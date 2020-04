La varita antienvejecimieto que arrasa en ventas

Publicada el 10/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 09/04/2020 a las 22:02

Si no hubiera visto con mis propios ojos que se trata de un producto cosmético, habría pensado que "La varita antienvejecimiento" es el título de un cuento infantil y aquello de "que arrasa en ventas" la comunicación, en código marketing, del último fenómeno editorial.

Ha sido esta mañana, durante mi repaso a la prensa digital, en uno de los banners de publicidad ha saltado este anuncio, un aparato de masaje facial que promete, atención: "liberar rápidamente las deformaciones cutáneas, eliminar las arrugas y la hinchazón, apretar los poros, aliviar las ojeras y apretar la piel de forma no invasiva".

La elección de los verbos no resulta del todo mágica, pero lo que vaticina sí es propio de hadas provistas de varita de gama alta: piel lisa, sin ojeras y cutis perfecto… ni en los mejores cuentos.

La verdad es que en estos días llenos de miedo, dolor, tensión, impotencia y espera, un milagro antienvejecimiento sería el objeto perfecto, incluso aunque no te apretara los poros. Porque ser viejo conlleva un doble peligro y porque el puto bicho nos está robando los días.

El hecho, además, de que fuera precisamente una "varita", es adecuadísimo, quién no ha soñado en algún momento con un toque mágico que nos sacara de este agujero negro con la rapidez con la que nos metió en él…

Y revisando los verbos elegidos para la descripción del artefacto masajeador, me he dado cuenta de que son realmente idóneos para lo nuestro: liberarnos (del confinamiento) eliminar (el puto bicho) y aliviarnos (de esta pesadilla que no acaba).

Y ya, que el cuarto verbo, "apretar", aparezca dos veces, es la señal definitiva, porque define en sus diversas acepciones muchas de las acciones de las que somos sujetos u objetos en estos días.

Estas son algunas de las que contempla la RAE:

Apiñar, juntar estrechamente cosas o personas, dar cabida. Oprimir, ejercer presión sobre algo. Aumentar la tirantez de lo que sirve para estrechar, para que haya mayor presión. Acosar, estrechar a alguien persiguiéndole o atacándole. Activar, tratar de llevar a efecto con urgencia o instancia. Obrar con mayor esfuerzo o intensidad que de ordinario.

Hay más, será por acepciones, cada uno que elija la que prefiera. Yo me voy a quedar con dos, la que abre: "Apiñar, juntar estrechamente cosas o personas, dar cabida" y la que cierra: "Obrar con mayor esfuerzo o intensidad que de ordinario". La primera en el sentido solidario y la última porque define el empeño en atender, cuidar, animar, empujar… con mayor esfuerzo que nunca, que cuesta un triunfo hacer todo esto con dolor, pero no hay otra manera. No hay mascarillas, va a haber varitas mágicas…

Hoy dejo aquí una canción bellísima que ha nacido de este agujero negro, ese es el poder mágico de la música, un toque antienvejecimiento para el alma.

Coque Malla: Calma.