MerlosPlace: desvelar vidas privadas no es periodismo

Los personajes

Javier Negre (el entrevistador) es redactor del diario El Mundo y tertuliano en diferentes espacios de Mediaset. Polémico por sus ataques a la actual coalición de gobierno, expresadas de manera desabrida y provocadora, fue condenado junto a su periódico a pagar una multa de 30.000 euros a una víctima de maltrato por realizar "una intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen", tras publicar como entrevista a la perjudicada unas declaraciones que nunca tuvieron lugar ya que la afectada se negó a hablar con el reportero. Al margen de intervenciones televisivas, y de su trabajo en el citado periódico, se desempeña como entrevistador en el minoritario canal de Youtube Estado de Alarma, del que fue extraído el vídeo de la polémica.

Alfonso Merlos (el entrevistado) Vinculado durante años a la cadena COPE, se hizo popular como presentador en 13TV y participa como tertuliano en diversos espacios de Telecinco y Cuatro, así como en Telemadrid. También ha figurado como jefe de comunicación del Colegio de Abogados. Vinculado sentimentalmente a Marta López Gil desde el otoño.

Marta López Gil fue concursante en el programa Gran Hermano y Gran HermanoVIP. Ha participado en diverso espacios de Telecinco dedicados al cotilleo. Tiene tres hijos de anteriores relaciones y era, hasta estos días, la novia oficial de Merlos.

Alexia Rivas es reportera del programa Socialité, que presenta los fines de semana María Patiño; tiene 27 años y es, según ella misma ha confesado la mujer que aparece fugazmente durante la entrevista Negre-Merlos.

Este sábado, y con estos nombres, Telecinco inicia el culebrón en Socialité con la presencia de Alexia; continúa con Marta en Viva la vida y Sábado Deluxe, en el que también intervienen, de una u otra forma Merlos y Negre. Se habla de otras infidelidades anteriores del primero y de la relación entre ambos, que pasa de una aparente amistad a la desconfianza y a la descalificación. Tras la intervención de otros personajes secundarios, se especula con que Merlos habría ofrecido un puesto de presentadora a Alexia en la televisión autonómica murciana, y se riza el rizo del esperpento, ya de madrugada con expresiones soeces y alineamientos políticos fuera de lugar. Hasta el punto de que el presentador exclama: “Esto es la descomposición de la derecha mediática”, antes de dirigirse a Marta López: "Después de todo lo que has vivido, ¿piensas hacerte de izquierdas?".

Los implicados no han parado en toda la jornada de defender sus respectivos papeles; hacen declaraciones expresas de "no querer aprovechar el vídeo para hacerse publicidad"; renuevan sus intenciones de que se sepa "toda la verdad"... y la verdad es: que la entrevista fue emitida en diferido, luego en la edición se pudo evitar el paseo de Alexia en paños menores; que Merlos contactaba con el presentador de Sábado Deluxe para justificar las imágenes y exclamaba "A pesar de falsedades y mentiras, nada se corresponde con la realidad, cada uno que sea responsable de sus actos. Esto no es un juego en el que participaremos ni Alexia ni yo. Ella está ahora aquí conmigo"; poco después era Negre quién llamaba: “No nos dimos cuenta de que aparecía Alexia en la imagen hasta que no se enteró un tuitero y se hizo eco. Ni mi realizador ni el community manager se dieron cuenta, y cuando vi la que se montó en redes llamé a Alfonso Merlos para ofrecerle cortar ese trozo y me dijo que no lo hiciera, que no pasaba nada”, explicó que solo quería dejar claro que es amigo tanto de Alfonso Merlos como de Marta López, por lo que solo quería ayudar a aclarar las cosas, no perjudicar a uno u otro.

Sin embargo, la colaboradora confesó algo que pudo hacerle cambiar de opinión: Alfonso me recomendó que no participara en el programa de Negre porque tenía poco prestigio”. Frente a esta declaración, el periodista no se asombró demasiado ya que, según afirmó, durante las últimas semanas le han llegado mensajes en los que le aseguran que “Alfonso le va poniendo verde”.

Los resultados

En la mañana del domingo, Barlovento Comunicación va publicando los datos de audiencia: "La emisión de ayer de Socialité es la más vista de la temporada con 1.916.000 espectadores y el 16.2% de cuota. Más de 4 millones vieron en algún momento el programa". "Máximo de temporada para Viva la vida que reunió ayer a 2.602.000 espectadores y el 17.2% de de cuota. Más de 8 millones de personas vieron en algún momento el magazine". "Sábado Deluxe logró el 20 por ciento de cuota de pantalla y 3.013.000 espectadores de media".

El "efecto arrastre" logra que la comparecencia del presidente del Gobierno, ofrecida por todas las cadenas, sea seguida en Telecinco por más del 19 por ciento de la audiencia, más del doble que su inmediato perseguidor, TVE, que no llega al 9 por ciento.

A la cadena de Mediaset, la jugada le ha salido redonda: líder de audiencia –y por tanto en ingresos publicitarios– con el producto más barato que se pueda ofrecer en televisión: "gente hablando", traducción literal de los Talk Show originales de las televisiones norteamericanas, miles de menciones en redes sociales... Otra cosa es que, tras el impacto inicial, se multiplicaran las críticas. Que las intimidades de ciertos personajes dominaran la programación de una cadena, en plena pandemia, supone cualquier cosa menos un servicio público y aleja a la sociedad de una información veraz y rigurosa de la mayor crisis que ha vivido España desde la Guerra Civil. Por más que varios de los implicados hablen de "evitar falsedades", "descuidos en la edición" y otras expresiones grandilocuentes, la realidad es que ventilando asuntos privados han obtenido una notoriedad impensable de lograr con su desempeño profesional. Algunos se dicen periodistas, pero lo que han protagonizado no es periodismo.