y no es lo que necesitamos en estos momentos. Necesitamos una información veraz que nos ayude a pasar este momento. Entre todos, paremos esos bulos.

José Luis Mincholé, lector de infoLibre: "Que se dejen de gastar ingentes cantidades en armas para matar y se inviertan en personal y medios para para salvar vidas"

José Luis Mincholé, lector de infoLibre, también ha querido dejar su mensaje. Según explica, cumplirá 80 años el próximo 18 de abril y antes de jubilarse fue profesor en la UPV. Durante estos días, dice que entra mucho en las redes sociales, desde donde intenta lanzar mensajes "interesantes", aunque con humildad.. "No pretendo dar ideas sobre cómo resolver esta tremenda crisis sanitaria que, como la fianciera de 2008, nadie previó, aunque mucha gente, a virus pasado, presume de que ya lo sabía. Para la gestión de la crisis, me fío del Gobierno y de los expertos", dice. Aquí, su mensaje:

Soy pacifista y los ejércitos no me gustan, lo cual no me impide reconocer que la labor de las Fuerzas Armadas en esta crisis está siendo ejemplar. Con mi agradecimiento, mi deseo que se dejen de gastar ingentes cantidades en armas para matar y se inviertan en personal y medios para para salvar vidas. En lugar de unidades de combate, más UME; en lugar de blindados y aviones de combate, más motobombas, hidroaviones contra incendios, helicópteros de salvamento, hospitales de campaña... Y mucho más personal que los maneje en todo tipo de emergencias. UME repartidas por todo el país para puedan actuar con inmediatez en cualquier lugar donde ocurra una emergencia. En lugar de ejércitos contra enemigos, equipos para las personas.

Añadir una casilla para donar a Hacienda la cantidad que se quiera o pueda. Esta casilla sería diferente a las ya existentes. En estas, si las marcas (yo no lo hago), contribuyes de tu bolsillo con cero euros y encima adelgazas la Hacienda pública, que pierde dinero (millones de euros) donados a diversas ONG, entre ellas la Iglesia católica. En la nueva casilla tú pones una cantidad que se sumaría a lo que te toca pagar, si la declaración es positiva, o se resta de la cantidad que te van a devolver, si es negativa. Esa cantidad aportada a la Hacienda para que el Estado proteja a la parte más débil de la sociedad no desgravaría.